Корнеры «КС», второй тайм «Краснодара», «Динамо» не проиграет СКА и тотал «Нефтехимика»

РПЛ и КХЛ наконец-то вместе! В субботней программе довольно много матчей, но Раздел «Ставки» на Sports.ru выбрал по два из каждой лиги.

«Динамо» на классной серии

Правда, все это было в прошлом году. В первом же матче сезона – игра со СКА, и классный тренд москвичей: «Динамо Москва» не проигрывает в основное время дома в 17 из 18 последних матчей в КХЛ. Для любителей ставок на периоды – москвичи не проигрывают во второй двадцатиминутке девять игр подряд (правда кэф тут всего 1.42).

«Динамо» не проиграет в основное время за 1.59

«Крылья», «Факел» и угловые

Угловые – не вариант для Игоря Осинькина и Вадима Евсеева. «Крылья Советов» и «Факел» играют на тотал меньше 11,5 угловых, вот только у самарцев тренд держится в семи из восьми последних домашних матчей, а у «Факела» – в 28 из 30 (!) последних матчей в целом.

Тотал меньше (11,5) угловых за 1.50

«Нефтехимик» за результативную игру

«Нефтехимик» принимает «Динамо Минск» и готов радовать своих фанов. В последних пяти домашних играх прошел тотал больше 4,5 шайб, если посмотреть шире, то этот же тотал сыграл в 10 из 11 последних игр в общем.

Тотал больше 4,5 шайб – 1.64

«Краснодар» зажжет в матче тура

В гости к «быкам» едет «Спартак», который настрадался от экспериментов и должен уже начать играть по одной схеме несколько матчей. Браться за прогноз – кто победит, очень сложно, поэтому смотрим на тренды. Хозяева забивают во втором тайме в семи очных матчах подряд в РПЛ. На восьмую игру выставлен коэффициент в 1.64.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Виталий Тимкив