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Мы просимулировали сезон РПЛ в Football Manager 23. «Краснодар» – второй за «Зенитом», а лучший бомбардир – Кордоба

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Сезон РПЛ стартовал голевой феерией (26 голов в первом туре), и раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает заглянуть в будущее и узнать, что будет через год.

Кого уволят, кто чемпион или лучший бомбардир? Доверимся Football Manager 2023 и посмотрим, что на счет этой симуляции думают аналитики букмекерских контор.

«Зенит» – ожидаемо чемпион

Что поделать, РПЛ в реальности и РПЛ в игре – все-таки разные истории, но не в случае с питерцами, которые и там, и тут в порядке. Когда тебя зовут Сергей Семак ты можешь играть в «менеджера» в реальной жизни, заманивая бразильских сталантов, скупая всех, у кого есть паспорт РФ и проворачивая прочие штуки для гегемонии в Премьер-лиге. Вот и в симуляции сезоне у «Зенита» безумные 75 очков при одном поражении от «Краснодара» – который показал себя в FM крайне неплохо.

«Зенит» победит в РПЛ – 1.30

И конечно, самое интересное тут – сколько питерцы наберут очков в матчах со «Спартаком». В симуляции случилась результативная встреча в гостях (2:2) и победа 2:1 дома.

Количество очков «Зенита» в матчах со «Спартаком» (4 очка) – 3.75

«Краснодар» с серебром, опередил «Спартак» по разнице мячей

После феерии реального «Краснодара» в матче с «Динамо», кажется, что команда Галицкого прошла зону турбулентности постковидной эпохи и готова сделать качественный шаг вперед. Сразу несколько игроков в симуляции показали высокий класс, там самым затащив команду не второе место в чемпионате.

Матвей Сафонов привычно тащил, 5 раз став игроком матча.

Джон Кордоба задвинул всяких Промесов, Писарских и прочих, уверенно став лучшим бомбардиром чемпионата и вторым по средней оценке за сезон. Вот только в реальной жизни аналитики букмекерских контор не котируют форварда, не включив его в список претендентов на «Золотую бутсу».

Но главным открытием стал правый защитник Сергей Волков, совершивший реальный прорыв и ставший лучшим ассистентом чемпионата с 10 голевыми.

А что еще интересного?

Про голевые подвиги Кордобы сказали, про прорыв Волкова сказали, а кто в итоге лучший игрок чемпионата? Ожидаемо – Малком, со средней оценкой 7.57 за 26 стартов в чемпионате. На втором месте расположился Кордоба, а третьим стал... Вильзон Изидор!

«Локомотив» постарался на славу в это межсезонье: укрепил состав, идеи Галактионова приживаются, Дзюба котируется главным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата, а эксперты и авторы Sports.ru верят в гений Пиняева. Вот и в FM23 москвичи в итоге на 5-й строчке с небольшим отрывом от медального зачета, а средняя оценка в 7.28 для Изидора смотрится просто шикарно.

ЦСКА обогнал «Локо» на 5 баллов в таблице благодаря очередному роскошному сезону Игоря Акинфеева с 15 сухими матчами за сезон. Аналитики БК тоже считают, что «армейцы» будут в итоге выше, предлагая линию на это.

ЦСКА выше «Локомотива» по итогам чемпионата – 1.55

Что до битвы за Москву со «Спартаком», тут две ничьи за сезон (1:1 и 0:0).  

Количество очков ЦСКА в матчах со «Спартаком» (2 очка) – 14.00

К зимнему перерыву сравним что и как, заодно посмотрим – какие еще долгосроки можно поправить или заиграть. И есть ли что-то правдоподобное во всех этих симуляциях.

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

2 комментария

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Виталий Киселев
Малкома вычеркиваем
+2
0
+2
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Rafael Yukhananov
Кто такая кордоба, и почему он задвинул ВСЯКИХ промесов?
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