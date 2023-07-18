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Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ-2023/24? Букмекеры верят в Дзюбу, Промеса и Малкома, но фавориты побеждают не всегда

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Российская Премьер-лига стартует 21 июля. Давно известны коэффициенты на чемпионство команд и другие варианты по долгосрочным ставкам на турнир. Теперь интересно понять, кто претендует на титул лучшего бомбардира.

А еще – совпадали ли прогнозы за последние сезоны.

Лучший бомбардир РПЛ-2023/24: тройка фаворитов, где есть и Дзюба, в списке даже Глушенков

Вот что предлагается сейчас:

Что подмечаем:

• Тройка фаворитов с одинаковыми шансами. Да, в прошлом сезоне Малком и Промес настреляли 43 мяча на двоих, а Дзюба всего восемь – но за весну, да и слово «всего» не подойдет, учитывая, что сделал он это за 11 матчей. И по средней результативности с игры он вполне вписывается (учет без пенальти – 0,72 мяча за игру, у Промеса – 0,63, у Малкома – 0,78).

• Чалов провел мощный сезон и идет в списке четвертым. Дальше – Сергеев, который отметился десятью мячами в прошлом розыгрыше РПЛ.

• Соболева и Смолова букмекеры оценивают одинаково. В минувшем сезоне у спартаковца было 11 голов с игры, у динамовца – четыре, но при этом они исполняют и пенальти, так что десятку Смолов пробил.

• Еще четыре претендента получили высокий коэффициент. У Писарского до сих пор нет голов за «Крылья Советов», Комличенко забил десять. Тюкавин рассматривается, как потенциальный кандидат, хотя в последних 14 матчах забил лишь однажды (но в сезоне РПЛ – восемь всего). У Глушенкова было пять голов за «Локо».

А вот что происходило в прошлых пяти сезонах:

Сезон-2018/19: выиграл совсем не фаворит

Кто был претендентом: Дзюба – 3.50, Смолов – 5.00, Эрнандес – 7.00, Азмун, Сигурдарсон, Промес и Фарфан – 10.00, Козлов и Луис Адриано – 15.00, Ал.Миранчук – 50.00

Кто победил: Чалов с 15 голами.

Но поставившие на Азмуна были бы близки – у него 13 голов. У Дзюбы всего восемь, зато рекорд по голевым пасам. Смолов забил только семь раз, Абель Эрнандес в ЦСКА вообще не задержался (три гола). В топе из всей этой компании был только Азмун, а в пределах восьми мячей – Дзюба и Фарфан.

Сезон-2019/20: получилось более предсказуемо

Кто был претендентом: Азмун – 2.50, Чалов – 3.00, Дзюба – 5.00, Смолов – 7.00, Ари и Соболев – по 10.00, Шомуродов – 14.50, Дриусси – 15.00, Ант.Миранчук – 50.00

Кто победил: Дзюба и Азмун с 17 голами.

«Зенит» выдал крутой сезон, так что из тройки главных претендентов двое всех опередили. Чалов на этот раз забил только восемь голов, а Смолов отличился трижды и укатил в «Сельту». Можно отметить и Соболева, который стал четвертым бомбардиром лиги – кроме зенитовцев он уступил только Луценко из тульского «Арсенала».

Сезон-2020/21: Дзюба и Азмун снова круче всех

Кто был претендентом: Дзюба и Азмун – 3.00, Кокорин – 4.50, Чалов – 7.00, Соболев, Филипп, Шомуродов, Луценко и Берг – 10.00.

Кто победил: Дзюба с 20 голами.

Все опять скучно – выиграл один фаворит, а за ним расположился второй. Был бы и третий, будь на месте спартаковца Кокорина спартаковец Ларссон, который забил тогда 15 голов. Соболев разделил четвертое место с Деспотовичем, у Чалова было семь мячей, а Филипп только лишь реализовал пенальти – и уехал обратно в Германию.

Сезон-2021/22: а здесь – сенсация!

Кто был претендентом: Азмун – 3.70, Дзюба – 4.00, Соболев и Ларссон – 8.00, Деспотович – 10.00, Заболотный, Луценко, Промес, Смолов и Чалов – 15.00.

Кто победил: Агаларов с 19 голами.

Вот и неожиданность – победил футболист, которого никак не ожидали увидеть в топе. Дзюба отстал от него на восемь мячей. Азмун забил семь и потом отправился в «Байер», Ларссон провалился, а Соболев оставил голы на еврокубки (четыре в Лиге Европы, девять – в РПЛ). Тройку лучших бомбардиров с Агаларовым вообще составили Кассьерра и Полоз.

Сезон-2022/23: тройка фаворитов забила меньше лучшего бомбардира

Кто был претендентом: Изидор, Кассьерра и Смолов – 6.00, Сергеев – 8.00, Соболев, Полоз и Николсон – 10.00, Заболотный и Промес – 15.00, Агаларов, Малком и Комличенко – 20.00,

Кто победил: Малком с 23 голами.

Что ж, сыграл хороший коэффициент, да и в случае с Квинси тоже был бы неплохой выигрыш. Трио изначальных фаворитов даже вместе не забило столько, сколько Малком, и сравнялось бы с Промесом. Главным образом из-за не очень удачного сезона Кассьерры с его скромными двумя голами.

Но и Заболотный забил только на один больше – три, как Агаларов и Шамар. Зато был самый голевой сезон Чалова в его карьере, 14 голов Кордобы и мощный осенний взлет Писарского.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков

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