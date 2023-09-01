Первый период ЦСКА и «Адмирала», минимум голов «Динамо» и фолы «Лиона» в матче с «ПСЖ»
Сегодня Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на тренды хоккейного ЦСКА, а также слетать на матч РПЛ и Лиги 1. Смотрим, что есть интересного в трендах.
«Адмирал» не проиграет первый период
ЦСКА принимает «Адмирал» в КХЛ, а мы присматриваемся к первому периоду матча: ЦСКА не выигрывает первый период дома в шести из семи последних матчей в КХЛ, а гости как раз не проигрывают в нем на выезде в 12 из 14 последних матчей.
«Адмирал» не проиграет первый период за 1.74
«Динамо» с трудом вскроет «Ростов»
Выезд в Ростов – один из самых неприятных для москвичей. «Динамо» забивает меньше 1,5 мячей на выезде в семи из восьми последних очных встреч с «Ростовом». Сегодня тотал меньше за 1.60.
«Лион» и тактика мелкого фола
Рецепт игр против «ПСЖ» изобретен давно – сбивать темп игры мелкими фолами. «Лион» в этом деле – спец. Хозяева получают больше 11,5 фолов в семи очных матчах подряд, коэффициент – 2.15.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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