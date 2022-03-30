Луис Энрике вернул Испанию в топ: отменил тики-таку, стремится к вертикальности и вызывает только согласных с философией

От редакции: это пользовательский текст блога «Элементарный Ватсон». Сегодня автор разбирает футбол Луиса Энрике в сборной Испании. Подписывайтесь и плюсуйте!

Луис Энрике, возглавивший сборную Испании в июле 2018-го, дал результат только через три года. Он прошел через ужасную семейную трагедию, безжалостное давление журналистов, предательство коллеги и скептицизм болельщиков, чтобы показать всем нам то, что мы успели подзабыть: он знает, как строить великие команды. Вспоминаем, что нового мы узнали о нем и его сборной в 2021-м и чего ждать от «Красной фурии» в 2022-м.

Энрике подчинил Испанию – команда существует, чтобы воплощать его идеи

После побед на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 Испания потерпела три неудачи подряд, не выйдя из группы на ЧМ-2014 и вылетев в первой же стадии плей-офф Евро-2016 и ЧМ-2018. Великое поколение «десятых» – Пике, Хави, Иньеста, Фабрегас, Касильяс и Вилья – завершили карьеру в сборной, а новых мастеров того же уровня у испанцев не появилось. Специалисты понимали: Луису Энрике нужно собрать новую команду из футболистов, большинство из которых не вошло бы ни в один фэнтези-состав.

Вступив в новую должность, бывший тренер «Барсы» первым делом показал, что главным во всех смыслах будет он: настал конец вальяжности, царившей в сборной уже несколько лет. В сети есть забавное видео, как Серхио Рамос приехал в тренировочный лагерь Испании в сентябре 2018-го на первую игру под руководством Луиса Энрике. Непринужденное общение заканчивается, как только в разговор вступает главный тренер. Потолкавшись, две альфы обмениваются любезностями, пытаясь подчеркнуть свое превосходство, широко поставив руки на пояс. Луис под авторитетом капитана не сломался – игрок невербальный сигнал тренера понял.

Футболисты, которые были менее восприимчивы к подходам Энрике, не вызывались в команду. Так, например, вне сборной оказались Яго Аспас, Хесус Навас и Начо. Лишь шесть испанцев на Евро-2020 были в заявке на ЧМ-2018. Перед стартовым матчем Евро против Швеции Энрике, ни капли не стесняясь, признавался, что 24 фамилии в заявке – не лучшие футболисты страны, а те, кто подходит под его модель: «Как главный тренер, прежде всего, я искал игроков, которые поверят в мои идеи и имеют необходимые качества для их реализации. Те, кто лучше всего соответствовал, оказались на Евро».

Испания стала командой своего тренера. «Мы должны слушать мистера, быть внимательными и делать, что он просит», – лаконично описывал атмосферу Коке.

На пути к Евро потерял дочь, был предан и оставил Рамоса вне заявки

В 2021-м Энрике уже вполне вербально сообщил Рамосу, что тот не поедет на Евро из-за недостатка игровой практики вследствие травмы. На тренера обрушился шквал критики: все семь защитников в заявке Испании вместе взятые к тому времени сыграли меньше игр за национальную команду, чем Серхио.

Ситуацию усугубляло то, что в составе сборной не осталось ни одного игрока «Реала». Пресса называла Энрике «анти-мадридистой». А Эдуардо Инда, главный редактор самого популярного в Испании спортивного издания Marca, даже обвинял тренера в безнравственности: «Луис Энрике оскорбил самую важную команду в истории. Не иметь ни одного игрока «Реала» в составе нашей сборной – это отвратительно с точки зрения морали и спорта».

Критика прессы Луиса не интересовала. «Я понимаю футбол лучше вас, – упражнялся Энрике в словесном карате с журналистами, – поэтому не читаю ваши статьи, и мне все равно, что вы пишете».

Рамос погасил сплетни, отметив неизбежную справедливость решения главного тренера: «Очень обидно, что я не могу помочь команде, но нужно быть честным: в моем случае лучше отдохнуть, выздороветь и вернуться, как я это всегда и делал. Буду болеть за Испанию дома». Энрике показал, что не боится принимать непопулярные решения и умеет находить общий язык с лидерами.

Менее любезной оказалась история с Робертом Морено, многолетним помощником Энрике. В 2019-м, когда Луис ушел из сборной, чтобы быть со своей семьей и смертельно больной дочерью, Морено сначала стал и.о., а потом и главным тренером «Красной фурии». При нем Испания сыграла девять матчей – семь побед, две ничьих – и квалифицировалась на Евро-2020.

Пережив потерю дочери, Энрике захотел вернуться, а федерация его поддержала. Вот только Морено уходить совсем не хотел. Энрике посчитал это ударом в спину и не стал предлагать Роберту работу в своем штабе. «Я понимаю его, – говорил с ледяным лицом вернувшийся Энрике. – Он усердно работал ради возможности тренировать национальную сборную. Он амбициозен, но для меня это предательство, я бы так не сделал. Не хочу, чтобы такой человек был в моей команде. Амбициозность – это хорошее качество, излишняя амбициозность – большой недостаток».

Сделал Испанию самой доминирующей командой на Евро

Игра с Россией на ЧМ-2018 под руководством Йерро стала последней в стиле классической тики-таки, обнажив ее худшие стороны, к которым с презрением относится даже Пеп Гвардиола: «Я ненавижу передачи ради передачи – всю эту тики-таку. Такие передачи – мусор. Они не имеют четкой цели. Пасовать мяч нужно с четким пониманием, чего хочешь добиться. Конечным пунктом назначения должны быть ворота соперника».

Сборная Испании образца июня 2018-го делала именно то, что уничижительно описал Пеп: набивала сумасшедшие цифры владения, но не создавала россыпи моментов. Энрике все перестроил: Испания больше не считает контроль мяча смыслом существования. Теперь они доминирующая атакующая команда, а не стерильная машина передач.

С точки зрения доминирования Испания была лучшей командой прошлого лета. Сборная Энрике – лидер не только по традиционным для испанского стиля метрикам, но и по параметрам, которые отражают реальное превосходство (созданные моменты, входы в штрафную и действия там). Испанская классика помогала забирать контроль, но, помимо нее, были качественные инструменты уничтожения соперников.

В основе таких показателей лежит любимая Луисом схема 4-3-3:

Испания на Евро-2020

Позиционный футбол и Серхио Бускетс дают контроль (на нем большая зона ответственности, так как у других полузащитников явно более атакующие функции). А за моменты отвечают фланговые треугольники. В них возможны самые разные ротации, но есть общий принцип: слева ширину через фирменные рывки дает Жорди Альба, а справа она чаще исходит от вингера, так как крайний защитник не идет вперед так активно. Остальные детали постоянно меняются с целью запутать соперников. Такой футбол помогает регулярно проникать в штрафную, даже не имея очевидного топ-созидателя в составе.

Нетрудно догадаться, что умение атаковать – ключевой навык, который Энрике ищет в кандидатах в сборную. «Каждый футболист имеет способность защищаться, но наши полузащитники, центральные защитники и фланговые защитники должны быть нацелены на атаку. Они обязаны обладать хорошей техникой, так как им нужно доставить мяч вперед через розыгрыш со своей половины поля», – приоткрывал тайны известный склонностью к секретности Луис.

Моменты приходят не только через описанные приемы позиционки. При Энрике в команде стало больше вертикальности (не относительно других команд, а относительно старой Испании). На Евро-2020 испанцы на втором месте по ударам после возврата мяча у чужих ворот и делят первое по голам после быстрых атак (хотя по ударам после них только 15-е). «При защите мы стремимся прессинговать соперника на его трети поля, чтобы забрать мяч как можно ближе к его воротам, – подтверждал цифры Энрике. – План всегда такой, а дальше ситуации могут быть разные».

Сдвиг не кардинальный: главный тип атак – по традиции терпеливые (10 и более передач – здесь на первом месте с огромным отрывом). Просто появился полезный бонусный инструмент. Педри подтверждает: «Тренер просит нас, чтобы мы больше прессинговали, и говорит, что иногда лучше рискнуть и потерять мяч, потому что, применив прессинг, мы сможем быстро забрать его назад и застать соперника врасплох до того, как он успеет перестроиться».

Несмотря на солидную игру, действия Энрике подвергались сомнениям вплоть до матча со Словакией, в котором ослепительная статистика наконец переросла в результат на табло. Выход в полуфинал подтвердил – его схемы работают. На Евро-2020 сборная Испании играла в привлекательный футбол – превосходили соперников в каждом матче и постоянно создавали много моментов. Более высокого результата помешали добиться лишь аномальные промахи (нападающего успели поиграть Альваро Мората, Жерар Морено и даже Дани Ольмо ложным, но никто не реализовывал стабильно) и редкие для такого уровня ошибки, как, например, в случае с первым голом хорватов в 1/8 финала, когда Унаи Симон умудрился пропустить после паса партнера.

«Мы отлично сыграли на этом турнире, – неожиданно резюмировал Луис Энрике после поражения в полуфинале Евро. – После девяти лет хождения по пустыне Испания вернулась в число лучших команд».

На ЧМ-2022 у Энрике будет команда-претендент на титул

Два матча Лига Наций, сыгранные осенью 2021-го, убедили, что успехи сборной Испании на Евро были неслучайны. В полуфинале «Красная фурия» обыграла чемпионов Европы, прервав серию Италии из 37 игр без поражений, а в финале для победы не хватило совсем немного – неизвестно, чем бы все завершилось, если бы не спорный гол Мбаппе.

Самое главное – Энрике открыл для сборной новые лица, которые будут определять ее игру на ЧМ-2022. Унаи Симон выиграл конкуренцию у Давида Де Хеа. Эмерик Лапорт, ставший основным центральным защитником Испании на Евро, сыграл свой первый матч за сборную за неделю до начала турнира. А тинейджер Педри в возрасте 19 лет оказался претендентом на «Золотой Мяч». Из 17 футболистов, вышедших на поле в полуфинале Евро-2020, восемь играли в финале Лиги наций три месяца спустя. Луис Энрике, кажется, определился с основными защитниками, но продолжает искать оптимальные сочетания в атаке.

Нынешняя сборная Испании – не такая идеальная команда, как «золотое поколение» 2010-х, но именно поэтому она и вызывает симпатию. Они знают свои слабые места, но продолжают путь, начатый три года назад, веря в идеи своего тренера. «Если мы сравним себя с лучшей версией сборной 2008 и 2012 годов, может быть, мы не так хороши, но мы должны сравнивать себя только с нынешними соперниками, и на сегодня мы не хуже ни одной сборной в мире», – подытожил результат своего труда в 2021-м Луис Энрике.

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Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Petter Arvidson/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Laurence Griffiths, Friedemann Vogel – Pool, Jose Manuel Vidal – Pool