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Предсказуемый итог финалов US Open и скучная игра Швейцарии с Испанией – главные прогнозы на конец недели

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Команда «Ставки на Спортсе» продолжает публиковать серию прогнозов на важнейшие события спортивного уик-энда. На прошлой неделе из 4 прогнозов зашла ровно половина, за что спасибо «Байеру» и Северо-Западному дерби в Англии.

Начало осени же встречаем заключительными теннисными финалами на турнирах Большого шлема и матчами футбольных сборных, а за всеми прогнозами, успехами и неуспехами команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале.

Арина Соболенко – Джессика Пегула

7 сентября пройдет женский финал US Open, в котором сыграют Арина Соболенко и Джессика Пегула. Беспроигрышная серия Арины длится уже 11 матчей. В этой серии есть и недавняя победа над Джессикой в двух сетах в финале «Мастерса» в Цинциннати.

В предстоящей встрече на белоруску дают всего 1.33, на американку – 3.65. К слову, Пегула с 2022-го проиграла 4 из 4 финалов, когда шла андердогом за кэф 2.00+. Еще один неприятный тренд для Джессики – с 2023-го она отдала 18 матчей на харде, причем в 14 случаях уступила с разницей в 3 и более геймов.

Однако на текущем турнире Пегула выбила находящуюся в хорошей форме Диану Шнайдер, без проблем обыграла Игу Швентек, а в полуфинале одержала волевую победу над Каролиной Муховой. Очевидно, что в финале будет упорная борьба, поэтому стоит ожидать очень и очень много геймов. Наш выбор – общий тотал геймов больше 20,5 за 1.73.

Ирландия – Англия

Англия проведет первый матч после увольнения Гарета Саутгейта – с Ирландией в Лиге наций в дивизионе Б, в который она свалилась после провала в прошлом розыгрыше. Англичане котируются явными фаворитами, хотя против ирландцев им всегда трудно играть. Любопытно, что 6 из 10 предыдущих матчей завершились вничью, 5 из них – со счетом 1:1.

В этот раз снова ожидается борьба, тем более что встреча пройдет в Дублине – здесь Ирландия готова выстоять против принципиального соперника и вице-чемпиона Европы. У ирландцев немного побед в последнее время, но обыграть их с крупным счетом могут не все и не всегда. Напрашивается фора Ирландии (+1,5) за 1.54.

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Швейцария – Испания

Обе команды неважно провели первые матчи после Евро-2024. Швейцария проиграла Дании, а Испания неожиданно сыграла вничью с Сербией. Несмотря на 0:0 с сербами, не верится, что испанцы снова могут потерять очки. Против Сербии они позволили себе слишком расслабленную игру, вряд ли это повторится. К тому же, у швейцарцев не сыграют два основных игрока – Нико Эльведи и Гранит Джака получили красные карточки в матче с датчанами.

Но выбор падет на совсем другой исход. Встречи между Швейцарией и Испанией в последние годы отличаются низкой результативностью – из 6 матчей лишь в одном команды пробили тотал больше 2,5. Скорее всего, тренд не прервется и в предстоящей игре – кэф на это 1.67.

Янник Синнер – Тэйлор Фриц

US Open для Тэйлора Фрица складывается как никогда удачно. Рууд, Зверев, Тиафо – американец справился со всеми и вышел в первый в своей карьере финал ТБШ. Для итальянца же это дебютная попытка взять открытый чемпионат США по теннису.

Синнер встречался с Фрицем всего пару раз. И оба раза американец брал хотя бы один сет. Фактор домашних трибун, прекрасная форма Тэйлора, недавний допинговый скандал – все это говорит о том, что легкой прогулки для Янника не будет, но о сенсационном поражении рыжего речи не идет. Наш прогноз – победа Синнера с общим тоталом по геймам больше 38,5.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Â©INPHO/Ryan Byrne, IMAGO/Nebojsa Parausic, IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor/Global Look Press

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