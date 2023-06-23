10 лет самой доброй истории о ставках. Дед зарядил на дебют внука в сборной 50 фунтов, когда тому было 3 года – и заработал 125 тысяч

15 октября 2013 года. Бельгия и Уэльс играют в последнем матче квалификации на чемпионат мира в Бразилии. Игра уже ничего не решает: Бельгия прошла в финальную стадию, а Уэльс провалился. И тренер Крис Коулмэн решает выпустить талантливого молодого Харри Уилсона.

В этот момент Питер Эдвардс из Уэльса понимает, что жизнь удалась:

• его 16-летний внук Харри становится самым молодым в истории игроком сборной;

• Уэльс сравнивает и играет вничью;

• зашла ставка с кэфом 2500 к 1 на то, что внук дебютирует за сборную.

И это интересует нас больше всего.

В 2003 году дед зарядил 50 фунтов в конторе William Hill в Рексеме (привет, Дедпул!) на то, что Харри Уилсон дебютирует за сборную и поднял 125 тысяч. Магия долгосроков в действии.

Самое интересное в истории не то, что он поверил в трехлетнего внука, а то, что до этого не играл на ставках и понятия не имел, как вообще это происходит. Конечно, ему там помогли, тем более в то время не все букмекерские конторы Британии принимали такого рода ставки. Повезло так повезло!

«Я нервничал – весь матч пришлось ждать, пока он выйдет на поле. Я был в панике, потому что замены уже были, и я думал, что его не выпустят, – рассказывал дедушка Уилсона. – Но когда это случилось, я выпил еще один бокал вина. Я точно чувствовал себя гордым дедушкой. В перерыве матча мой пульс был 106 ударов!»

Несмотря на волнение, мистер Эдвардс был уверен в успехе: за три года до дебюта он даже пытался увеличить ставку, но контора отказала. Видимо, почувствовали, что пахнет жареным.

Итог истории: дед ушел на пенсию на год раньше положенного срока и посвятил себя семье, а Харри уверенно зашагал в большом футболе.

А как он играет?

Карьера Харри в родном «Ливерпуле» не задалась, он так и не сыграл ни одного официального матча за взрослую команду, но в арендах парень всегда был неплох. При этом красным он принадлежал до сезона-2021/22, а на его ссылках они заработали примерно 5 миллионов фунтов.

Раскрыть часть потенциала игрока смог Фрэнк Лэмпард в «Дерби Каунти» (сезон-2018/19), где на пару с Мэйсоном Маунтом парни разрывали чемпионшип. Выйти в Премьер-лигу не дала «Астон Вилла», но Уилсон приглянулся Эдди Хау, переехал в «Борнмут» и получил шанс проявить себя в АПЛ.

Еще бы, за тот год под руководством Фрэнка парень сыграл в 43 матчах в чемпионате, оформил 16+4 по системе гол+пас, совершал 46 касаний в среднем за игру и выдавал 1,4 ключевого паса за матч. Сложно сейчас поверить, но Лэмпс тогда был среди прогрессивных коучей, и знал как работать с молодежью.

В АПЛ Харри смотрелся здорово, но правда хватило только на первый круг... дальше спад формы и ожидаемый вылет в чемпионшип. После этого парень отыграл один сезон в «Кардиффе», где оформил 7+11 и уехал в «Фулхэм», который опять засобирался в АПЛ.

К тому моменту Уилсон заматерел, стал звездой на уровне чемпионшипа, а с этим и выросли амбиции. Вингер выдал лучший перформанс в карьере с 10+19, вышел в АПЛ в 2022 году, закрепился с командой в высшем дивизионе, однако перегорел. Всего 13 стартов в прошлом сезоне за 29 игр, 39 минут в среднем на поле и 2+3 за сезон.

Валлийцу только 26, он выходит на пик игровой формы и в новом сезоне готов побороться за место в старте команды.

А как дела в сборной?

Несмотря на то, что Уилсон стал самым молодым дебютантом в истории сборной Уэльса и побил рекорд Гарета Бэйла, карьера в сборной у него поначалу не прогрессировала. Следующей игры после дебютной ему пришлось ждать аж пять лет – он пропустил успешный для валлийцев Евро-2016. Однако с 2018-го он стал основным игроком сборной и наиграл еще 45 матчей. В том числе съездил с Уэльсом на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Забавная история произошла с ним в 2018-м. Тогда Харри набрал лучшую форму в карьере и цвел в «Дерби»: и забил шикарный гол «Манчестер Юнайтед» со штрафного в Кубке. А в ближайший перерыв на матчи сборных забил аналогичный за сборную Уэльса.

Тогдашний тренер национальной команды Райан Гиггз шутил: «Хотел оштрафовать его после гола на «Олд Траффорд», но теперь точно этого не сделаю».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Michael Steele, Tony Marshall; liverpoolecho.co.uk