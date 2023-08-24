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Фанат «Суиндона» поставил на победы команды со счетом 5:0 и 6:0 с разницей в 10 лет. Оба раза ставки сыграли

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Житель Суиндона дважды сделал необычный подарок на свои юбилеи, поставив на победы любимой команды.

В 2013 году Дэйл Мэйси отметил 50-летие ставкой на «Суиндон», поставив на победу любимой команды над «Крю Александрой» со счетом 5:0. Коэффициент составлял 101.00. Команда победила, а в ставка 10 фунтов превратилась в 1010 фунтов.

В 2023 году мужчине исполнилось 60 лет, и он решился на очередной подарок. В субботу он поставил уже 20 фунтов на победу «Суиндона» над «Кроули Таун» со счетом 6:0 с коэффициентом 200.00. Снова победа, а выигрыш составил уже 4020 фунтов. Ставка также была в паре мгновений от срыва – шестой гол «красные» забили только на 99-й минуте.

Сын Дэйла Крис в интервью местной газете рассказал, как они с отцом ждали шестой мяч:

«К сожалению мы не смогли попасть на игру, поэтому смотрели дома у родителей. Чувствую, соседи будут еще долго гадать, почему мы так шумели в этот вечер! Помню, когда счет стал 5:0 после выхода один на один, мы просто сидели в шоке. Неужели и шестой мяч случится.

Отец смотрел в футболке «Дедушка 5:0», которую мы подарили ему на 50-летие, той, которую мы подарили ему в 2013 году. Теперь будем ждать его 70-летнего юбилея и обязательно зарядим на 7:0! Думаю, в 2033 году поставим уже 70 фунтов».

Кстати, в 2003 году, когда Дэйлу Мэйси было 40 лет, «Суиндон» играл с «Ноттс Каунти». И победил со счетом 4:0.

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