Как дела у русских футболистов в Европе? Смотрим на коэффициенты Головина и Кузяева, вспоминаем о Миранчуке и Кокорине

В топовых лигах Европы продолжают играть только четыре россиянина, причем в совершенно разных как по наполнению, так и по задачам командах. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на линии букмекерских контор и понять, а есть ли будущее у российского футбола за пределами бывшего СССР?

Александр Головин

Первый россиянин, пробивший больше 100 матчей в чемпионате Франции. В прошлом сезоне у Головина 15 (8+7) результативных действий – личный рекорд. Среди футболистов «Монако» больше только у Виссама Бен-Йеддера (19+6).

Полузащитник продлил контракт, его стоимость на Transfermarkt увеличилась до 27 миллионов евро и светлое пятно после провального сезона.

В прошлом сезоне Головин оказался в числе лидеров сезона по голам дальними ударами в топ-5 лиг. У шести футболистов в итоге набралось по 4 гола. Во Франции Головин разделил первое место по голам дальними ударами с Лионелем Месси.

В «Монако» выписали Ади Хюттера, который не стал ничего ломать и уменьшать роль Головина во время предсезонки. В матче с «Болоньей» на счету 17 номера дубль, а потом рассказал про работу Хюттера: «Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед».

В новом сезоне на количество голов и голевых передач полузащитника аналитики БЕТСИТИ выставили равноценный тотал в 1.85 . После прорывного сезона в плане результативных действий, кажется, что они легко будут пробиты.

Алексей Миранчук

В европейском футболе есть две печальные истории – Кейна и Миранчука. Но если вырваться из золотой клетки Леви Харри почти удалось, и он на полпути в «Баварию», то россиянину сбежать от деда Гасперини не удается. Новости об аренде в «Салернитану» или полноценные трансферы в «Торино» или «Верону» приходят все лето, но Миро и ныне там. Андрей Клещенок уже подробно разобрал все варианты в Италии для полузащитника, фиксируем основное.

• «Аталанта» не взяла Алексея на три последних спарринга – шансов на светлое будущее почти никаких. На россиянина претендуют четыре команды.

• «Болонья» великолепна в фазе владения. Но для Миранчука нет оптимальной роли. В клубе работает Джованни Сартори – тот самый спортивный директор, который привел Миранчука в «Аталанту».

• В полузащите «Вероны» слишком много работы без мяча. Клуб не определился с тактикой. Устойчивый интерес «Вероны» на руку «Аталанте»: бергамаски охотятся за Исаком Хином и не прочь сбить цену ненужным художником. Миранчуку такой вариант вроде подходит. В команде есть всего один творец, Сапонара, он правша и тянется к противоположным зонам; они с россиянином вполне сочетаются.

• «Салернитана» подходит больше, но с оговорками. Кампанийцы неспособны атаковать без пространства. Если соперник не раскрывается, у них не получается продвигать мяч, а перед штрафной они горазды только на кроссы. Изобретательность и удар (один из лучших в Серии А) россиянина добавят команде разнообразия.

• У «Торино» просто нет денег.

Далер Кузяев

Далер Кузяев поменял Петербург на Гавр и сильно упал в зарплате – по информации Sport24, россиянин получает 350 тысяч евро в год. Для сравнения: в «Зените» Далер зарабатывал больше всех россиян – 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

Кузяев исполнил мечту, наконец-то уехав за границу, ему 30 лет, для полузащиты самый тот возраст, а стиль «Гавра» как раз отлично подходит для раскрытия потенциала. «Гавр» – тренерская команда. Коуч много времени уделяет тактическому анализу, и жестко нагружает в плане физики, и любит психологию.

Отец Далера Кузяева в монологе для Sports.ru рассказал, что «Гавр» подготовил серьезную презентацию с иллюстрацией принципов и стиля команды, а еще показал нарезку действий Далера, которые им наиболее понравились. Выбор был очевиден.

«Гавр» предпочитает схему 4-3-3, двое из тройки центральных полузащитников покинули клуб: Лехаль уехал в Катар, Амир Ричардсон вернулся в «Реймс» после аренды. Кузяев усилит важную и недоукомплектованную зону.

«Я вижу только одно объяснение этому безумию: он сказал себе, что, играя на Ленинградском бульваре, будет как дома. Добро пожаловать, Далер!», – написал один из фанатов после трансфера.

В последних сезонах Кузяев дважды пробил отметку в 4 голевых паса за сезон, а аналитики как раз выставили границу в 2,5 передачи. Вполне по силам в дебютном сезоне при кэфе 1.85.

Александр Кокорин

Кокорин все еще числится в Серии А, даже был включен в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир Sela Cup. С будущим никакой конкретики, «фиалки» просто не могут пристроить форвада.

Агент Александра Кокорина заявил, что игрок хочет закрепиться в «Фиорентине» и получить шанс себя проявить. Вроде бы есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги, но до конкретики так и не дошло. В прошлом сезоне Кокорин отметился 13 голами за «Арис» и выиграл с командой чемпионат Кипра.

Короткой строкой про тех, кто за рубежом

• Малком… шутка.

• Станислав Крицюк и Иван Злобин. Оба кипера уже свои в Португалии, но если Крицюк после заезда в «Зенит» сходу занял место в рамке «Жил Висенте», то Злобин отметился лишь матчем группового этапа Кубка лиги за «Фамаликан». Команды – середняки, поэтому ловить коэффициенты в 750.00 и 2000.00 на победу в чемпионате Португалии бессмысленно.

• Магомед Оздоев. Из турецкой пары Кудряшов – Оздоев только Магомед остался в Европе. Теперь полузащитник играет в Греции за ПАОК. В «Фатих Карагюмрюк» все было неплохо, даже 5+3 за 33 матча чемпионата, теперь надо поднимать ПАОК на вершины. Кэф на чемпионство новой команды Оздоева – 7.00

• Никита Иосифов. Долгое время числился в «Вильярреале», даже сыграл пару матчей в основе, однако не дождался повышения игрового времени, расторг контракт и перешел в «Мирандес», где ему обещают больше возможностей. Правда, о Ла Лиге стоит пока забыть, кэф на чемпионство идет за 50.00.

• Роман Нойштедтер пылит в Бельгии, Рудаков и Башкиров – в Финляндии, Хайкин – в Норвегии, Лодыгин в Греции, Николай Прудников второй год в Венгрии, а Егор Пруцев почти стал сербом.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press