Драфт НБА: очевидный первый пик Вембаньямы, дилемма Хендерсона/Миллера, два брата в топ-5

Виктор – в «Сперс».

В ночь с четверга на пятницу прошла традиционная церемония драфта НБА, где с первым пиком все было ясно с самого начала.

Вопросов оставалось слишком много: от того под каким пиком возьмут Скута Хендерсона и Брэндона Миллера, до того как низко падет Кэм Уитмор и выменяют ли Зайона прямо сегодня.

Как итог, первым после Вемби стал не тот, кого все ждали, вместо Зайона дальше в странствия отправился Крис Пол, а Уитмор… в общем, по порядку. Для облегчения задачи ныряйте в шикарный онлайн от тандема Сприкут/Коршунов. Так будет проще погрузиться в атмосферу.

Дилемма Хендерсона/Миллера

«Хорнетс» пока еще Майкла Джордана долго метались между двумя талантами, и, кажется, определились лишь за несколько часов до церемонии. Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания выдал инфу о том, что команда склоняется к Скуту, но на деле все получилось так. как предсказывали аналитики букмекерских контор – последним пиком Майкла Джордана в статусе единоличного владельца стал Брэндон, Скут рванул в «Портленд».

За несколько часов до драфта линия выглядела так:

Даже подколы легкого форварда во время индивидуальных тренировок с «Шарлотт», на которых присутствовал владелец команды Майкл Джордан в адрес ЭмДжея, и костюм в красно-черной расцветке никак не повлиял на выбор Мистера 23:

«Брэндон Миллер все время был нашим фаворитом. Мы считаем, что он был лучшим новичком из доступных и отлично дополнит наше молодое ядро в лицах ЛаМело Болла и Марка Уильямса», – сказал после выбора генменеджер команды Митч Капчак.

Взлеты

В том, что под четвертым пиком полетит более нацеленный на бросок Амен Томпсон, практически не было сомнений, в предрафте он оценивался в 1.39, а вот что следом выберут Осара, были сомнения.

«Пистонс» взяли в состав винга, в котором очень нуждались, и братья стали первыми ушедшими в топ-5, до этого сразу двоих так высоко не забирали.

«Это круто – стать первыми в чем-то. Это многое значит для нашей семьи. Мы с Осаром были настроены радоваться независимо от того, кого из нас выберут первым. Для нашей семьи очень важно, что вся тяжелая работа, наконец, окупается. Мы стали первыми братьями в топ-5, нас выбрали друг за другом – это многое значит».

«Орландо» провернул магию, забрав под 6-м пиком Энтони Блэка, который в линии шел на осторожном тотале 8,5. Ухватить можно было кэф в 1.51. Как и с Билалем Кулибали, которого выставили на тотале в 11,5, тут можно было ухватить кэф 1.57.

Удивило и итоговое место Тэйлора Хендрикса, ушедшего под 9 номером с сочным кэфом в 2.10. Плюс сюда запишем и Кобе Бафкина, который в итоге стал номером 15, за 1.96.

И падения

Готовьтесь, тут в основном про Кэма Уитмора, который сломал ногу в 17 лет, потом пережил операцию на пальце бросковой руки и котировался как минимум в топ-10, а то и выше. Но не срослось.

В предрафте ни у кого из аналитиков не вызывало сомнений, что это топовый проспект, но итоговое 20-е место и кэф в 10,5 на вылет из топ-10… Никто не пал ниже.

Можно было пойти и дальше, поставив на то, что ему не светит место выше седьмого, тут можно было догнаться кэфом в 2.47. Грейди Дик тоже представлялся как игрок, способный попасть в топ-10, однако итоговое 13 место и коэффициент 2.03. Зато его костюм сиял ярче всего на этой церемонии.

А где обмены?

Самым ожидаемым был конечно же портлендский гамбит ради Зайона Уильямсона, но пока ничего не произошло. Зато Крис Пол уехал в «ГСВ» разгружать Стефа Карри, токсичить с Дрэймондом Грином и учить жизни молодых. Последний шанс на чемпионский перстень, он не хочет его упускать.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Ezra Shaw / Staff