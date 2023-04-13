Для кого как, а для меня «Сакраменто» был (и пока остается) главным guilty pleasure этого сезона. Не по причине их внезапного расцвета и фонтанов комплиментов, брызжущих со всех сторон. Смотрю матчи «Кингс» украдкой, с удовольствием, но без восторгов, чтобы не сглазить. Вглядываюсь в матчи «Сакраменто» с опаской – как бы это не стало их краткосрочным пиком, последним резким взлетом кардиограммы перед тем, как сердце остановится.

Мне не хочется, чтобы команду Майка Брауна через какое-то время вспоминали сугубо с упоминанием сезона, в котором «Кингс» закончили регулярку на третьем месте Западной Конференции, с показателями 48-34 и вышли в плей-офф впервые за 17 лет. «Кингс» хороши, но ощущения, что они пришли всерьез и надолго, пока нет и быть не может (средний возраст команды – 26 лет).

Лишний раз это подтвердил последний матч с «Голден Стэйт», после победы в котором «Уорриорс» сравняли счет в серии 2-2.

После чего «Сакраменто» нагнало известие о травме их лучшего игрок – Де’Аарона Фокса: разыгрывающий сломал указательный палец бросковой левой руки по ходу матча, через боль доиграл его до конца и в таком же состоянии будет завершать серию. А значит, не исключено, что это последний шанс выказать Фоксу уважение за пока что лучший сезон в его карьере.

В этом сезоне Фокс получил первую индивидуальную награду, но его главный прогресс – ментальный, а не игровой

Мало кто сомневался в том, что Фокс получит титул лучшего игрока клатча (ситуация, когда за пять минут до конца решающей четверти разница между командами составляет 5 или менее очков) по итогам этой регулярки. Так в итоге и вышло. Фокс стал первым игроком «Кингс» с 2010 года, удостоившимся индивидуальной награды по итогам сезона. 13 лет назад Тайрика Эванса признали лучшим новичком сезона в НБА, сейчас его признают в лицо не все болельщики пуэрто-риканского клуба «Индигос Де Майагуэс», за который он выступает.

Фокс закончил регулярный чемпионат уверенным лидером по количеству очков, набранных в клатче (194 очка), с отрывом от ближайшего преследователя – Демара Дерозана – в 35 очков. Разыгрывающий «Кингс» не просто забивал много тогда, когда это больше всего надо, но и делал этот так, как надо – Фокс реализовывал броски в клатче с эффективностью в 52,7% в среднем по сезону.

Статистика матчей «Сакраменто», в которых команда одержала победу в клатче, тоже говорит в пользу Фокса. С ним на площадке «Кингс» выиграли близкие концовки 22 раза, а проиграли – 17.

В плей-офф тенденция продолжилась, старт серии против «Уорриорс» со счета 2-0 в пользу «Кингс» был во многом обусловлен активной игрой Фокса в концовках. После двух игр Де’Аарон лидировал с 13 очками среди всех участников плей-офф по очкам, набранным в клатче. Чтобы сравнять счет в серии, главный тренер «Уорриорс» Стив Керр перепробовал всех, кто у него есть в наличии, чтобы найти управу на скоростного защитника, и нельзя сказать, что ему это однозначно удалось.

Справились, в основном числом. В последнем матче Фокс, находящийся под давлением Грина и Карри, вынужден был отпасовать мяч Харрисону Барнсу, который промахнулся в решающей атаке.

Сейчас можно лишь гадать, как сложилось бы, если бы Фокс не сломал палец и решился бросать сам, но лучше похвалить лидера «Сакраменто» за то, что он успел сделать. Да, «Сакраменто» проиграли, и вместо счета 3-1, по сути, все вынуждены начинать сначала. Но Фокс не растерялся в этом матче. Причем на фоне кого. Одного из самых выдающихся игроков своей эры. Фокс закончил матч с 35 очками, 9 подборами, 5 передачами. Стеф Карри собрал коллекцию из 32 очков, 5 подборов и 4 передач. Это ни в коем случае не сравнение обоих, хотя бы потому, что Карри провел в плей-офф 138 матчей, а Фокс – 4.

Прогресс Фокса все чаще считают следствием продуманной летней кампании «Кингс» по формированию состава и прихода на пост главного тренера Майка Брауна, который за капитальную уборку в давно прогнившем королевстве получил титул лучшего тренера сезона. Роль Брауна, долго работавшего в чемпионском штабе «Уорриорс» Керра, а теперь дорвавшегося до самостоятельного проекта, действительно невозможно переоценить. Но наряду с вопросом «что из новообретенного вдохнуло жизнь в команду и Фокса?» не лишним спросить себя о том, «какие потери переформатировали команду».

Даже сейчас, когда «Сакраменто» на равных играет с действующими чемпионами, а «Индиана» в полном составе удит рыбу, я не до конца верю, что обмен Тайриза Халибертона на Домантаса Сабониса оправдает себя в долгой перспективе. Но по факту именно отсутствие прямого конкурента избавило мнительного Фокса от нервяка и борьбы с другим плеймейкером за роль главного лица команды. «Сакраменто» тщательно изучали обоих игроков еще в период потенциального обмена одного из них на Бена Симмонса в «Филадельфию», статистика упорно талдычила о том, что совмещение Халибертона и Фокса невозможно, и каждый из них играет лучше, в случае если другой сидит на скамейке. Де’Аарон кипятился как самовар, сменил прежнее спортивное агентство на одиозных Klutch Sports и стал позволять себе следующие высказывания.

«Никогда не проигрывал, пока не попал в «Сакраменто». Первые 18 или 19 лет жизни на каждом этапе я обязательно что-то выигрывал. Не понимаю, как это возможно – попасть в НБА и перестать думать о победе. Все говорят только о том, сколько им платят. Но никто не любит проигрывать, на каком бы уровне он ни играл. Все хотят побеждать», – признавался журналистам Фокс.

Обмен Халибертона дал понять, на кого сделали ставку в клубе, и Фокс отнесся к решению руководства с максимальной серьезностью. Это и стало первым шагом в правильном направлении.

Чтобы выдать лучший сезон в карьере, Фокс сделал баскетбол частью своей личной жизни

В этом межсезонье новость о свадьбе Де’Аарона Фокса упоминалась в основном в контексте того, что на ней отплясывали Бэм Адебайо и Джейсон Тейтум, совсем недавно игравшие друг против друга в плей-офф.

И действительно это чуть более примечательно, чем то, что супругой Фокса стала не инстафифа, а некогда весьма перспективная баскетболистка Риси Колдуэлл. Будучи школьницей, она наиграла на участие в турнире McDonalds All-American. На уровне колледжей девушка выступала за весьма престижные UCLA, Texas Technical и Cal Berkley. В серванте у нее, помимо фамильного серебра, имеются золотые медали в составе сборных США U-16 и U-18. В 2014 году ESPN ставил ее на 9-е место в сотне самых перспективных баскетболисток страны.

И пусть на драфте-2019 ее не выбрали, «Сиэтл» все же предложил ей приехать на просмотр. Девушка приехала и произвела впечатление, но не столько своей игрой, сколько упорством. За пару недель до того она сломала запястье (не бросковой) руки и тем не менее приняла участие в тренировочной сессии «Сиэтла», отыграв практически одной рукой. С ней даже подписали семидневный контракт, только вот продлевать его не стали.

«Не могу сказать, что для меня это была катастрофа. Знала, что моя жизнь в любом случае будет связана с баскетболом. Думаю, если бы я продолжила пытаться, то попала бы в лигу. Просто к тому моменту мои приоритеты изменились. Я уже работала помощником тренера по развитию в «Уизардс», мы встречались с Де’Аароном. Я понимала, что у нас серьезные отношения. Поэтому результат поездки в Сиэтл избавил меня от принятия сложного решения», – объясняла Колдуэлл.

Предыдущий абзац может показаться затянувшимся лирическим отступлением, если бы не интересный жизненный твист.

Связи в калифорнийском университете и репутация крайне ответственной и профессионально относящейся к делу девушки вскоре сыграли свою роль: Риси сменила прописку и стала работать над развитием игроков уже не в «Вашингтоне», а в «Голден Стэйт». Там же она познакомилась с Майком Брауном и Люком Лауксом, одним из самых авторитетных специалистов по развитию бросковой техники в НБА.

Наличие в тренерском штабе Лаукса было одним из главных условий Брауна при переходе в «Сакраменто». После того как оба оказались в «Кингс» Фокс, подогретый рассказами супруги о профессионализме Лаукса, был настолько воодушевлен, что парочка, решившая провести медовый месяц в Италии, рванула туда в компании тренера и директора отдела спортивных исследований «Сакраменто» Джесси Грина. Все ради того, чтобы совмещать романтику с занятиями по координации механики броска.

Лаукс сразу же выделил три основных момента.

Первое. Сокращение ненужных, сложных бросков. Эта особенность отрабатывалась с учетом наличия в команде новых игроков, таких как Кевин Хертер, Малик Монк и Киган Мюррей, каждый из которых может создавать угрозу из-за дуги. Их в Италию не повезли, решили ограничиться статистами. Лаукс учил Фокса бросать с получения, шлифовал точность дальних попыток.

Этот аспект обновленных «Сакраменто» здорово иллюстрирует то, что на протяжении сезона «Кингс» были одними из лидеров лиги по количеству результативных передач в среднем за игру. Сезон команда закончила на 13-м месте (21,1 передачи в среднем за игру), но на старте входила в топ-3 лиги с показателем 27,7 передачи в среднем за игру. «Кингс» максимально разбрасывали мяч, стараясь обеспечить выгодную позицию каждому из своих снайперов, и Фоксу в частности.

Второе. Завершающее движение при броске. Да, то самое «провожающее» движение кистью, которому учат еще в баскетбольной школе. Чтобы подправить технику Фокса, Лаукс заставлял его бросал трехочковые с получения без прыжка, исключительно за счет кистевого движения руки. При этом количество штрафных на тренировке было сокращено, чтобы закрепить бросок с более высокой амплитудой дуги.

Как результат – лучшие показатели в карьере по реализации штрафных (78%). Процент реализации трехочковых по сравнению с прошлым годом тоже существенный: с ужасающих 29,7% до все еще неидеальных 32,4%. Были в карьере Фокса и 37,1%, но эта аномалия случилась на второй год разыгрывающего в лиге при среднем количестве попыток в 2,9 дальних броска в среднем за игру. Сейчас Фокс выбрасывает из-за дуги по 5 дальних попыток за матч.

Третье и, пожалуй, самое важное. Методика, с помощью которой Лаукс работал не только над слабыми сторонами Фокса, но и сильными, такими, например, как проходы под кольцо.

«С Де’Аароном мы отрабатывали практически то же, что и со Стефом. Главная их специфика состоит в том, чтобы «сломать» упражнение. Я стараюсь не озвучивать количество повторений. Здорово, конечно, когда человек реализует 10 из 13 или 16 из 18, но смысл в том, чтобы создать для игрока как можно более разнообразные ситуации для шлифовки того или иного навыка. Если это трехочковый, то ты как тренер должен придумать позиции, при которых игрок будет бросать в состоянии максимально приближенном к игровой ситуации.

Игрок должен четко и быстро принимать решение. Все должно быть на уровне инстинктов. Он не должен думать о том, сколько ему необходимо попасть, чтобы перейти к следующему упражнению. Могу попросить игрока выбить 45 из 50, и он это сделает, но такой подход расхолаживает, заставляет лениться. Ты уже не чувствуешь того нерва, который присутствует в каждой игре», – объяснял один из нюансов своей системы Лаукс.

В этих очевидных, казалось бы, словах зашифрован подход, который собственно и демонстрирует, почему именно Фокс стал лучшим клатчером лиги. По сути, новоиспеченный муж отрабатывал все свои победные броски в течение медового месяца и после уже в тренировочном лагере «Сакраменто».

Фокс проделал колоссальную работу, поэтому его прогресс сложно воспринять как нечто монструозно-талантливое, внезапно пробудившееся в нем. Нет, мы просто увидели человека, который поняв, что в него действительно верят, воспринял это не как должное, а как серьезный аванс, который необходимо оправдать как можно скорее.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw