Кажется, у Алонсо последний реальный шанс победить в этом сезоне – на Гран-при Венгрии. Объясняем, почему так

Фернандо Алонсо – уже имя нарицательное. Испанец – одна из легенд стародавних времен Шумахеров, Баррикелло, Култхарда и прочих. Он гоняется главной гоночной серии мира с 2001 года, правда с небольшими перерывами на другие гонки, но не побеждал с 2013-го – все не везло с машинами.

Однако, в этом году произошла реконкиста: 7 подиумов за 8 гонок на старте, улыбки во время съемок кино на Гран-при Великобритании (где играет Брэд Питт), и сплошной позитив, хотя сам испанец и говорит, что он теперь на темной стороне.

Вместе с редактором гоночного раздела на Sports.ru Артемом Рубанковым прикинем, какие шансы у Фернандо Алонсо на то, чтобы наконец-то взять Гран-при в этом сезоне.

У Алонсо самый высокий шанс победить именно на Гран-при Венгрии. Шанс высокий – и единственный за весь оставшийся сезон (если не учитывать дождь и завалы, конечно). И мы объясним, почему.

Почему Алонсо и его «Астон Мартин» идеально подходит трассе?

С первой же гонки сезона бросались в глаза главные сильные стороны болида – окно настроек, аэродинамическая стабильность и управляемость, лучшая в пелотоне эффективность торможений (даже круче, чем у Ферстаппена!), и скорость в техничных медленных и среднескоростных поворотах. Фернандо в большинстве медленных поворотов ехал на уровне «Ред Булл», кроме тех, которыми он специально жертвовал, чтобы выигрывать на разгонах.

Если посмотреть на трек в Венгрии, который не просто так называют большим картодромом, то сразу бросается в глаза вереница медленных техничных секций и среднескоростных техничных секций – идеальные боевые условия для машины «Астон Мартин». На треке Венгрии просто нет таких мест, чтобы совсем не подходили машине: нет прям длинных прямых, нет именно высокоскоростных участков. Есть все для точной настройки.

Если посмотреть по сезону, то по условиям подходил еще Гран-при Монако. Там испанец ближе всего подошел к поулу и в гонке по чистому отрыву Ферстаппена – но все же не смог его достать.

Почему Монако и Венгрия похожи?

В Монако есть стены, они ограничивают траектории некоторым образом. Существует фактически одна идеальная – других вариантов нет. Выигрывает тот, кто ближе всех подбирается к этой траектории.

Монако действительно очень близок к Венгрии по требованиям, но по сути это другой трек. Ключевое отличие – самые длинные и затяжные техничные повороты, таких нигде больше нет. На Гран-при княжества решает подвеска, а не аэродинамический обвес, отсюда и отрыв «Ред Булл» от всех остальных.

Важное знание на будущее всем, кто следит за Ф-1 и любит поставить: «РБ» заберут вообще все подвесочные трассы в этом году, вообще без шансов. Но Венгрия как раз дает возможность пофантазировать и проявить себя в разных траекториях, которые как раз Алонсо может использовать. Трасса сама по себе меньше зависит от подвески и больше зависит от эффективности шасси и обвеса, которые и проявляют себя в медленных поворотах. Да и стиль самой венгерской трассы подходит Алонсо.

Он умеет на ней очень хорошо обороняться именно за счет того, что любит играть с траекториями. И в Венгрии пилотаж Алонсо как раз из-за конфигурации болида «АМ» сработает лучше всего. В 2021 году испанец 10 кругов оборонялся от праймового Хэмилтона на гораздо более быстром «Мерседесе». Если Алонсо окажется выше остальных звезд в квалификации, то обогнать его будет очень сложно. Практически нереально.

Алонсо выиграет квалификацию – 12.00

Но трасса все-таки оставляет шанс на обгон, в отличие от Монако. Если будет возможность как-то траекторию перекрестить, Алонсо сделает это лучше остальных пилотов. Обход Ферстаппена в квалификации – победа крайне вероятна, но и без поула теоретические шансы остаются (Макс еще иногда плохо стартует).

Эксперименты в Венгрии

Продолжим тему квалификации, в Венгрии будет проведен эксперимент, когда первый сегментах проедут на харде (далее тип резины), второй на медиуме, третий на софте. Любая новинка от организаторов гонок выравнивает фаворитов с середняками, все в новинку. Кто первый адаптируется, тот и получит преимущество.

Тут уже включается огромный опыт Алонсо, он будет царить без вопросов.

Алонсо выиграет гонку – 12.00

Попадет в тройку – 2.00

А что дальше по сезону?

Гран-при Нидерландов, Сингапура, Бразилии и Катара примерно схожи с Венгрией, вот только Нидерланды и Сингапур больше подвесочные трассы. Сингапур выглядит как очень длинный и жаркий брат Монако: городской асфальт, много кочек и неровностей, да и выглядит она по планировке так же.

В Нидерландах добавляются еще и перепады-бэнкинги, так называемые наклоны в сторону поворотов. «Ред Булл» заберет их без проблем. Плюс это домашний трек Ферстаппена, где он готов стены проломить, лишь бы победить.

В Бразилии и в Катаре вероятность на победу у «Астон Мартин» побольше, особенно в Катаре, где больше поворотов, подходящих болиду Фернандо. Но на этих трассах есть быстрые виражи с очень скоростными прямыми, где «АМ» проигрывает.

Суммируем

Наилучший шанс на победу Алонсо именно в Венгрии Да, апгрейд для ускорения на прямых и в быстрых поворотах внедрен, но его эффективность пока совсем не понятна… Пока есть лучший вариант на победу – и им надо пользоваться.

Можно даже подстраховаться – и взять победу Алонсо без учета Ферстаппена. На это тоже приятный коэффициент.

Победа Алонсо в Венгрии без учета Ферстаппена – 6.00

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Bryn Lennon, Mark Thompson