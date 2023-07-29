На что поставить сегодня: мяч Кордобы в ворота «Пари НН», угловые против «Краснодара» и голы в Суперкубке Нидерландов после перерыва

В пятницу, 4 августа, есть сразу два любопытных матча. Один из них пройдет в России – «Краснодар» примет «Пари НН» на старте третьего тура РПЛ. А в другом будет разыгран трофей – «Фейеноорд» и «ПСВ» поборются за голландский Суперкубок.

Какие есть варианты для ставок? Давайте прикинем вместе.

«Краснодар» против «Пари НН» – верховой ли это матч?

Букмекеры в сомнениях – ТБ2.5 котируется за 1.99, а ТМ2.5 – за 1.833.

С одной стороны, есть «Краснодар», который при Владимире Ивиче только и делает, что гоняет верхи – в РПЛ из 15 матчей при нем таковых набралось 11. С другой, из последних шести игр во всех турнирах половина – низы.

С одной стороны, атакующий потенциал «Краснодара» просто создан для верхового матча, что команда успешно и демонстрировала. С другой, соперник при Сергее Юране – сугубо низовой. В этом сезоне «Пари НН» во всех трех играх пробил ТМ2.5, а из последних 11-ти низовых было 9!

С другой стороны, брать низ в домашнем матче «Краснодара» – так себе затея. Можно проигнорировать вариант с тоталами или же рискнуть с ТБ2.25 за 1.72 .

Угловые «Краснодара» против «Пари НН» – а явного фаворита-то и нет

Реже «Пари НН» угловые в прошлом сезоне подавали только торпедовцы. Казалось бы, «Краснодар» вполне готов быть в лидерах с его атакующей игрой. Но нет, он только шестой с конца по этому показателю. Да и разница не слишком заметна – 4,33 у «Краснодара» в среднем за игру против 3,69 у «Пари НН».

А что в новом сезоне? У «Пари НН» один угловой против «Зенита» и три против «Урала», а у «Краснодара» – три против «Динамо» и семь дома против «Сочи».

Разница по-прежнему не так уж велика. Интересно оценить ее по угловым в домашних матчах «Краснодара» против нижних четырех команд РПЛ. Вышло так: 5:0 с «Торпедо», но при этом 4:3 с «Химками», 2:3 с «Факелом» и 1:5 с «Пари НН».

Победа «Пари НН» по угловым с форой +2.5 котируется за 1.70 . Хотя и рискованный вариант.

А как насчет гола Кордобы?

Сейчас это едва ли не сильнейший форвард чемпионата России. И никакого перерыва будто бы и не было – забил в первом туре «Динамо», во втором – «Сочи». С учетом прошлого сезона РПЛ – забивает в пяти подряд турах. Во всех турнирах – забивал в семи матчах из последних восьми. Из 25 матчей РПЛ в 2023 году он отличился в 15-ти. Да и нижегородцев огорчил в обеих играх.

Коэффициент на гол Кордобы не слишком велик – 2.00 .

В вариант «обе забьют» веры не так много

Снова вернемся к забитым командами голам. Если нет желания рассматривать верх и низ, можно обратить внимание на «обе забьют – нет» за 1.78 (обратный исход котируется за 1.97).

«Краснодар» – не лидер прошлого сезона по сухим матчам, но больше их было только у ЦСКА и «Зенита». Против такой низовой команды, как «Пари НН», у которой не слишком много действительно хороших атакующих опций, вполне есть вариант сыграть всухую.

Тем более что в последних десяти матчах РПЛ у нижегородцев (включая стыковые) вариант «обе забьют» не зашел вообще ни разу. А если хочется рискнуть, то можно рассмотреть «Пари НН» забьет – нет» за 2.12.

А что там в Суперкубке? Раз это Нидерланды, наверняка же пройдет верх?

Действительно, голландцы всегда играют весело, это же зачастую касается и матчей между топ-3. Но так ли все радужно именно в играх за Суперкубок?

В последних десяти матчах ТБ2.5 был пробит в половине из них. Так что 1:0 и 0:0 тоже встречались. При этом игр за Суперкубок, которые разыгрывались между «Аяксом», «ПСВ» или «Фейеноордом», за последние десять лет всего было шесть. Сколько верховых из них? Три. Тоже половина.

Статистика нам в этом плане не поможет. Как и цифры прошлого сезона. Тем более что сразу девять команд в чемпионате Нидерландов гоняли верхи чаще «Фейеноорда» (но лидеры – «Аякс» и «ПСВ»).

Везде много предматчевых прогнозов и раскладов с предложением брать ТБ2.5 за 1.76 или «обе забьют» за 1.63 . Заманчиво в любом случае – скорее всего, игра действительно будет верховой. Но, возможно, лучший вариант – последить в начале и ставить на голы уже в лайве. Там и коэффициенты будут посимпатичнее.

Можно обратить внимание только на второй тайм Суперкубка

Как правило, во вторых таймах матчей за Суперкубок голы все-таки приходят почаще. Посчитаем, как было в последние десять лет: всего забито 32, а во вторых таймах – 19 (в первых таймах – 12, в дополнительное время – 1). Если брать матчи между топ-3, то перевес уже не так заметен, хоть и есть – 21 гол всего, 11 – после перерыва.

Еще интересно вот что: во вторых таймах прошлого сезона в чемпионате обе команды забивали заметно чаще, чем до перерыва. В меньшей степени касается «Фейеноорда» (42 против 39), в большей – «ПСВ» (52 против 37).

ТБ1.5 во втором тайме котируется высокими 1.96. Есть вариант с ТБ1.25 – за 1.67 .

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Матч «Краснодар» – «Пари НН» в РПЛ начнется в 20:00 по московскому времени. Игра за Суперкубок Нидерландов «Фейеноорд» – «ПСВ» стартует в 21:00.

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Global Look Press; vk/fckrasnodar