«ПСЖ» не боится никого, «Аталанта» кошмарит топов Серии А, «Унион» – Бундеслиги. Кто главный антагонист топ-клубов Европы?

Вдохновившись разбором игры топ-клубов РПЛ с середняками, раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает шпаргалку для всех всех топ-клубов Европы. Кого боится «Арсенал», что за Робин Гуд в Италии, кто тормозит «Вильярреал» в таблице Ла Лиги?

Сразу оговоримся – берем временной отрезок примерно за последние 10 лет (только чемпионаты, без кубков), и усредненно выбираем пять главных команд (по очкам и итоговому месту – именно поэтому, например, «Унион» – середняк, а не топ-клуб, хоть и попал в ЛЧ в прошлом сезоне).

Самое время запомнить, где и когда нас могут ждать апсеты.

АПЛ: борьба Пепа с «Брентфордом», а «Арсенала» – с «Брайтоном»

В АПЛ только в последние пару лет появилась новая грозная сила в лице «Ньюкасла», а «МЮ» сбавил обороты и совсем растерял багаж сэра Алекса. Что до неожиданностей – «Брайтон», убивающий «Арсенал».

За 14 матчей у претендентов на титул из Лондона отрицательный процент побед (35,7%), всего 1,29 очка за матч и отрицательная разница в забитых и пропущенных мячах. В прошлом сезоне «Арсенал» и «Брайтон» разменялись поражениями, причем команда из города-курорта обыграла лондонцев 3:1 (во втором круге победил уже «Арсенал» – 4:2). Стоит подумать над тоталом больше в матче сезона-2023/24, только ждать придется до декабря.

Номер два в списке – «Брентфорд» . За два сезона в вышке самый датский коллектив Великобритании дважды огорчил Пепа Гвардиолу: оба раза в прошлом сезоне (2:1 и 1:0). Кажется, каталонцу стоит купить кого-то покруче Ковачича, чтобы точно положиться на ротацию. Первая игра тоже в декабре.

И номер три – «Вест Хэм». «МЮ» и «Челси» стабильно страдают от представителей северного Лондона. Вот только соседи из «Челси» чаще отправляются в госпиталь ветеранов после игр с «молотками». За последние 10 лет и 19 игр «пенсионеры» еле-еле добрались до показателя в 50% побед (47,4%). После тяжелого перестроечного сезона, кажется, что поражения будут. Там и Мойес постарается.

Ла Лига

Несложно понять, кто в Испании топ, но сложно осознать, что «Сельта» за последние 10 лет настолько сильно достала «Барселону» . Да, разница мячей и победы за каталонцев, однако 1,60 очка в среднем за 20 игр – повод задуматься.

Подъем с глубины у «Вильярреала» случился благодаря тренерскому гению Уная Эмери, однако за последние годы подлодку тянет на дно «Атлетик»: отрицательный баланс побед и поражений, 1,10 очка в среднем за 20 матчей, 25% процент побед… однако, в прошлом сезоне все было чуточку веселее, и победа со счетом 5:1 случилась очень кстати.

«Мальорка» – криптонит «Атлетико» Диего Симеоне, причем в этом противостоянии нет ничьих. Фактор Ведата Мурики делает свое дело, косовский форвард отгрузил 15 мячей в прошлом сезоне и не намерен останавливаться. Первый матч команд в конце ноября, разве кто-то ждет ничью?

Бундеслига

В Германии есть константа по имени «Бавария» , ей никто из середняков не помеха, и говорить о том, что команда Тухеля споткнется в грядущем сезоне, как-то даже и не хочется.

А вот другие немецкие топы имеют по одному ярко выраженному антагонисту. У гладбахской «Боруссии» проблемы с командой-открытием последних лет – «Унионом». Совершенно неприличные 12,5% побед за 8 матчей, отрицательная разница мячей, всего 0,63 очка в среднем, вот только ждать первого матча до декабря. А там коэффициент на непроигрыш Берлина выглядит как счастливый билет.

«РБ Лейпциг» никак не может переварить присутствие «Айнтрахта» на поле. Тоже все в минусе по основным показателям. И ждать очередного матча команд до 2024 года.

Серия А

«Аталанта» против топ-клубов Серии А: «Наполи», «Милан» и «Интер» страдают от продукта Гасперини с завидной регулярностью. Причем команда Хвичи ближе всех хотя бы к 50% балансу побед (42,9%), а «Рома» проигрывает по всем фронтам.

У «Юве» появилась проблема уровня Берлускони – «Монца». Прорвавшись в Серию А, проект бывшего босса «Милана» сразу взялся отбирать очки у вечного противника «россонери». Баланс побед против Турина, разница голов тоже, первый матч в сезоне-2023/24 в декабре. Опять можно подумать над линией «Монца» не проиграет».

«ПСЖ» против всех

В Лиге 1 есть «ПСЖ» и остальные. Тут слова практически не нужны, Париж против всех бьется успешно – даже против тех, кто создает видимость борьбы за чемпионство (а иногда и обходит парижан).

Здесь остается просто верить и надеяться, что кто-то притормозит парижан. Отдельно отметим отсутствие «Марселя» – с главным историческим соперником «ПСЖ» не особо испытывает проблемы.