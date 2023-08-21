Ставки дня в ЛЕ и ЛК: «Айнтрахт» пропустит в Болгарии, в игре «Карабаха» будут голы, «Заря» и «Славия» не станут грубить

24 августа в Лиге Европы и Лиге конференций пройдут первые матчи раунда плей-офф. Игр много, важно не запутаться в них и выбрать самое оптимальное.

У нас есть несколько вариантов.

«Славия» – «Заря»: негрубый матч с минимумом карточек

Обращаем внимание на ТМ по желтым карточкам. Меньше 5,5 сработало в 24 из последних 26 матчей «Славии» дома, а если брать вообще – то в 14 из последних 16.

«Заря» как раз подходит по этому показателю – также в 14 из последних 16 игр был пробит ТМ5.5 по карточкам, а в гостях – в шести из последних семи.

ТМ5.5 по предупреждениям в этой игре у букмекеров котируется за 1.66 .

«Олимпия» – «Карабах»: очень ждем голы

Здесь говорящая статистика по тоталам. ТБ2.5 был пробит в 8 из последних 9 матчей «Олимпии» дома, а «Карабах» и так играет весело – мы это помним: верх случился в шести гостевых играх подряд. Вообще же лишь два из последних 17 матчей «Карабаха» были низовыми.

А в ЛЧ/ЛЕ в этом сезоне у «Карабаха» низовой только один из шести матчей. У «Олимпии» – два из шести.

При этом коэффициент на ТБ2.5 на этот матч даже великоват – 2.11. А что если выбрать ТБ2.25? За 1.82 – вполне симпатично .

«АЗ» – «Бранн»: тотал карточек выглядит интересно

Кажется, что грубости быть не должно. Из последних 14 матчей ЛК у «АЗ» лишь в двух играх не прошел ТМ5.5 по желтым карточкам.

«Бранн» тоже в последнее время не грубит – и на выезде (ТМ5.5 пробит в 8 из последних 9 матчей), и вообще (он же прошел в 6 из последних 7 матчей).

Коэффициент на ТМ5.5 по желтым карточкам в этой игре выглядит привлекательно – 1.85 .

«Генк» – «Адана Демирспор»: команды обойдутся без большого количества угловых

Здесь тоже подходящая обоим клубам статистика. ТМ9.5 по угловым был пробит в 7 из последних 8 домашних матчей «Генка».

Также у «Генка» такой тотал сыграл в 6 из 7 последних игр. Ровно как и у «Аданы» – тоже в 6 из 7.

Что там на ТМ9.5? Коэффициент даже высоковат – 2.02. Можно подстраховаться и взять ТМ10.5 за 1.62 .

«Левски» – «Айнтрахт»: немцы правда пропустят?

Болгары забивают в 9 из последних 10 матчей, а дома – в 11 из последних 12. «Айнтрахт» же на выезде отыграл всухую лишь однажды в 17 последних играх – тоже впечатляюще.

Да и в Бундеслиге в прошлом сезоне «Айнтрахт» был далеко не лучшей гостевой командой – например, выиграл лишь четыре матча. А пропускал вообще в каждой игре на выезде.

Так что гол «Левски» в ворота «Айнтрахта» идет за 1.73 .

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В 20:00 начнутся матчи «Славия» – «Заря» и «Левски» – «Айнтрахт», в 21:00 – «Олимпия» – «Карабах» и «Генк» – «Адана Демирспор». В 21:45 стартуют «АЗ» и «Бранн».

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press; Instagram/nkolimpija