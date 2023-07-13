Королевские афоризмы.

Я вырос в северной части Акрона, жил в трущобах. Полные испуга, одинокие ночи – в моем детстве такой была каждая ночь. Постоянный вой полицейских сирен, звуки выстрелов. Вокруг творились вещи, видеть и слышать которые вы бы не пожелали своим детям.

Мои родные и близкие никогда не были людьми, которые во всем соглашались со мной. Они не говорили: «Да, ты поступаешь правильно, ты прав». Нет, они показывают мне, где я неправ, и именно поэтому я остаюсь приземленным.

Отца не было рядом, когда я был ребенком. Раньше я всегда спрашивал себя: «Почему я? Почему у меня нет отца? Почему его нет здесь? Почему он бросил мою мать?». Но когда я стал старше, я взглянул на ситуацию глубже и подумал: «Я не знаю, через что проходил отец, но если бы он все время был рядом, стал бы я тем, кто я сегодня?».

Может быть, все эти годы боль и была моей главной мотивацией.

Айверсон для меня олицетворял темнокожих детей из бедных кварталов. Он нашел отклик у каждого ребенка, которому пришлось нелегко. Майкл Джордан вдохновил меня, я равнялся на него, но он был чем-то нереальным, потусторонним. Айверсон же действительно был богом.

Когда мне было 5 лет, у нас были финансовые трудности, и я с мамой переезжал семь раз за год. Мы кочевали с квартиры на квартиру, иногда жили у друзей. Моя мама всегда говорила: «Не привыкай к комфорту, скорее всего, мы пробудем здесь недолго».

В четвертом классе я пропустил 82 дня занятий в школе. Из 160.

Акрон, штат Огайо – мой дом и лучшее место на Земле. Для меня так будет всегда. Я все еще тренируюсь в своей старой школе.

Осознание прошлого и память о том, через что прошла моя мать, отрезвляет меня. Я никогда не фокусируюсь на славе или на достижениях. Мама и друзья всегда говорят: «Ты просто очень неприхотливый парень». Мне не нужно слишком много. Гламур и все такое прочее меня не возбуждает. Я просто рад, что в моей жизни есть баскетбол.

Баскетбол – моя страсть, но семья и друзья значат для меня все. У меня под рукой постоянно должен быть телефон, чтобы я мог поддерживать с ними связь.

Мне всегда необходима музыка. Она как сердцебиение. Она помогает мне держаться, что бы ни происходило – плохие игры, давление прессы, что угодно!

Нельзя бояться потерпеть неудачу. Неудачи – это единственный способ добиться успеха. Ты не будешь преуспевать всегда и везде, я это точно знаю.

Всю жизнь тебе говорят о вещах, которые ты не можешь делать. Всю жизнь тебе твердят, что ты недостаточно хорош, или недостаточно силен, или недостаточно талантлив. Что у тебя не тот рост, не тот вес, или не тот типаж, чтобы играть так, быть таким, достичь того-то. Всю жизнь тебе будут говорить «нет». Тысячу раз «нет», пока все эти «нет» не станут бессмысленными. И ты скажешь всем «да».

На меня всегда оказывалось большое давление, но сам я никогда не давил на себя. Я чувствую, что если я буду играть в свой баскетбол, игра сама о себе позаботится.

Как только я ступил на паркет НБА, я сразу же стал бизнесменом.

Уоррен Баффет сказал мне однажды, что всегда нужно следовать своей интуиции. Когда у тебя возникает ощущение внутренней тревоги, ты должен немедленно сказать себе: «Забудь. Не возвращайся к этому».

Как только вы становитесь профессиональным спортсменом или делаете что-то хорошо, вы автоматически превращается в образец для подражания. У меня нет проблем с этим, мне это нравится. Есть множество ребят, которые равняются на меня, и, надеюсь, я вдохновляю их на хорошие поступки.

Локальные цели – самое главное. Я всегда ставлю перед собой короткие цели – становиться лучше с каждым днем, каждый день помогать своим товарищам по команде. Но моя единственная конечная цель – выиграть чемпионат НБА. Это все, что имеет значение.

Я ненавижу подводить одноклубников. Я знаю, что не буду попадать в каждой атаке. Иногда я пытаюсь играть правильно, но если это приводит к поражению, я чувствую себя ужасно. Не из-за того, что мне приходится отвечать на вопросы журналистов об этом. Я чувствую себя ужасно в раздевалке, потому что понимаю, что мог бы сделать больше, чтобы помочь команде победить.

Неудачные игры каждый раз меня гложут. И это хорошо. Так я знаю, что мне нужно продолжать работать, что мне есть еще что доказать большому количеству людей.

Я всегда говорю: решения принимаю я, и я живу с ними. Всегда есть способы исправить их, сделать лучше.

Когда вы тренируетесь или занимаетесь чем-то активным, гораздо веселее – в группе. Так можно потерять счет времени, и внезапно вы осознаете, что тренируетесь уже два часа, потому что вам просто весело.

Я смеюсь и шучу, но меня не так-то легко отвлечь от главной цели.

Целеустремленность – большая часть того, кем я являюсь и во что верю. Насколько ты нацелен на победу? Насколько привержен тому, чтобы быть хорошим другом? Насколько честен, чтобы считаться заслуживающим доверия? Насколько ты стремишься быть хорошим отцом, хорошим товарищем по команде, хорошим образцом для подражания? Каждое утро наступает такой момент, когда ты смотришь в зеркало и задаешь себе вопрос: ты предан делу или нет?

Я парень, который верит в незаконченность любого дела.

Моей целью всегда было выиграть как можно больше титулов. Но важнее всего было добыть титул для Огайо. Я верил, что вернусь в Кливленд и закончу свою карьеру там.

Независимо от того, насколько хорош один человек, для победы в чемпионате нужна целая команда.

Если в тебе есть подлинное благое начинание, действуй. Если же это какое-то фальшивое дерьмо, то люди, дети, они сразу это заметят. Распознают в момент.

Когда вы долгое время общаетесь с людьми, нет необходимости приукрашивать… это должны быть простые, прямые, четкие, нефильтрованные, страстные слова. Истина.

У меня было всего три близких друга в этой лиге – это Кармело, Крис Пол и Ди-Уэйд. Помимо них у меня была масса одноклубников, которых я поддерживал каждый день. Кайри – человек, чья значимость для команды очень высока, и я это прекрасно понимаю. То же самое касается Кевина Лава.

Везде я был лучшим игроком. Мне нравится быть лидером, и мне нравится быть лучшим. Я просто хочу прогрессировать. Дело не в самоуверенности или эгоизме. Просто я такой, какой есть.

Нужно делать только то, что лучше для тебя, что сделает тебя счастливым. Потому что никто, кроме тебя, не смирится с последствиями твоего решения.

Выдавив зубную пасту, ее не затолкаешь обратно в тюбик. То же самое верно и в отношении наших слов. Если сказать что-то обидное, не получится взять свои слова обратно.

Я не знаю, какой у меня рост и сколько я вешу. Потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, кто я такой. Я как супергерой. Зовите меня Баскетболмэном.

Близких людей в нашей жизни и саму жизнь нельзя воспринимать как должное. После того как я перешел в «Лейкерс», Кобе написал мне: «Добро пожаловать, брат. Добро пожаловать в семью». Я никогда не сомневался в себе, но слышать подобное признание и одобрение от него было особенным.

Мое главное сожаление – что мы не общались с Кобе чаще при его жизни.

Я занимаюсь пилатесом и йогой, чтобы оставаться в тонусе. Я чувствую, что это помогает мне. Работает ли это для всех? Я не знаю. Я не гуру, чтобы точно сказать вам, как достичь наилучшей формы. Но для меня это работает.

В прошлом что-то могло заставить меня потерять концентрацию во время игры. Я возвращался домой после матча, в котором, как мне казалось, я мог бы сыграть лучше, и позволял этому надолго засесть у меня в голове, хотя такого не должно было быть. Но теперь, будучи родителем, я прихожу домой и вижу своих детей, и я забываю о любой ошибке, которую я когда-либо совершал, или о причине, по которой я расстроен.

После рождения детей я смог вырасти как личность и как мужчина.

Знаете, Бог даровал мне талант заниматься и другими вещами, помимо игры в баскетбол.

Я жалею, что дал старшему сыну свое имя. Когда я был моложе, у меня не было отца. Но мой ребенок не просто будет Леброном-младшим – я буду делать то, чего не делал мой отец. Сейчас я могу показать детям пример жизненного пути, а они уже будут следовать по жизни своим собственным курсом.

Фото: East News/AP Photo/AP Photo/Rick Bowmer, AP Photo/Phil Long, AP Photo/Godofredo A. Vasquez, AP Photo/Bruce Schwartzman, AP Photo/Ashley Landis