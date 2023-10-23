Бен Симмонс – GOAT НБА. Если учитывать только межсезонья

Контракт заканчивается, терпение – тоже.

Внезапное катапультирование Лилларда на территорию Висконсина, бьющее в десятку точечное усиление «Бостона» в виде Дрю Холидэя, неожиданный союз Криса Пола и «Голден Стэйт». При этих и многих других вводных подступающего сезона НБА наивно пытаться разглядеть интригу в очередной попытке Бена Симмонса предстать одной из звезд лиги. Но, как ни странно, это как раз тот случай, когда за вроде бы простым вопросом: «Видишь интригу?» Следует экзистенциальное напутствие: «А она есть!».

Лето – это время Бена Симмонса

Леброн танцует и устраивает тако-вторники, Стеф Карри побеждает на турнирах по гольфу, Никола Йокич ходит без майки…

Это все прекрасно, но никак не связано с НБА.

Другое дело – Бен Симмонс, настоящий GOAT летнего баскетбола, человек, знающий, какие позитивные инфоповоды нужны людям, скучающим по игре. Австралиец регулярно публикует фотографии красивого тела, напоминает всем и каждому, что тренируется и становится лучше, а также раздает обещания – например, обещает вернуться на Матч всех звезд. Чем хуже у Симмонса дела в настоящем баскетболе, тем активнее он себя проявляет в летние месяцы.

А потому нынешнее межсезонье ознаменовалось пиковой активностью.

«Я все сделал по-своему, – анонсирует он. – Построил вокруг себя собственную команду. Вылечил болячки. Абстрагировался от всего того, что должен был делать, по мнению других людей. Раньше я пытался делать то, что люди хотели от меня увидеть, и это не получалось. Поэтому сейчас я решил сделать все по-своему. Знаю, что для меня это работает. Я уже все это делал. Я уже побывал на Матчах всех звезд. Никогда не пропускал плей-офф. Участвовал в напряженных матчах. В конце концов, это моя карьера. И пусть она складывается так, как я этого хочу».

Главный лейтмотив этого лета – Симмонса все это время не так понимали, потому что ему постоянно мешали травмы.

« Конечно, я не добрасывал мячи до кольца – у меня была грыжа межпозвоночного диска, и правая нога не работала , – утверждает он. – Люди этого не понимают. Мне даже ходить было тяжело. У меня болело колено, болела спина, когда я просто сидел в машине. Даже самые элементарные вещи мне не давались. Это было понятно уже по тому, как я дышал. Каждый раз, когда я что-то делал, я задыхался. Я не чувствовал уверенности в собственном теле. Когда тебя пихают, когда с тобой жестко играют, а ты не можешь повернуться определенным образом, то ты и не думаешь о баскетболе. Ты сконцентрирован лишь на том, как двигаться так, чтобы твоему телу не было больно. Это очень тяжело – выходить на площадку и постоянно думать: «А могу я наступить вот так? Могу я изменить направление» Нет, я хочу думать другое: «Надо кого-нибудь пихнуть, надо взять подбор». Делать то, что у меня легко получается».

За последние два сезона разыгрывающий пропустил 122 матча из 164, и за это время к нему накопилось немало вопросов. Так вот и в рамках медиа-дня «Нетс» Симмонс не то что отвечал на них, а буквально прерывал репортеров на полуслове.

«Честно, я стараюсь быть терпеливым, но не могу. Понимаете, я наконец-то играю. Я снова играю в полноценный баскетбол пять на пять. Я снова на площадке», – как заклинание талдычит Симмонс.

Его также не смущали вопросы, касающиеся осторожных комментариев Жака Вона о том, какая роль ему уготована в новом сезоне. Главный тренер «Нетс» обошелся без конкретики, сказав, что игровое время и степень обязательств будут зависеть от того, как Симмонс себя проявит. Называя вещи своими именами – Бену придется самому доказывать право быть основным разыгрывающим «Бруклина». На сегодня оно ему не гарантировано.

«Я прекрасно его понимаю. Тренеру трудно по-настоящему верить в тебя, когда он не видит отдачи, верно? И если я физически не в состоянии показывать должный уровень игры, а он соответственно его не видит, то на месте тренера я бы говорил то же самое.

Я бы сказал: «Ну, что ж, я не собираюсь заигрывать тебя, если ты не можешь демонстрировать то, на что, как я знаю, ты способен». Только в это межсезонье я нашел возможность привести в порядок свое здоровье.

Тренер несколько раз приезжал в Майами, чтобы оценить мою работу. Он мог видеть, как я проходил реабилитацию, вкалывал и делал все необходимое, чтобы показать ему, что я хочу играть на уровне основного разыгрывающего команды НБА. Когда вы проделываете такие объемы работы и постепенно слышите ободряющие слова от тренера, товарищей по команде, персонала – это, безусловно, мотивирует, но не гарантирует что-либо. Я намерен продолжать пахать, чтобы заработать доверие тренерского штаба и одноклубников», – убеждает себя и остальных Симмонс.

Апогей всей этой кампании – выход огромного материала о супергерое в австралийском Esquire.

Помимо кучи оправданий, объяснений и обещаний, автор еще и выдал эпичную метафору всего, что произошло с Беном Симмонсом.

«Возьмем «Илиаду» Гомера, – говорится в монументальной статье. – Происходило все это примерно в XII веке до нашей эры или около того. Греки тогда десятилетиями сражались с троянцами. И вот, когда великий воин Ахиллес вышел на поле брани, то греки начали побеждать. Однако потом Ахиллеса оскорбил начальник армии Агамемнон. Обиженный отношением к себе он отказался драться. Как видите, греческий герой должен был молча принять унижение и на следующий день снова отправиться на битву. Ахиллес – как и Симмонс – отказался это сделать вопреки ожиданиям. Гордость, честь, называйте это как хотите – их реакция похожа…

Нужно напомнить, чем закончился этот сюжет в древней Греции. Без Ахиллеса греков нещадно избивали, пока наконец Агамемнон не извинился. В «Филадельфии» же дела так и не наладились. Взамен Симмонса они получили бывшего MVP Джеймса Хардена, который не сильно помог им прибавить и теперь требует обменять его, публично называя Дэрила Мори «лжецом»...

Короче, австралийский Ахиллес своими летними подвигами на некоторых произвел неизгладимое впечатление: Шакил О’Нил назвал именно его главным претендентом на статус самого прогрессирующего игрока следующего сезон а.

Позитивных намеков не так уж много, чересчур обольщаться все же не стоит

Предсезонные матчи – недостоверный источник информации.

Кто-то опирается на красивые хайлайты: Бен Симмонс запомнился необычной передачей и броском со средней.

Кто-то – на мнение партнеров, которые могут оценить игрока лучше по тренировкам. Например, у Лонни Уокера такое: «Бен делает вещи, которые не делал последние два года. Его игра в нападении еще проявится, но энергия в защите поразительна. Его умение в пас – одна из сильнейших его сторон. Он видит площадку. Он видит каждого, и его сложно будет остановить. Когда с тобой такие крутые разыгрывающие, как Бен, ты играешь гораздо агрессивнее в атаке. Он делает игру гораздо проще для каждого – получай и бросай трехочковый или делай врывание и иди под щит».

Кто-то ориентируется на продуктивность. А она, мягко говоря, не очень. В первом матче против «Лейкерс» (126:129) Симмонс за 14 сыгранных минут набрал 10 очков (4 из 6 бросков с игры) и 3 передачи. Но во всех, за исключением игры против израильской «Раананы», оказался в минусе по показателю плюс-минус: «-7» – против «Лейкерс», «-5» – против «Филадельфии», с которой он сделал 9 передач на 8 потерь за 29 минут (4 из 8 с игры), «-7» – против «Майами», с которыми было 7 передач на 4 потери за 23 минуты (0 из 4 с игры). Бросковой эффективности, естественно, здесь уже никто и не ждет, но и место основного разыгрывающего не бесспорно.

А кто-то – на личные ощущения. Визуально Симмонс выглядел не так печально, как прошлой зимой. Появилась давненько не виданная легкость в ногах, готовность идти в контакт при проходах под кольцо. Да, трехочковых нет как нет, но в случае Симмонса их отсутствие неизбежно так же, как и смерть с налогами. И все же Бен выглядел подтянутым, инициативным, ищущим мяч и партнеров. В общем, баскетболистом, заинтересованным в самом процессе игры.

Самый авторитетный эксперт по тому, чего ждать от нынешнего Симмонса, пожалуй, это его бывший тренер Док Риверс, когда-то спровоцировавший его катапультирование из «Филадельфии».

«Когда я работал с Беном, он провел один из лучших сезонов в карьере, – рассказал Риверс. – Я по-прежнему уверен, что если он будет играть правильно, то у него есть шанс поехать на Матч всех звезд. Проблема в том, что каждый тренер вкладывает собственный смысл в понимание того, что для Симмонса «играть правильно». Он невероятно мощный игрок и может легко проходить под щит, атаковать «краску», а благодаря своему умению пасовать он может доминировать. Я ничего не беспокоился о броске и подобных вещах, потому что для него самое главное – это попадать с линии.

Он очень напоминает Мэджика Джонсона. Мне не нравится говорить об этих параллелях, но между ними так много общего в том, что касается умения играть в пас и габаритов. У него отличное видение площадки, и если он будет здоров, то вернет себе звездный статус. Главное для него – это быть здоровым и вернуть себе резкость. И это единственное, что для меня под сомнением: есть ли она у него по-прежнему? Если больше нет, то ему придется искать другие способы приносить пользу, и это будет тяжело ».

Симмонс, заочно споря со всеми, уверяет, что не просто сохранил все лучшие качества – он готов стать лучше. Он даже рассказал свой секрет. Оказывается, он открыл для себя пилатес, после чего и подружился с собственным телом.

И все же травмы это не все. Мы уже привыкли к тому, что Симмонсу для соответствия званию «Короля межсезонья» не хватает только мантии со скипетром. Сколько раз мы видели нарезки его индивидуальных занятий и предсезонных тренировок. И каждый такой ролик озаглавлен в лучших традициях голливудских блокбастеров: «Симмонс – просто зверь», «Бен возвращается», «На тренировках Симмонс кладет один за одним». В этот раз хотя бы решили перестраховаться и поставили знак вопроса.

То же самое касается уже канонических демонстраций внезапно обретенного дальнего броска.

Сравниться с ними могут лишь громкие заявления разыгрывающего. В мае Симмонс намекал на свое участие в чемпионате мира.

«В настоящее время я восстанавливаюсь после травмы спины и прилагаю все усилия для того, чтобы как можно скорее прийти в форму. Мне нравится то, как тренер Гурджян работает в сборной Австралии, и я с нетерпением жду возможности стать ее частью» – заявил Симмонс в интервью Herald Sun.

Ни на какой чемпионат он, естественно, не поехал. И вот теперь, за год до Олимпиады, человек, сыгравший 42 матча за последние два сезона вновь вещает.

«Олимпиада? Да 100%. Я собираюсь играть, когда буду готов. На самом деле до сих пор не было такого периода, когда я был полностью здоров физически. Но в следующем году моя цель – попасть в олимпийскую сборную», – заверил репортеров сайта Andscape разыгрывающий.

Корень подобных заявлений, как и многообещающих видео, снятых в межсезонье, в неготовности и нежелании Симмонса играть под давлением. Какой бы изнурительной ни была летняя подготовка, сколь интенсивными ни казались предсезонные спарринги – это все равно методичный процесс, в котором есть право на ошибку. Более того, вся работа направлена на шлифовку мастерства и минимизацию этих самых ошибок. И все же это не конкурентный баскетбол, в котором Симмонс часто теряется и чувствует себя неуютно. Для кого как, а для меня самым показательным моментом, наиболее емко и ярко описывающим карьеру Симмонса, выступает тот самый пас в седьмой игре серии плей-офф с «Атлантой». Этот эпизод вобрал в себя все главные недостатки Симмонса: растерянность, нежелание брать на себя ответственность, отстраненность от общекомандных действий в самый решающий момент.

Кстати, его вновь спрашивали об этом и этим летом. Ответ заслужил 10 из 10 по шкале величайшего игрока в истории межсезоний НБА: «Да, задумка не сработала, но я все сделал правильно. Таких моментов тысячи на протяжении всего сезона» .

Недаром парень после этого работал с психологом и долго пытался прийти в себя. Многочисленные попытки завершились обменом в «Бруклин», где мы Симмонса по большому счету так и не видели. И вот теперь наступает момент, когда вне зависимости от успешности самокопаний Бен обязан показывать, что его все же рано списывать со счетов. Как бы маняще перспективно он ни выглядел в межсезонье, главную работу ему предстоит делать в регулярке и плей-офф, если до него дойдет дело.

Этот сезон действительно «последний шанс» Симмонса

Сейчас Бену 27 лет – возраст, в котором, как минимум, пора окончательно сформировать хоть какой-нибудь образ в глазах общественности. В предыдущие годы хватало разговоров об инфантильности Симмонса, многие его поступки списывались на неопытность, подростковое восприятие реалий взрослой лиги и банальное разгильдяйство. Если он намерен внести корректировки в свой психологический портрет, то делать это необходимо в этом сезоне. Он должен показать, какой опыт извлек из предыдущих злоключений. Уровень игры в этом сезоне и будет его настоящим уровнем, потому что места для оправданий больше не осталось: нет ни неудобного баскетбола «Филадельфии», ни мешающегося в «краске» Эмбиида, ни нездоровой атмосферы, связанной с Кайри Ирвингом, ни повреждений, от которых помогает исключительно пилатес, ни душевной травмы, нанесенной Доком Риверсом. И в силу тотальной непонятности того, что от него ждать, именно Симмонс и есть икс-фактор для «Бруклина» в предстоящем сезоне.

По окончании этого сезона у Симмонса останется год по контракту, стоимость которого составляет чуть более 40 миллионов долларов. У «Нетс» в том состоянии, в каком они находятся на данный момент, не так много возможностей для маневра в условиях потолка зарплат в 2024 году. Тем не менее, теоретически они могли бы освободить место под одну максималку, если бы избавились от Симмонса. С местом в платежке и очевидным отсутствием стержневой звезды, вокруг которой можно было бы строить команду, «Нетс» могли бы хотя бы обозначить претензии на Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби. У них есть костяк, есть тренер, есть культура, есть атмосферность, не хватает только полноценного лидера, который бы соответствовал такому окружению.

И потому Бен Симмонс – один из тех, кто определит следующий сезон. Лига либо вернет себе одну из своих самых колоритных звезд – человека, который не умеет бросать, любит рыбалку более страстно, чем баскетбол, и манкирует любой возможностью выйти на площадку, но все равно заслуживает этот статус своими действиями в защите и быстром нападении. Либо этот неказистый, но любопытный феномен изживет себя, придя к несуразному концу, связанному не столько с его необычными скиллами, сколько с проблемным здоровьем (и физическим, и психологическим): в него все еще верят и ему пока дают шанс исключительно потому, что от его колоссального контракта все равно не отвертишься.

Несмотря ни на что, расставаться бы не хотелось. И, видимо, из-за этого каждое лето Бену Симмонсу удается обмануть нас снова и снова.

Фото: Gettyimages.ru/Dustin Satloff; Instagram/bensimmons