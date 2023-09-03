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Что по ставкам сегодня? Фора сборной Италии на ЧМ и Фрица против Джоковича на US Open, плюс тотал «Металлурга» и ЦСКА

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Пока клубный футбол практически встал на паузу из-за матчей сборных и всякого рода квалификаций, Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает по одной ставке из других видов спорта. Сегодня в программе баскет, хоккей и теннис!

Италия с форой

Проигрыш США сборной Литвы – худшая новость для итальянцев. Против ребят с полуострова выйдет злая и жаждущая отмщения сборная собранная из околотопов НБА (хотя, кто-то и может сказать, что звезды там есть). Тем лучле для нас, ведь есть нереально долгая серия, которая, вполне должна сработать и сегодня.

Сборная Италии побеждает с форой (+13.5) в 37 матчах подряд. Сегодня классный кэф в 2.38.

Тотал «Металлурга» и ЦСКА

В единственном матче дня КХЛ ЦСКА принимает «Магнитку», все внимание на тотал шайб в игре. Тотал больше 4,5 сыграл в 12 из 13 поледних выездов команды в КХЛ. Кэф сегодня за 1.61.

Фора Фрица с Джоковичем

Краткая история противостояний двух теннисистов: в среднем их матчи проходят за 2,4 сета и 23,7 геймов. Тэйлор Фриц выигрывает в среднем 0 сетов при 9,3 геймов, а Новак Джокович побеждает в 2,1 сетах и 14,4 геймах.

При этом Фриц побеждает с форой (+6.5) по геймам в 9 матчах подряд, на что можно поставить сегодня за 1.92.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier/Getty Images

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