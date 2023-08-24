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Ставки дня: угловые «Торпедо», тотал «Интера» и проблемы «Райо»

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Очередные выходные окончены, но не все игры еще сыграны. В понедельник пройдут оставшиеся матчи топ-лиг и сегодняшний разбор линий и трендов от Раздела «Ставки» на Sports.ru начинает Лучшая лига мира.

В матче «Торпедо» смотрим на угловые

«Арсенал» и «Торпедо» сыграют вынесенный матч тура и в линии на москвичей есть отличный тренд: «Торпедо» подает меньше 5,5 угловых на выезде в 8 матчах подряд и в 17 из 19 последних игр! 

Тотал меньше 5,5 угловых «Торпедо» за 1.57

Индивидуальный тотал «Интера»

Еще один монолитный тренд проверенный временем. «Интер» играет в гостях с «Кальяри» и пробивает индивидуальный тотал в 1,5 гола в шести из последних семи личных встреч. Коэффициент сегодня идет за 1.55.

«Райо» должен проиграть

У «Вальекано» есть несколько неприятных соперников по Ла Лиге, и «Атлетико» как раз среди них. Мини-дерби Мадрида проходит под диктовку команды Диего Симеоне, «Атлетико» выиграл восемь из девяти последних личных встреч в чемпионате. 

Сегодня проигрыш «Райо» идет за 2.06

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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