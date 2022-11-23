В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

Патриархальный «Сан-Антонио» годами убеждал нас в том, что консервативный и проверенный путь – самый лучший. Но в этом году «Сперс» изловчились найти игрока, способного объединить в себе традиционные постулаты техасской организации и презентовать их так, чтобы они не только не остались незамеченными, но и радовали взгляд.

Этим игроком стал новичок команды Джереми Сохан, чьи разноцветные прически – лишь одна из многих причин считать его незаурядным.

Сравнения с Родманом не лишни, хотя предыстория Сохана не менее интересна

Увидев парня в майке «Сперс» с десятым номером, короткими шортами и розовыми волосами сложно удержаться от искушения и не сравнить его с Деннисом Родманом. Это дает известный простор для воображения и возможность легально напридумывать все, что только заблагорассудится. Однако Джереми Сохан не Деннис Родман. Просто забудьте. Там, где «Червяк» крутил роман с Мадонной, слал ко всем чертям богобоязненного лидера «шпор» Дэвида Робинсона и изнемогал от провинциальной скукоты Сан-Антонио, его двойник уже предстал чуть ли не главным местным патриотом.

«Был очень удивлен, что люди говорят, будто в Сан-Антонио нечего делать. Это отличный город. Здесь есть чем заняться: большое количество музеев, Аламо. Я привыкаю к здешней мексикано-американской кухне. Мне действительно это нравится».

Родману не нужно было характеризовать себя – чего стоило только его отношение к команде, которую он называл «San Antonio Queers». Сохан же описывает себя, словно он на собеседовании в «Сбербанке».

«Вне площадки я организованный, зрелый, уважительный, общительный, у меня отличное чувство юмора. Со мной легко найти общий язык. Я умею находить подход к людям. Что касается моей игры, то я универсален, ориентирован на команду, прислушиваюсь к тому, что мне говорят тренеры и партнеры по команде», – эти слова Джереми фактически приговор для поверхностных сравнений с Червяком.

Его отношения с главным тренером тоже больше напоминают Тима Данкана, не бунтаря Родмана. Сразу по окончании церемонии драфта он пригласил главного тренера «Сперс» на ужин.

«Был очень благодарен тренеру, клубу организации, но вместе с тем, мне не терпелось начать обучение. Я сказал: «Тренер, спасибо огромное. Могу я в качестве благодарности пригласить вас на ужин?». А он даже не стал думать, и такой: «Хорошо, но учти, если произведешь на меня благоприятное впечатление, то счет будем оплачивать пополам». Я знал, что Попович очень демократичный тренер, когда дело касается отношения с игроками, и все же меня поразило, как быстро и естественно он отреагировал на мою просьбу».

Единственное сходство между двумя десятками «Сперс» – насыщенная биография. Только если Родман утопает в невероятном количестве всевозможных скандалов и противоречий, то Сохан может блеснуть многообразием баскетбольного пути.

«Моя мать родом из Польши и переехала в Оклахому, чтобы играть в колледже. Там она встретила отца: он тоже играл в баскетбол. Можно сказать, я – производная любви к баскетболу. Я появился на свет в 2003-м, в заштатном городке Гаймон в Оклахоме. После того как мама окончила университет, в 2005 году мы переехали в Англию. Сначала жили в Милтон-Кинс неподалеку от Лондона, затем перебрались в Саутгемптон, после был переезд в Индиану, где я учился в старших классах школы La Lumiere. Это сложно объяснить в деталях. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда я родом, говорю, что я – человек мира. У меня польско-американское гражданство, большую часть детства я провел в Англии», – коротко описывает свою биографию Джереми.

Довольно легко заплутать в баскетбольном образовании Сохана. Его отец Райан Уильямс, выступавший за университет Пэнхэндл-Стэйт из второго дивизиона NCAA, погиб в автокатастрофе, когда новичку «Сперс» было 14 лет. Растил Сохана отчим, а тренировала долгое время мать – причем зачастую где придется, в том числе и на уличных площадках. Он действительно поиграл за команды из Милтон-Кинс, Саутгемптона, Индианы. А затем вместо того чтобы где-нибудь тихо пересидеть COVID, рванул в Германию, где выступал в составе Orange Academy, которую курирует клуб Бундеслиги «Ульм».

Причем за команду Сохан играл, имея устную договоренность с университетом Бэйлор.

«Я тренировался при помощи зума. Мы выходили на связь с тренером Биллом Питерсоном, и я делал комплексы упражнений перед монитором. Дриблинг, ответы на тактические задания, перечень комбинаций – все дистанционно. Кто-то скажет, безумие, но для меня это нормально. Все свое детство я ездил в тренировочные лагеря: Англия, Испания, Польша, Германия. Я привык быть самостоятельным, полагаться на себя».

Чехарда со сменой школ и команд естественным образом перекочевала в область выступлений за национальные сборные. На уровне юношеских сборных он успел побегать за Англию и Польшу, но, несмотря на разночтения, вопрос выбора даже не стоял. Слишком глубоки польские корни Джереми Юлиуса Сохана. Второе имя Джереми получил в честь деда по материнской линии, тот в свое время возглавлял варшавскую региональную ассоциацию баскетбола. Его прадед Зигмунд Сохан выступал за «Варшавянку» в высшем футбольном дивизионе страны. Так что выбор для него был очевиден, не говоря уже о том, что сборная Великобритании совсем ничем не может похвастаться в баскетболе (Сохан не постеснялся напомнить и об этом).

Результаты со сборной уже есть: в составе сборной Польши U-16 Сохан одержал победу на чемпионате Европы в дивизионе «В» (а заодно стал MVP турнира) и помог основной команде отобраться на недавний Евробаскет. Так что привыкайте видеть колоритного форварда и его прическу в красно-белых цветах.

Ориентир – Дрэймонд Грин, хотя предпочтения и опции очень широки

Любовь к музеям, британский акцент и почтение к Греггу Поповичу, правда, остаются за пределами площадки: а вот на ней Сохан напоминает Родмана не только внешним видом и стилем игры. Он уже успел вывести из себя Стивена Адамса, ущипнув его за сосок.

«Он все время провоцировал меня в прошлой игре – пихался и все такое, – шутил центровой «Мемфиса». – Я ему говорю: «Чувак, свали отсюда!»… А он взял и ущипнул меня за сосок. Я ему говорю: «Ах ты, грязный ублюдок!» Пытался меня сбить с толку».

Вряд ли это просто случайность: в университете Сохан неоднократно попадал в ситуации (например, в матчах против Северной Каролины или Оклахомы), когда чужие локти прилетали ему в лицо, а его – оказывались в чужих.

Вообще мультикультурная натура Джереми находит отражение и в его предпочтениях.

«Я изучал множество разных игроков: Серхио Юль, Рассел Уэстбрук, Донован Митчелл, Лука Дончич, Пол Джордж, Йокич, Эмбиид – стараюсь учиться у всех них. Не могу оторваться от экрана, если там показывают баскетбол. Я абсолютно всеяден. Регулярно смотрю НБА, Евролигу, NCAA. Моя любимая команда – «Тандер», но есть еще ряд клубов, за которыми я слежу особенно пристально: «Селтикс», «Клипперс», «Мэверикс», «Анадолу Эфес», «Реал Мадрид», ЦСКА. Стараюсь смотреть их игры полностью».

Но его ориентир очевиден и без объяснений: это Деннис Родман современной НБА, то есть Дрэймонд Грин.

«Больше всего мне нравится, как играет Грин, как достает всех бьющей из него энергией. Определенно он один из тех, на кого я ориентируюсь. Обожаю его огонь, обожаю то, как умно он играет. Его эмоции не мешают ему показывать интеллектуальный, командный баскетбол. Мне кажется, это то, что нас объединяет».

Уже понятно, что, как и Грин, Сохан – из числа тех баскетболистов, чью пользу можно оценить лишь при полноценном просмотре матча. Даже его данки – это не желание покрасоваться и получить порцию комплиментов, а иллюстрация того, как он здорово понимает игру. В большинстве случаев он всегда оказывается в нужное время, в нужном месте. Более 60% его бросков приходится на расстояние в 3-3,5 метра от кольца. С этой дистанции он реализует 70% своих попыток, одна десятая из его бросков за сезон были данками. Для Сохана атлетизм – не просто атрибут самоутверждения, а наиболее надежный способ запихнуть мяч в кольцо.

Он не считает подобную манеру чем-то исключительным.

«Безусловно, мне приятно, но это все следствие простой логики. Например, в детстве, я специально просил у родителей разрешения лечь спать пораньше, чтобы встать ночью и посмотреть матчи плей-офф. Так и здесь. Я не игрок периметра, моя задача – создавать возможности для бросков защитников и быть готовым подбирать, добивать мячи из-под кольца, атаковать со средней. Таким меня видят тренеры. Все что нужно – быть лучшей версией самого себя».

Его отчим рассказывал, что такой командный настрой и желание создать особенную атмосферу внутри коллектива иногда выливается и в экстравагантные формы. Как-то Сохан выиграл пари – 200 долларов, когда позволил партнерам по Канзас-Сити постричь его прямо во время выездного матча. Они летели с пересадкой, поэтому половину головы ему обработали в одном самолете, а завершать стрижку пришлось уже в другом. Форвард нисколько не комплексовал, а команда радовалась от души.

Можно представить, как ему это непросто дается, но и сам Грегг Попович называет Сохана «Деннисом Родманом на минималках».

Это напрямую объясняется не только внешним обликом, но и достоинствами и недостатками, объединяющими их обоих на паркете.

В плюсе – универсальность и умная защита. Пусть оборона сливающих «Сперс» и покоится на 30-м месте в лиге, в Сохане видны черты потенциально одного из лучших защитников лиги – при 203 см роста и 213 см размаха рук, легкости в ногах, мобильности и отличной координации он уже нередко противостоит игрокам на всех пяти позициях. «Сперс» используют его и против лучших боллхэндлеров соперников, и дают самые разные задания по игре в зоне и один на один, и активно используют его цепкость при разменах.

В минусе – напрочь сломанный бросок. Сохана явно заставляют бросать из-за дуги (2,2 попытки за игру), потому что соперники предусмотрительно отступают от него, но его процент уже упал ниже 20. Он не то что с периметра, а даже с линии штрафных атаковать не в состоянии (55%). Всю механику броска тут надо выстраивать с нуля, потому что какой-то стабильной и понятной техники не замечается: он то швыряет за счет кисти, то дрыгается всем телом, то отклоняется назад, то не может добросить до кольца…

В атаке Сохан и сейчас способен на большее, чем Родман (за исключением подборов, естественно) – у него нет проблем вести мяч или обыграть разворотом, он охотно раздает передачи, от него требуют разгонять атаку после подборов, в этом сезоне он поиграл и на месте первого номера у «Сан-Антонио»… Но времена слишком сильно изменились, и прогресс форварда в броске – это то, что определит его будущее. Ему повезло, что он попал в наилучшую для этого команду.

Сейчас остается надеяться, что увлечение Родманом окажется лишь возрастным бзиком. Родман всю свою жизнь пренебрегал системой и шел наперекор мнению общественности. Джереми Сохан, наоборот, декларирует готовность адаптироваться к разным жизненным обстоятельствам. Его мультикультурный багаж – как раз то, что должно помочь.

«Я смотрю на баскетбол как на игру, в которой психология важнее атлетизма. Если ты познаешь себя, то твои физические ограничения отпадут. Так мне всегда говорила мама. Я вынес важную вещь из книги дочери Брюса Ли «Будь водой, мой друг» – речь о том, чтобы действительно быть водой, принимать любую форму. Вода может быть очень мощной, но при этом казаться слабой и уязвимой. Мне кажется, в любой области можно приспособиться так, чтобы обратить обстоятельства себе на пользу».

Фото: REUTERS/Daniel Dunn-USA TODAY Sports, Daniel Dunn-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Ron Jenkins, Mitchell Layton, Tom Pennington