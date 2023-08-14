У Неймара большая любовь к покеру – хочет играть по завершении карьеры. Но в Саудовской Аравии азартные игры под запретом

Похоже, Неймар покидает «ПСЖ» ради крупного контракта в Саудовской Аравии. Хотя в этой стране полностью запрещены все виды азартных игр.

Неймар же – страстный фанат покера.

Как развивалась покерная карьера Неймара: наблюдал на ЧМ, сам научился дальше, дебютировал в Мировой серии

В 2021 году бразилец рассказывал, что увлечение покером фактически пришло на ЧМ-2014: «Во время турнира многие футболисты этим занимались, и в итоге я стал учиться играть с ними. Сначала наблюдал со стороны, а затем заинтересовался игрой. Мне показалось классным то, как они играли. И я влюбился в покер на годы».

Мировые медиа, кстати, распространили историю с того ЧМ. Неймар не играл в полуфинале против Германии из-за травмы и смотрел за игрой с семьей. Все помнят, что произошло в матче. Когда бразильцы получили седьмой гол в конце, Неймар выключил телевизор со словами: «Не хочу больше смотреть это дерьмо. Давайте играть в покер».

И не увидел гол Оскара.

Спустя два года Неймар выиграл предварительный турнир PokerStars в Вегасе и мог сыграть в главном покерном турнире мира – Мировой серии. Но важнее была Олимпиада – бразильцы ни разу до этого не становились чемпионами, но сделали это именно с Неймаром, который к тому же забил решающий послематчевый пенальти в финале.

Еще через два года Неймар стал шестым на офлайновом турнире BSOP, где участвовали из почти 300 игроков. Выигрыш составил 21 тысячу долларов.

В 2021 году бразилец участвовал в четырех турнирах Winter Series. В первых трех высоких результатов не добился, но зато в четвертом занял третье место среди 192 участников.

На следующий год Неймар дебютировал в Мировой серии. Правда, сначала выдержал прессинг со стороны охранника, который посчитал, что Неймар – один из зрителей.

Последнее время покерные истории Неймара участились

Свежа в памяти февральская история, когда после поражения в Лиге чемпионов от «Баварии» Килиан Мбаппе призвал партнеров хорошо питаться и хорошо спать, чтобы быть готовыми к ответной игре. После чего Неймар отправился на European Poker Tour в Париже, который начался в 22:30, а потом перекусил в «Макдональдсе».

Организатором турнира был PokerStars, с которым у Неймара заключен контракт. Из главного турнира случился вылет, а по итогам второго дня бразилец вошел в топ-50. На тот момент главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье реагировал сдержанно: «Я говорил с Неймаром, сказал ему, что думаю. Он имеет право, в свой день отдыха и восстановления. Он увлекается покером, он имеет право играть в него».

Спустя месяц Неймар вообще проиграл в онлайн-казино миллион евро и в шутку расплакался. Впрочем, есть предположение, что этот миллион ему предоставили организаторы, чтобы раскрутить проект. Да и вообще миллион евро – это зарплата игрока всего лишь за неделю.

В мае вообще был показательный момент и в случае Неймара и покера, и в вопросе обстановки в «ПСЖ». Парижане оформляли чемпионство в матче против «Страсбура», а бразилец в тот момент укатил в Монте-Карло на турнир по покеру. И на следующий день тусовался с гонщиками «Формулы-1». Едва ли болельщиков утешило, что вообще-то форвард был травмирован.

Позже прошла новость, что боссы «ПСЖ» были сильно недовольны своим игроком. Но едва ли Неймар обратил на это внимание. Заодно рассказал, что ожидается в конце года – он организует развлекательный круиз из Сантоса в Рио-де-Жанейро: в течение 72 часов на корабле будет много развлечений.

В их числе – 4D-кинотеатр, боулинг, аквапарк, СПА. И покер – куда без него. Как раз для того, чтобы фанаты игрока пообщались и сыграли с ним за одним столом. Путешествие обойдется участнику в промежутке между $840 и $1255.

Один из друзей – лучший покерист Бразилии

В 2015 году Неймар познакомился с Андре Аккари – бразильской звездой покера. Неймар должен был научиться играть по настоянию PokerStars. Яркое воспоминание Аккари: «Барселона» обыграла «Баварию» 3:0, Неймар забил, а потом шла пресс-конференция, где он сидел с президентом PokerStars. И Неймар назвал меня кумиром в покере.

Он заметил меня в зале, потом подошел и обнял со словами: «Чувак, я смотрел все твои видео с анализом раздач. Так началась наша дружба, и он стал больше, чем кумиром».

В покере Неймар выделяет концентрацию

И сравнивает его с футболом именно из-за нее, объясняя так: и в футболе, и в покере важно чтение игры и понимание, как атаковать. «Думаю, это один из важнейших аспектов футбола – прочитать игру, противника – я как раз этим и занимаюсь, чтобы понять, где можно атаковать и перемещаться, чтобы создать момент для своей команды. В покере то же самое: тебе нужно читать игру, соперников и понимать, когда правильный момент для атаки».

Еще одно сходство: «Адреналин в первую очередь. Ты должен уметь рисковать, но делать это разумно. Кроме того, надо грамотно преодолевать защиту соперника. Чтобы стать преуспевающим игроком в покер, нужны те же качества, что и для успеха в футболе, – сила воли, стойкость, терпение, спокойствие и сосредоточенность. Я люблю сложные задачи, будь то на футбольном поле или за покерным слотом».

Среди футболистов тоже было с кем играть – в «Барселоне» рубился с Пике, а в «ПСЖ» – с Навасом и Паредесом. Причем увлечение было особенно заметным на финальных стадиях Лиги чемпионов в ковидный год, когда «ПСЖ» играл в Португалии и дошел до решающего матча против «Баварии». По мнению Неймара, покер был способом сплотить команду.

В покере Неймару приходится нервничать, как и в футболе. Здесь просто одна цитата говорит обо всем: «Даже не знаю, что хуже: пенальти в финале или блеф при огромном банке».

Страсть к игре настолько велика, что даже собаки получили соответствующие клички. Одну зовут «Флеш», другую – «Труко» (это бразильская карточная игра). Еще одну – даже не пришлось придумывать ничего оригинального – «Покер».

Бразилец не может сейчас часто играть в больших турнирах по покеру из-за плотного графика. Но рассчитывает уже по окончании футбольной карьеры все наверстать. Неймар уверен, что прибавит в покере, когда времени будет гораздо больше. Но главная цель – эта: «Я буду знать, как получать удовольствие от самой игры, чтобы она приносила радость, ведь это самое главное».

Покер и азартные игры забанены в Саудовской Аравии из-за исламского права. Что будет с Неймаром?

В Эр-Рияде пять лет назад проходил первый в истории страны турнир по карточной игре. Играли в балут – он чем-то похож на покер. Позже чемпионаты по балуту стали регулярными.

Азартные игры в Саудовской Аравии под запретом. Согласно исламскому праву и шариату (а это основа для законодательства Саудовской Аравии), для мусульман азартные игры – харам. Ставки, казино и прочие игорные радости под запретом, онлайн или офлайн – не имеет разницы. Поэтому поиграть в казино или сделать ставки в королевстве можно только нелегально. Даже за ввоз карт для покера в страну можно получить штраф.

В отличие от некоторых мусульманских стран вроде Эритреи, в королевстве нормы шариата касаются не только мусульман, но и вообще всех местных жителей, экспатов и туристов. И к иностранцам относятся даже строже. Например, во время полицейского рейда в 2017 году 17 бангладешцев были арестованы и доставлены в суд в Эр-Рияде.

Есть и исключения из правил – скачки. Да-да, в Саудовской Аравии есть два официальных ипподрома, где есть лотерея на скачках. Правда, это не совсем азартная игра. Нужно просто назвать победителя забега, и если вы угадываете, то среди всех, кто назвал победителя правильно, выбирают одного человека – он получает приз.

Специальных законов, запрещающих именно покер в стране нет, да и публичных сообщений о наказаниях из-за игры в покер вроде бы тоже не наблюдалось. Просто он приравнивается к азартным играм, а за нарушение правил участия в азартных играх следует штраф – а в случае иностранца еще и депортация.

При этом Неймар – это имиджевый трансфер для саудовской лиги, и на примере Криштиану Роналду мы уже видели, как законы, которые действуют в стране, могут быть гибкими для иностранцев, тем более для звездных. Все же между строителем из Бангладеш и звездой футбола из Бразилии есть разница в понимании саудовцев.

Так что вряд ли Неймару запретят рекламировать PokerStars или ездить на турниры в другие страны. Да и даже играть в покер в Саудовской Аравии онлайн. А еще будет интересно, если бразилец сам сыграет в популярный в Саудовской Аравии балут. Вполне вероятно, что в целях рекламы так и произойдет.

Фото: Diego Ribas, Joan Valls, Rahel Patrasso, Naaman Omar/Global Look Press