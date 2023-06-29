В АПЛ запретят рекламу букмекеров: как к этому готовятся клубы?

Вы наверняка уже слышали о запрете рекламы букмекеров в АПЛ. Что это за бан и как на него реагируют клубы?

Что за запрет и в чем его суть

Напоминаем коротко:

• Старый закон действовал на запрет рекламы букмекеров детям. Британское правительство намерено ужесточить его еще сильнее – в стране растет количество проблемных игроков, а Комиссия по азартным игрокам не защищает их в случае неправомерных действий компаний, которые банкротятся и забирают деньги клиентов.

• 18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за отказ от рекламы букмекеров. В Британии букмекеры – не ключевой источник дохода, но клубы все равно на них зарабатывают. Подразумевается запрет на крупные логотипы на передней части футболки, но не на рукавах, шортах или баннерах на стадионе – там все это останется и дальше. А отказ от крупных логотипов вступит в силу с сезона-2026/27.

• Это ход на опережение ради небольшой части доходов – чтобы реклама хотя бы где-то не была запрещена, например, на рукавах футболок или LED-бортах.

• Пока реагируют лишь клубы АПЛ, а власти не трогают дивизионы ниже, чтобы изменения для них не стали слишком резкими.

Кого в АПЛ касается запрет

В сезоне-2022/23 в АПЛ из 20 клубов таких было восемь, у кого букмекер – титульный спонсор. Это «Борнмут», «Брентфорд», «Эвертон», «Фулхэм», «Лидс», «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

Если брать самые главные клубы АПЛ, которые на слуху – «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», то у них нет таких титульных спонсоров, но с букмекерами они все равно партнерствуют, так что реклама на стадионе или логотипы на форме в любом случае присутствуют.

Что предпринимают клубы АПЛ сейчас

• «Астон Вилла» уже обзавелась титульным спонсором в лице азиатской букмекерской компании BK8. Еще и рассердила фанатов: «Соглашение с BK8 – это циничная попытка в последнюю минуту получить финансовую выгоду в преддверии бана на букмекеров в качестве спонсоров». Плюс они же намекнули на отказ «Норвича» сотрудничать с BK8 – уж очень много сексуальных образов в их рекламе.

«Астон Виллу» это не смутило – контракт подписали на три года. Как раз до конца сезона-2026/27 перед всеобщим баном.

Фанатов «Виллы» бесит спонсор-букмекер. Из-за сексуализированной рекламы

• «Фулхэм» тоже будет носить спереди на футболке название букмекерской компании – SBOTOP. Это его титульный спонсор с сезона-2023/24. По заявлению пресс-службы, это рекордная сделка в истории клуба.

• У «Лидса» ранее был титульный партнер 32Red, а сейчас клуб обрел спонсора в виде платформы для ставок на спорт и онлайн-казино «Юнибет». Да, «Лидс» уже не в АПЛ, но он здесь для примера – как английские клубы все еще пользуются услугами букмекеров и заключают новые сделки.

А при чем тут правительство, если не коротко?

• Официально в Англии на форме нельзя рекламировать только табачные изделия. Алкоголь (технически можно, но надо обойти ряд ограничений), онлайн-казино, букмекеров, криптовалюты – можно.

• Последняя реклама алкоголя на форме – пиво Chang у «Эвертона». Да и алкоголь для местных депутатов не проблема, а вот азартные игры – лакомый кусок.

• Старый закон об использовании логотипов букмекерских контор на формах АПЛ ввели в 2005 году и с тех пор почти не меняли. В те времена букмекерам разрешали открытую рекламу на телевидении и радио, именно это послабление усилило их интерес к футболу.

• В 2002-м беттинг-лого был только на форме «Фулхэма», в сезоне-2016/17 цифра была уже солидной – 11 команд. Старый закон запрещает рекламу букмекеров несовершеннолетним, поэтому на матчах молодежных команд титульного спонсора меняют на другую компанию или убирают вообще. Зато детские размеры формы продают без лого буков, это уже немного бьет по кошельку команд.

• Форсировал принятие нового закона бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ожидалось, что добровольно-принудительный отказ АПЛ примет еще в прошлом году.

• После его ухода, в марте 2023-го за ставки взялись максимально плотно. Ужесточение регулирования – один из приоритетов нового министра культуры, СМИ и спорта Люсит Фрейзер.

• При этом политики пока не трогают дивизионы ниже АПЛ, понимая, что резкие изменения спровоцируют там большие денежные трудности.

Ждем изменений.

Фото: Instagram/avfcofficial; Gettyimages.ru/Ben Radford, Tom Dulat, Naomi Baker