Компактный гид по лучшим конкурсам всезвездных уикендов НБА: данки Винса Картера и Майкла Джордана, демарш Лэрри Берда и прокол Стефа Карри

Кому-то может показаться это бредом, но конкурсы на Матчах звезд НБА, в действительности, гораздо важнее самих Матчей звезд. И причина тут лежит на поверхности. В случае успешной реализации конкурсы благодаря сочетанию емкого хронометража и яркости впечатлений могут спасти унылый Матч звезд. А вот Матч звезд с его многочисленными перерывами на рекламу, обилием данков, от которых в глазах начинает рябить уже в середине второй четверти, и частым отсутствием интриги – не в состоянии заштукатурить вялые конкурсы.

Конкурсы сотканы из деталей, а именно они прежде всего западают в память. Часто по конкурсам фанаты НБА ориентируются в датах и местах проведения всезвездных уикендов. Воспоминания о конкурсах компактны, отрывисты и практичны. Помнишь Брента Бэрри в куртке «Клипперс» на слэмданк-контесте-1996?

А того же Брента Бэрри в обмундировании «Сиэтла», расшивающего гангстерской походочкой на конкурсе трехочковых в 2003-м?

Даже то, как беспощадно тянули Нэйта Робинсона на звание трехкратного победителя слэмданк-контеста, запомнилось большинству отчетливее, чем сам Матч звезд-2010.

Поэтому конкурсы важны, и, вспоминая о них, нужно отмечать не столько лучшее или худшее, а необычное и занятное, вроде памятного фото маленького Стефа Карри или разминочной куртки Лэрри Берда. Ведь все мы навскидку назовем пятерку лучших конкурсов в истории НБА, в тоже время помнить и перечислять все конкурсы и их участников довольно чревато – велик риск заплутать в чертогах разума и столкнуться там с монстрами вроде Тони Дюмаса, Джона Сандволда или Боба Суры.

Поэтому мне показалось закономерным отметить наиболее яркие из событий конкурсов по десятилетиям, начиная с 80-х, когда Матч звезд и конкурсы стали проводиться уже непосредственно в рамках НБА.

Энтузиазм и шарм 80-х

Конкурс, определивший десятилетие

Слэмданк-контест-1988. Несмотря на обилие энтузиазма и таланта, данк-контесты 80-х держались на трех китах: Майкле Джордане, Доминике Уилкинсе и Спаде Уэббе. Уэбб при своих скромных габаритах фигура не менее масштабная, и все же разборки Уилкинса и Джордана – это целая веха.

В 1985-м Джордан, будучи новичком, не справился с амбициями и в финальном раунде уступил Уилкинсу.

Реванша пришлось ждать аж два года.

В 1986-м травмировался Майкл, в 1987-м по той же причине не смог принять участие Уилкинс. Джордан воспользовался представившейся возможностью, и к очной разборке в 1988-м оба подходили имея по титулу чемпиона.

Чего только не было в этом соперничестве: Уилкинс с мельницами всех мастей и модификаций, украденная у него победа (как-никак, а действо проходило в Чикаго). И само собой, Джордан с золотой сбруей вокруг шеи, высунутым языком и натуральным воплощением оттиска, который сейчас красуется на одежде и обуви не только любого профессионального баскетболиста, но и приветливого дворника Анвара из моего подъезда.

Уилкинс сразу же обозначил, что не согласен с результатами оценок, а вот Джордану для осмысления произошедшего потребовалось некоторое время. Только в 2020-м он сказал Доминику, что тот должен был выиграть конкурс тридцатилетней давности.

«Я был шокирован, увидев оценки. Я бы поставил Нику 49 или 50. После подведения итогов он сказал, что результат был бы другим, если бы Матч звезд проходил не в Чикаго. Я понимаю, о чем он, и думаю он не далек от истины. Это был его конкурс», – признался Майкл.

Доминик не стал ждать признаний Джордана и пошел ва-банк на конкурсе в 1990-м, где, помимо стариков, ему готовы были составить конкуренцию совсем зеленые Скотти Пиппен и Шон Кемп. Несмотря на боль в левой лодыжке и примелькавшийся набор данков, Ник все же взял вожделенный титул. Сыграли свою роль опыт, авторитет и огромное желание, которым отдавал каждый смачный данк.

Лучший слэмданк-контест

Конкурс по броскам сверху в 1986-м, в родном для Спада Уэбб Далласе. Уэбб с его ростом в 1,68 метра трижды принимал участие в конкурсах (в 1986-м, 1988-м и 1989-м), но победил лишь однажды, в очной дуэли со своим одноклубником по «Атланте» Домиником Уилкинсом в 1986-м. Ник вообще не ожидал такой подставы, ведь ему в том году благоволила сама судьба. Он был действующим чемпионом, Джордан снялся с конкурса из-за травмы, помимо Терренса Стэнсбери, серьезной конкуренции не проглядывалось. Уэбб был новичком, а о приглашении на конкурс узнал за пару дней до его проведения. Когда Уилкинсу сообщили о его согласии, Ник рвал и метал.

«Сукин сын, я знаю, ты остаешься после тренировок и чего-то там химичишь за моей спиной. Учти, мне плевать, кто ты, партнер по команде, друг или брат. Когда ты выйдешь против меня на площадку, я разорву твою глотку. Таков уж я. Я бы сделал тоже сам, даже если бы против меня была моя мать. Так что, ублюдок, если рассчитываешь быть там, будь готов», – грохотал Уилкинс.

Сгоравший от негодования Ник и не предполагал, что своими руками отдает Уэббу главный козырь.

«Как только начинается игра – ты просто играешь. Как только стартует конкурс – ты просто принимаешь участие. Я прекрасно понимал, какие данки могу исполнить. Не чувствовал, что нервничаю. Думаю, когда ты молод, то все воспринимаешь проще», – вспоминал Уэбб.

Энтони Джером Уэбб по прозвищу Спад (от советского «спутника») стал самым низкорослым победителем слэмданк-контеста. Только Нэйт Робинсон с его 1,75 метра спустя много лет оказался единственным игроком ниже 1,80 метра, кому удалось повторить, а затем и превзойти достижение малыша из «Атланты» по количеству выигранных конкурсов.

Лучший конкурс трехочковых

Пресловутый 1988-й был бешеным, говорю вам. 6 февраля того самого года в преддверии конкурса трехочковых в раздевалку зашел мужчина в разминочной куртке «Бостон Селтикс» с жиденькими светлыми усиками.

«Так что, доходяги!? Уже определились, кто будет вторым?» – сказал мужчина и вышел.

Победу можно было присуждать после того, как за ним захлопнулась дверь. Для Лэрри Берда это был уже третий подряд титул лучшего стрелка, но еще ни разу он не выглядел столь безмятежно доминирующим. Лэрри не проронил ни капли пота, еще до победного попадания вознес крючковатый палец вверх в знак победы, а его курточка, которую он так и не снял, стала синонимом непоколебимой уверенности в себе. После Лэрри так делали многие, но это даже близко не попадало в категорию Берда, буднично изничтожавшего конкурентов под саундтрек из сериала «Полиция Майами».

Знаем и помним

Говорить о расцвете творчества в самом его начале – глупо по определению, просто потому, что автор или творец достигает пика уже по прошествии какого-то времени. Но подобного желания со стороны участников и стремления конкурировать в Матчах звезд после 80-х не было. Сейчас на слэмданк-контесты силком затягивают четырех человек, тогда количество конкурсантов варьировалось от восьми до девяти. Подавляющее большинство – звезды. Только конкурсы по броскам сверху явили настоящий иконостас из участников высочайшего и смертоубийственного калибра.

Главный адресат передач Мэджика в «Лейкерс» Майкл Купер, для взаимодействия которых изобрели даже специальный термин «Coop-A-Loop».

Победитель первого в истории НБА слэмданк-контеста и ниспровергатель Доктора Джея – Лэрри Нэнс.

Вечный претендент Клайд Дрекслер.

Терренс Стэнсбери, который изобрел данк с разворотом на 360 градусов, с патриотичным названием «Статуя Свободы».

Один из любимейших данкеров Леброна – Орландо Вулридж.

Берд был неудержим в соревнованиях дальнобойщиков. Но взгляните на уровень соперников: Дэйл Эллис (единственный, кто выиграл помимо Берда в 80-х, взяв титул в 1989-м), Дэнни Эйндж, Детлеф Шремпф, Марк Прайс, Крэйг Ходжес, Реджи Миллер.

Люди хотели развлечь публику и самоутвердиться, а не просто пройтись под софитами выгоды ради.

80-е были временем начинаний и экспериментов в НБА. Временем, когда даже монотонный гимн США получил свой лучший кавер, равного которому нет до сих пор.

Бутафория и запустение 90-х

Это ж до цугундера какой степени тяжести нужно было довести конкурсную программу Матчей звезд, чтобы под конец десятилетия Дэвид Стерн фактически заявил «На этом мои полномочия все» и отменил слэмданк-контест. В отличие от 80-х, 90-е запомнились не эпическими дуэлями, а казусами, несуразностями и победами, которые были девальвированы персоналиями победителей. Исключений было настолько мало, что ошибиться при выборе самых достойных не представляется возможным.

Конкурс, определивший десятилетие

Кому как, а для меня это конкурс трехочковых 1992-го с маленьким Стефом Карри на коленках у папы, живым Драженом Петровичем и принципиальным Крэйгом Ходжесом, который повторил рекорд Лэрри Берда по количеству титулов выигранных подряд. Трехкратным Ходжес стал как раз в Орландо, хотя шороху навел годом ранее, когда реализовал 19 бросков подряд. Успех настолько вскружил Крэйгу голову, что он прилюдно назвал себя лучшим снайпером планеты и бросил вызов Лэрри Берду.

«Если Лэрри надумает возобновить карьеру, пусть знает, что я здесь и жду его», – провозгласил Ходжес.

Несмотря на свою слегка детскую внешность, миниатюрный защитник был человеком крутых нравов, за что его ценили о побаивались. Он единственный из игроков «Чикаго» критиковал Майкла за то, что тот держался подальше от политических высказываний и не использовал свою популярность для улучшения социальных условий черного населения. Фил Джексон обожал Ходжеса за его пунктуальность и несгибаемую веру в свои принципы. Крэйг дважды становился чемпионом с «Буллс» в качестве игрока (в 1991-м и 1992-м), а уже в XXI-м веке взял еще два титула, будучи ассистентом Джексона в «Лейкерс» (в 2009-м и 2010-м).

На конкурсе в Орландо Крэйг был хорош, но не относительно своих стандартов. В финале он выиграл у Джима Леса из «Сакраменто» со счетом 16-15, причем Лес выходил бросать последним и мог закрывать соревнование, но смазал последний мяч. Для меня этот конкурс характеризует 90-е еще и потому, что тот же Ходжес неизменно принимал участие во всех конкурсах трехочковых, начиная с первого – в 1986-м, а всезвезный уикенд в Орландо и сезон-1991/1992 стали для него последними в НБА. Он еще поиграл за «Канту» в Италии и даже взял Кубок Турции в составе «Галатасарая», но на серьезный уровень уже не возвращался. С частичкой вроде бы не самого звездного, но идейного защитника «Буллс» конкурсы НБА утратили конкурентность и перешли в разряд чистого шоу.

Лучший слэмданк-контест

Отдаю это звание конкурсу в 1997-м, по тем же причинам, по которым судьи отдали в нем победу Кобе Брайанту. За неимением хоть сколько-нибудь внятных оппонентов, за юношеский максимализм, нарочитое позерство и в надежде на то, что уж у этого поколения получится получше, чем у предыдущего. Ну, серьезно. Кобе выиграл благодаря данку с прононсом из-под ноги, который за три года до этого обеспечил победу Айзейе Райдеру. Это было не ново, относительно несложно, поэтому Кобе взял апломбом, с которым он вел себя после качественного исполнения. В имевшихся условиях этого было более чем достаточно.

В соперниках шел Майкл Финли с чем-то средним между колесом и инвалидным креслом.

А еще – Крис Карр, которого многие из вас знают под прозвищем «Кто-нибудь знает этого парня?». Поэтому победа Брайанта была если и не заслужена, то обоснована.

Лучший конкурс трехочковых

1991-й год и узурпатор Ходжес с его 19 бросками подряд – вне конкуренции.

Знаем и помним

Кризис жанра в слэмданк-индустрии.

Когда Харольд Майнер становится двукратным победителем конкурса с проходными заготовками.

Когда один за другим титулы берут завсегдатаи районного офтальмолога.

Причем сперва победа добыта в жанре комедии.

А после повторяется то же самое, но уже в жанре фарса.

О чем может идти речь?

Тогда рейтинги падают на уровень двух метров под землей, а участие в мероприятии Дэррила Армстронга превращается в своего рода эпитафию.

Победу Брайанта в фактически бесконкурентном турнире наблюдало столь малое количество зрителей, что в следующем году организаторы отменили конкурс в пользу довольно странной инновации под названием 2Ball. Мероприятие обвязали вокруг нескольких команд, сформированных из одного игрока НБА и женской НБА, которые представляли клубы, базировавшиеся в одном городе. Каждый из игроков бросал по очереди с разных точек, а вся затея, в целом, походила на вариацию игры в К.О.З.Л.А. Когда за дело брались снайперы типа Пежи Стояковича или Джеффа Хорнасека действо приобретало максимально унылый характер. Не спасали даже спичи комментаторов.

Затея прожила два года, после чего ее под шумок замели на территорию певцов, актеров и прочих знаменитостей, которых таким образом заставляли выявлять сильнейшего. Что же касается конкурса по броскам сверху, то история в очередной раз показала, что сперва нужно достичь дна, чтобы затем – оттолкнувшись, выплыть наружу, а уже после выползти на сушу. Ведь динозавры тоже произошли от рептилий. Велоцирапторы в их числе.

Обнуление нулевых и дефицит исполнителей

Сейчас, когда ни у кого не может быть никаких сомнений по поводу самого значимого конкурса в нулевых, а может, и в истории НБА, создается впечатление, что Винса Картера мы получили на ипотечных условиях. Дескать, вот вам – радуйтесь, но помните, что в дальнейшем баскетбольные боги будут ржать над вами так же, как Джек Николсон угорал над причесоном Криса Андерсена в 2004-м.

Картера почему-то часто сравнивают с Прометеем, но это лишь красивая, литературная болванка, не более. Ведь долетев до солнца «Винсенити» не обжег крылья, а продолжил греться в лучах славы. Зато под лучами палящего светила погибли многие другие, тщетно пытавшиеся повторить его подвиг на конкурсе бросков сверху.

Конкурс, определивший десятилетие

Дискурс, будь он неладен. Все дело в нем. Кто бы и как ни расписывал противостояние Зака Лавина и Аарона Гордона в 2016-м, но Винс Картер возродил слэмданк-контест после двух лет забвения. Поэтому мы покадрово помним, на какой минуте у Шака вытягивается лицо от сладостного изумления, в какой тональности Кенни Смит произносит историческое «Let’s go home, let’s go home, ladies and gentlemen», с какой синхронностью вскакивают с пола Крис Уэббер и Кевин Гарнетт.

В тот вечер Картер был сам по себе. В оппонентах у него числились не самые убогие Рикки Дэвис, Лэрри Хьюз, Джерри Стэкхауз, Стив Фрэнсис и Трэйси Макгрэйди. Но про первых трех мы вообще ничего не помним, Фрэнсис запомнился остекленевшими глазами, открытым ртом и кепкой, сползающей с головы. Достоинство сохранил лишь Ти-Мак на правах кузена и главного ассистента.

Но в действительности Картеру ассистировала вся арена. Каждое лицо, жест или деталь, будь то съеживающийся от удовольствия Айзейя Томас, желтая кепка Майкла Китона, озадачено чешущий нос Джейсон Кидд, красно-белые And 1 Tai-Chi Винса – каждый из этих элементов стал частичкой мозаики Равенны, которая сложилась вокруг выступления Картера.

Технические прибаутки вроде измерителя вертикального прыжка придавали этому зрелищу ощущение парадоксальности, как будто пытаешься измерить высоту полета космического шаттла с помощью логарифмической линейки. Если уж начистоту, то десятилетие слэмданк-контеста нулевых началось и закончилось той ночью в Окленде. И Винс Картер – снимаю перед ним шляпу за откровенность – сказал нам об этом сразу же. It’s Over.

Лучший слэмданк-контест

В целях экономии времени аудитории, наверное, справедливо было бы написать «смотрите выше!», но это было бы мошенничество. Поэтому мой выбор пал на конкурс 2008-го. Тогда Джеральд Грин был действующим чемпионом (уже победитель, но еще не счастливый обладатель чайника), Дуайт Ховард не снискал репутацию плаксы, Джамарио Мун не поставил перед собой задачу поиграть в баскетбол на всех континентах и архипелагах, а Руди Гэй был таким же Руди Гэем как и сейчас, только без травм.

Если учесть, что начиная с 2002-го года число участников сократилось до четырех, а в данном конкретном случае Мун и Гэй отвалились сразу же, то этот конкурс подарил немало запоминающихся моментов. Особенно для Нэйта Робинсона, который главное достижение в своей карьере построил на противопоставлении себя «Супермену» Ховарду. Джеральд Грин вроде бы неплохо справился с домашкой, но свой главный козырь в виде данка со свечкой выложил слишком рано.

Отсутствие чего-то такого же значимого, в буквальном смысле, оголило тылы чемпиона. В финальной попытке Грин бил сверху в одних носках, предварительно расписавшись на кроссовках и поставив этот сувенир на столе судей рядом с Дэрилом Доукинсом. После исполнения качественного, но обыденного данка Доукинс тяжело вздохнул и брезгливо отбросил кроссовки со стола. Если Джеральд думал, что обувка послужит своеобразной взяткой, то он неправильно рассчитал не только порядок данков.

Зато Ховард благодаря конкурсу, подобно Супермену, вознесся куда-то в стратосферу: сравнения с Шаком, подсчет будущих чемпионских титулов, заблаговременное бронирование места в Зале славы и все то, чему было или будет суждено сбыться, но уже при иных обстоятельствах и не в качестве главного героя.

Лучший конкурс трехочковых

Мне сказали, что если я не упомяну имя Джейсона Капоно (его второе имя – Алан, сокращенно – Аль), то меня отправят спать к рыбам. Так что извольте.

За 9 лет карьеры в НБА Джейсон запомнился только умением бросать трехочковые (43,4% реализации из-за дуги) и тем, что стал единственным двукратным победителем конкурса дальнобойщиков в составе двух разных команд. На конкурс в 2008-м он приехал в ранге чемпиона, но уже не в майке «Майами», а «Торонто». Джейсон вышел в финал против Бубби Гибсона и не просто превзошел его показатель в 17 набранных очков, но и сравнялся с рекордом Крэйга Ходжеса (25 очков).

В 2009-м он попытался сравняться со снайпером «Чикаго» еще и по количеству титулов, но, как и другие, уступил Декуану Куку. Кстати, выступавшему за «Майами».

Знаем и помним

Начиная с 2003-го в конкурсной программе прибыло: участники выпендривались умением быстрее всех обегать стойки, точнее пасовать и бросать.

Для Гэри Пэйтона была отдельная дисциплина – количество сальных шуточек над закадычным другом Джейсоном Киддом. Отведенный лимит он благополучно перекрыл, похерив все остальные правила. Поэтому победа досталась Кидду, которого Пэйтон и его отец учили уму-разуму еще на улицах Окленда.

Конкурс прижился, но в силу недолгой истории и отсутствия какого-либо креатива, честно говоря, мне сложно определить важность и степень его влияния в сравнении с двумя оригинальными конкурсами. Единственным существенным изменением со временем стало лишь участие больших игроков типа Йокича или Бэма Адебайо, это связано не столько с самим конкурсом, сколько с эволюцией баскетбола в целом.

Данк-контест имени Картера был лучшим конкурсом десятилетия, но нельзя обойти вниманием еще двух персонажей, поскольку именно на их примере четко прослеживается дальнейшая траектория соревнования данкоделов.

Джейсон Ричардсон искренне старался соответствовать высоким стандартам, которые задал Картер, а его соперничество с Дэсмондом Мэйсоном временами походило на реальную конкуренцию, а не постановку. Игрок «Сиэтла» становился чемпионом в 2001-м, правда, Ричардсон против него тогда не выступал. Зато в следующих двух контестах Ричардсон дважды первенствовал в конкурсе.

И если в 2002-м мероприятие было омрачено чепухой с колесом желаний.

То в 2003-м Ричардсону уже ничего не мешало показать свой оригинальный почерк, а не подстраиваться под авторитетов прошлого.

От этого было еще обиднее, когда его поставили в 2004-и против Фреда Джонса. В общем-то, необязательно смотреть весь конкурс, красноречивее реакции Рэя Аллена на все происходящее и быть не может.

Ну, и куда же без Нэйта Робинсона – трехкратного победителя слэмданк-контеста. Нэйт был действительно классным данкером, но в какой-то момент стремление вписать свое имя в историю сыграло с ним злую шутку. Говорят, в недрах НБА существует комитет, в котором специально обученные люди до сих пор подсчитываются количество попыток, сделанных Нэйтом в ходе конкурсов. Задержки по времени, «вторые шансы», «третьи шансы», сам Робинсон разве что не спрашивал: «Продлевать будете?» Это было глупо и, как оказалось, никому не нужно. Ровно то же отсутствие чувства меры, которое помогло ему кое-как насобирать три-пит, в итоге оказалось причиной последних на сегодняшний день воспоминаний, связанных с ушлым малышом.

Наконец, четкое понимание того, что слэмданк-контест повернул куда-то не туда, произошло в 2010-м году. Именно тогда Леброн в эфире одной из радиостанций пообещал принять участие в конкурсе данков, чем обнадежил зрителей, заскучавших по наличию в программе звезд первой величины.

Никакого Леброна они, естественно, не дождались, зато в качестве альтернативы получили все ту же игру в К.О.З.Л.А. Только на сей раз под оригинальным названием. Замаскированную под самостоятельный конкурс детскую забаву провели в 2009-м и 2010-м: оба раза победил Кевин Дюрэнт, щедро предоставивший возможность побыть в шкуре жвачного животного Джо Джонсону, О Джей Мэйо, Омри Каспи и Рэджону Рондо.

Одним из светлых пятнышек в этой сгущающийся темноте оказался разве что Руди Фернандес. Его выступление не назовешь запоминающимся, зато трогательным вполне. Одной из заготовок Руди стал данк в память о центровом «Блейзерс» Фернандо Мартине – первом испанце, сыгравшем в НБА и трагически погибшем в 27 лет.

Десятые или много шоу из ничего

Помирать, так с музыкой из заглавной темы шоу Бенни Хилла. Так можно обобщить все, что происходило в последнем полноценном десятилетии. Один достойный конкурс на десятилетие, реклама автомобиля KIA от Блейка Гриффина, допуск до слэмданк-контеста Чейза Бадингера (волейболист, притворявшийся баскетболистом или наоборот), очевидное доминирование в снайперских конкурсах представителей «Уорриорс», скандал с судейскими оценками Дуэйна Уэйда и победители с именами Джереми Эванс и Хамиду Диалло. Это было странно, а иногда и страшно из-за осознания того, к чему все пришло.

Конкурс, определивший десятилетие

В 2016-м Зак Лавин и Аарон Гордон не столько дали надежду, сколько показали, что данк-контест может быть другим. Изобретательным не только за счет бутафории, приглашения ассистентов-знаменитостей и облачения в майки кумиров прошлых лет, но и благодаря нестандартному видению того, каким должен выглядеть данк XXI-го века. Современные гаджеты – ради Бога, но эстетика и пластика – прежде всего, как в случае с данком Гордона при помощи вертящегося на ховерборде маскота. Именно так, а не какие-то стремные цепи с телефонами, как у Джейлена Грина, с которыми он сам не знает, что делать.

2016-й стал проблесковым маячком, одновременно оповещающим о том, на что стоит обращать внимание, и предупреждающим о наличии поблизости ЧП. А именно такая ситуация наблюдалась, как до того самого конкурса, так и после.

Худший слэмданк-контест

Все так, вы не ошиблись. В десятых не было лучшего конкурса по броскам сверху. Был только один крутой, и о нем написано выше. Зато все, как один, сходятся во мнении, что худшим слэмданк-контестом из всех когда-либо виданных стал конкурс 2012 года. Единственная причина, по которой на этот конкурс еще не сделан трэш-обзор на ютубе, заключается в том, что просмотр данного спортивно-оздоровительного мероприятия безопасен лишь при наблюдении за ним, сидя спиной к экрану в противогазе.

Лучший конкурс трехочковых

Можно метаться между братьями-дуэлянтами Клэем Томпсоном и Стефом Карри, а можно просто отдать предпочтение Джо Харрису, который обломал Стефу славный трибьют в 2019-м.

Карри очень хотел выиграть, ведь действо проходило в родных краях – в Северной Каролине. Только это никак не монтировалось с намерениями Джо Харриса, который раздел не только Стефа и Сэта Карри, но и Девина Букера, Дэнни Грина, Бадди Хилда, Дэмиана Лилларда, Криса Миддлтона, Дирка Новицки и Кемпу Уокера. Неплохо для угрюмого бледнолицего бородача.

Помним и знаем

Устроители пытались шаманить с регламентом (выбирать участников путем голосования зрителей), заманивать звездных игроков, но проблема не исчерпывалась одним лишь недостатком громких имен.

Баскетболисты просто перестали понимать, зачем все это нужно.

Если участие в основном Матче звезд еще приносит репутационный и финансовый профит (за попадание в контрактах прописаны бонусы), то конкурсы оказались в списке полумер. Призовые идут на благотворительность, при этом риск получения травмы остается. К тому же, никому не хочется выставить себя на посмешище. Хотя при просмотре последних хайлайтов создается впечатление, что этого никак не избежать.

Остается лишь надеяться, что в этой области всезвездный уикенд достиг очередного дна и вскоре оттолкнется от него.

