Ставки дня в ЛЧ: фора на «Галатасарай», ПСВ хорош во втором тайме и «обе забьют» в матче «Марселя» и «Панатинаикоса»

Сегодня в Лиге чемпионов сыграют очередной, уже третий, квалификационный раунд. В деле уже серьезные клубы, близится жеребьевка главного клубного турнира, Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает несколько вариантов на матчи крупных европейских клубов.

«Галатасарай» против «Олимпии»

Турецкий суперклуб переживает не лучшие времена, однако сыграет в третьем раунде квалификации с прицелом на выход в групповой этап.

В соперниках словенская «Олимпия» и фаворит известен. Команда Окана Бурука в первом поединке решила все вопросы, выиграв 3:0. При этом крупная победа в гостевом матче ЛЧ случилась впервые за 20 лет, плюс прервалась серия из 19 матчей на выезде без побед.

Минимум 3 гола забивалось в основное время в 5 из 6 последних игр «Галатасарая» в ЛЧ, плюс турки одержали две «сухие» победы подряд в турнире. Еще одна серия может прерваться сегодня: на своем поле у команды только 1 победа в основное время в 7 предыдущих матчах ЛЧ (2 ничьи и 4 проигрыша).

Играть на удержание счета не в стиле турков, поэтому тут ждем разгром и смотрим на фору, тем более тут все очень хорошо с линией.

«Галатасарай» с форой (-1,5) за 2.18

«Штурм» против ПСВ

Голландцы начали сезон с победы в Суперкубке, неожиданно для многих обыграв «Фейеноорд» (1:0). ПСВ в первой встрече легко разобрался с австрийцами (4:1), плюс команда в последний раз уступала в ЛЧ с разницей больше чем в три мяча в 2018 году. Соперником тогда была «Барселона». Как и у «Галатасарая», победа над «Штурмом» стала для клуба первой в основное время в семи последних матчах в ЛЧ (4 ничьи, 2 поражения).

ПСВ забивает во втором тайме на выезде в 7 матчах подряд, плюс суммарно на выезде в 13 матчах подряд. Выводы просятся сами.

Тотал больше ПСВ во втором тайме (0,5) за 1.53

«Марсель» против «Панатинаикоса»

После поражения в первом матче «Марселю» нужна победа с разницей как минимум в 2 гола, если будет забит один мяч, то нас ждет доп время.

Статистика и история против французов, ведь победа с преимуществом в 2 мяча он случилась только в двух из 27 предыдущих игр в ЛЧ. На «Велодроме» команда проиграла в 10 из 13 игр в ЛЧ.

Зная проблемы в обороне у команды Марселино Тораля, и проблемную перестройку после Тудора, а также игру греков на контратаках, вполне можно поверить в то, что обе команды забьют. Аналитики тоже в это верят, выставив кэф в 1.75

Фото: Panoramic, IMAGO/Global Look Press