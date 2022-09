Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы

Не все можно королям.

Межсезонье НБА – это такое время, когда даже не слишком щепетильные поклонники баскетбола превращаются в настоящих гиков и маниакально мониторят новостные ленты в попытках отследить слухи, обмены и подробности каникулярной жизни звезд лиги. Если не самой большой, то уже точно самой обсуждаемой из таких является Леброн Джеймс, для которого предыдущие три месяца выдались даже чересчур насыщенными. Так что будет не лишним вспомнить о самых знаковых событиях, случившихся со звездным форвардом за летний период.

Новый финансовый статус, очередные вложения и конфликт с рядом африканских государств

Джеймс помпезно начал лето. Уже 2 июня Forbes сообщил, что в 2021-м году доходы 37-летнего баскетболиста составили в общей сложности 121,2 миллиона долларов, а суммарная стоимость его состояния достигла 1 миллиарда. Леброн стал первым в истории НБА действующим баскетболистом, достигшим такого экономического благополучия. В бытность игроком подобным финансовым могуществом не мог похвастать даже Майкл Джордан, чье состояние стало измеряться десятизначными цифрами только в 2014-м году, спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры. Что ж, с уверенность можно говорить о том, что Джеймс продолжает закрывать намеченные заранее гештальты. О своем намерении стать миллиардером форвард говорил еще в 2014-м году в интервью журналу GQ.

«Очевидно, что я хочу максимизировать свой бизнес. И если у меня получится достичь этой отметки, если я стану спортсменом-миллиардером – гип-гип-ура! Я буду очень рад».

Достижение намеченного статуса нисколько не сказалось на финансовом рвении Леброна. Спустя несколько недель агентство, основанное Джеймсом на паях со своим другом и партнером Мавериком Картером, стало партнером новой компании Hana Kuma, которую основала известная теннисистка Наоми Осака. Компания занимается производством телесериалов, документальных фильмов, аниме, авторских и развлекательных программ со встроенной рекламой. Правда, не прошло и пары дней, как новоиспеченное предприятие начало подгорать в пламени скандала. Оказалось что название Hana Kuma, которое на японском означает «цветочный медведь», на языке суахили имеет некоторый гинекологический подтекст и переводится как «женщина без влагалища». Язык суахили, несмотря на кажущуюся экзотичность, в действительности десятый по распространенности в мире, и на нем говорят более 200 миллионов человек. А в ряде африканских стран он и вовсе имеет официальный государственный статус. Так что в компанию мгновенно полетели упреки и призывы переименовать проект. Поскольку Hana Kuma ориентируется на глобальный рынок, то Осака незамедлительно пообещала подумать, как исправить сложившийся конфуз.

Ну, а если сама не догадается, то Леброн подсобит. Он знает, как монетизировать даже оскорбления в свой адрес. Помните, в 2018-м году телеведущая Fox News Лора Ингрэм сказала Джеймсу «заткнуться и стучать мячом» после его комментариев в адрес на тот момент действующего президента США Дональда Трампа? Так вот этим летом компания Леброна и Маверика Картера Uninterrupted, Inc., подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом» («Shut Up and Dribble»). Под этим брендом Джеймс планирует приторговывать всем, чем можно – от спортивного инвентаря до предметов искусства и виртуальных коллекций одежды.

В общем, главное получить разрешение на броское название, а уж продавать под ним можно будет хоть парики (как еще Леброн с его шевелюрой не додумался до этого).

Наконец на оставшуюся мелочевку Джеймс посредством еще одной своей компании LRMR Ventures вложил 30 миллионов в немецкую фирму Canyon Bicycles, занимающуюся производством велосипедов. И это тот случай, когда все делается по строгим лекалам бизнеса – вкладывай в то, что любишь, и в то, что знаешь. Помимо того что Леброн давно увлекается ездой на велосипеде, у него уже был опыт подобных инвестиций. В конце 2000-х он сделал вложение в акции производителя Cannondale, которое оказалось одним из самых выгодных бизнес-проектов баскетболиста. Собственный успех игрок разделил с учениками государственной школы в родном Акроне, штат Огайо, которым в 2018-м подарил 240 велосипедов.

Родные пенаты для Джеймса – святое. Так, в июне стало известно, что игрок «Лейкерс» пожертвует несколько миллионов долларов на строительство медицинского центра HealthQuarters в Акроне, который будет предлагать полные медицинские, стоматологические, оптометрические и психиатрические услуги. Согласно прогнозам, получать помощь в HealthQuarters смогут порядка 1600 семей. Центр станет очередной частью программы I promise («Обещаю»), запущенной семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.

Культурный отдых, свадебные гуляния и очередные планы покорить кинематограф

Пока журналисты перемывали Леброну кости за непопадание «Лейкерс» в плей-офф, Джеймс наблюдал за главными перипетиями финальной части сезона на Мальдивах в компании супруги. Тема семейственности вообще оказалась одной из магистральных для форварда в этом межсезонье. В перерывах между тренировками и участием в товарищеских матчах он успел заскочить сразу на две свадьбы. В июне он вместе с женой посетил свадьбу друга и бывшего одноклубника по чемпионскому «Кливленду» Кевина Лава, а в августе заехал на аналогичное мероприятие к игроку «Голден Стэйт Уорриорс» Дрэймонд Грину, который сочетался браком с актрисой Хейзел Рени. Помимо Джеймса, проводить Грина в последний холостяцкий путь приехали Стеф и Сет Карри, Дэмиан Лиллард и Джейсон Тэйтум.

Не забывал Джеймс и о другой своей страсти. После – чего уж там – провала собственного долгостроя «Космический джем: новое поколение» Леброн продолжает кружить вокруг представителей самого важного – согласно дедушке Ленину – из искусств. В июне игрок посетил премьеру баскетбольной драмы «Hustle», в которой снялись Адам Сэндлер и форвард «Юты» Хуан Эрнангомес, а сам Джеймс выступил в качестве продюсера.

А чуть погодя объявил о скором запуске очередного проекта. Вместе с бывшим партнером по «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом Джеймс сварганит документальный фильм об олимпийской сборной США 2008 года, получившей прозвище «Redeem Team» («Команда возмездия»), которой пришлось отмывать звездно-полосатое полотнище после позора на Олимпиаде-2004 в Афинах и чемпионате мира-2006 в Корее. Планируется, что фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 октября.

Дружеские посиделки и недружественные высказывания о Бостоне и Америке

Несмотря на обилие киноконтента, к которому Джеймс имеет прямое либо косвенное отношение, главным его детищем по-прежнему остается шоу «The Shop». В нем Леброн в меру познаний и красноречия философствует на злободневные темы. И надо отметить, что летние выпуски получились по-настоящему жаркими.

На этот раз томные беседы под винишко в декорациях парикмахерской и в компании знаменитостей начались вполне безобидно. Пролетев мимо плей-офф Леброн, недолго думая, решил поделиться видением того, за какую из команд плей-офф-2022 он хотел бы выступать.

«Это был бы «Голден Стэйт». Я бы хотел посоревноваться с Дрэймондом Грином. Люблю, когда кто-то ругает меня. Если же говорить о командах плей-офф, на которые я бы мог немедленно оказать положительное влияние, то такими командами однозначно стали бы «Уорриорс» и «Хит».

Кроме того, Джеймс подтвердил, что всерьез намеревается стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

«Да, я хочу купить команду, несомненно. Я хочу быть владельцем команды в Вегасе».

Кстати, в июле информацию о том, что форвард «Лейкерс» имеет высокие шансы стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе, подтвердил аналитик Fox Sports Рик Бьюкер. Он напомнил, что, несмотря на отсутствие каких-либо четких сроков по расширению лиги, НБА намеревается создать команды в Лас-Вегасе и Сиэтле после того, как подпишет следующие крупные телевизионные соглашения. Не исключено, что мы увидим, как Леброн Джеймс играет со своими сыновьями за команду, которую собирается в скоро времени приобрести, и при этом анализировать происходящее на площадке будет тоже Леброн Джеймс. В эфире все того же шоу «The Shop» мультизадачный форвард заявил что готов последовать примеру знаменитого квотербека НФЛ Тома Брэди, который после завершения карьеры планирует работать на спортивном телевидении.

«О да, когда я узнал, какой контракт он подписал! Тогда подумал: «Я тоже в теме». Это интересный вариант. У меня будет возможность оставаться в баскетболе и делиться своим пониманием игры. Конечно же, мне хочется оставаться в баскетболе, оставаться всегда».

А дальше Остапа понесло. Сперва игрок выдал свое видение ситуации с Бриттни Грайнер и ее заключение в российской тюрьме, отреагировав на затяжные переговоры между Америкой и Россией следующей фразой.

«После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте задумался бы: Хочу ли я возвращаться в такую Америку?»

Такие идиомы в стране великих возможностей и расового равноправия не дозволяется произносить с экрана даже монаршим особам, поэтому в Джеймса полетели критические стрелы. От всех разом он увернуться не смог, так что, призвав на помощь пояснительную бригаду, уточнил, что конкретно он имел в виду.

«Мои комментарии о Бриттни Грайнер в шоу «The Shop» – это не критика нашей прекрасной страны. Я просто сказал, как она, вероятно, себя чувствует в эмоциональном плане, и что она думает, находясь в этой клетке уже более 100 дней. Если вкратце».

Действительно, зачем развернуто пояснять свою позицию на одну из сторон международного конфликта, когда можно воспользоваться универсальным чеховским советом и коротенько обрисовать все сразу твиттере.

Будучи задет критикой, Джеймс решил отвести душу на болельщиках Бостона, и, когда речь зашла о самом сложном месте для игры в НБА, казнил подавляющее население Города бобов.

«Бостон вне конкуренции. Потому что они чертовы расисты. Там могут произнести что угодно, и это нормально. Пережил это на своей шкуре. Мне приходилось иметь дело с этим всю жизнь. Я не возражаю... Вот я слышу это. Если слышу это от кого-то, кто находится рядом, то быстро вычисляю его и помечаю для себя. Переключаюсь на игру. Там запросто могут что-нибудь в вас бросить. Как-то, когда я покидал площадку, в меня полетело пиво».

Тут уже Леброну расшаркиваться ни перед кем не пришлось, потому что не за что. Бостон еще со времен Билла Рассела славится своим специфическим отношением к игрокам определенной расовой принадлежности. Может быть, поэтому Джеймс не ездит в Бостон на благотворительные турниры в межсезонье, а предпочитает зажигать в других местах.

Тренировки со всеми и везде, сольные перформансы в полулюбительских лигах

Какое же лето без баскетбола. Все три месяца Джеймс совмещал любимое с полезным (подготовкой к сезону) на всех возможных уровнях и всеми известными способами. Форвард проводил совместные тренировки в Нью-Йорке с экс-одноклубником Кевином Лавом из «Кэвальерс» и будущим защитником «Кливленда» Донованом Митчеллом.

Репетировал столь желанные выступления вместе с сыновьями в НБА, организовав для них тренировку на базе «Лейкерс».

Принимал участие в тренировке команды женской НБА «Вашингтон Мистикс», когда та готовилась к гостевому матчу серии четвертьфинала плей-офф против «Сиэтл Сторм».

Ну и, естественно, шатал душные, забитые под завязку залы на матчах полулюбительских команд. Ярче всего у него получилось выступить в Drew League, в которой его команда «Cheaters» победила 104:102, а сам Джеймс завершил встречу с 42 очками, 16 подборами и 4 перехватами.

Не менее разухабистой – а судя по ожиданиям и очередям желающих взглянуть на Леброна даже более – должна была стать игра в рамках CrawsOver Pro-Am в Сиэтле, где Джеймс играл более 15 лет назад. Вход на матчи был свободный, и некоторые фанаты прибыли к месту проведения ранним утром, чтобы попасть на выступление Джеймса вечером. Увы, насладиться действом в полной мере не получилось ни у кого. Сперва в ходе игры травмировался 2-й пик последнего драфта Чет Холмгрен, а во второй четверти матч и вовсе остановили из-за большого количества конденсата и угрозы повышенной травмоопастности.

Несмотря на это, Джеймс остался доволен теплотой приема в городе, который уже второе десятилетие страдает без команды НБА.

«Сиэтл, это был особенный вечер! Вау! Даже несмотря на то, что нам пришлось остановить игру по независящим от нас причинам! Я ценю любовь и гостеприимство по отношению ко мне и моим близким, которые пришли на это шоу!»

Продлил контракт с «Лейкерс» на особых условиях

Все лето складывалось такое ощущение, что Леброн не уверен в своем будущем в составе «Лейкерс», а ситуация с переходом/не переходом Кайри Ирвинга лишь больше заставляла усомниться в решимости форварда. Но под конец августа Джеймс, не дожидаясь истечения контракта, продлил свои отношения с калифорнийцами до 2025 года (с опцией выхода в 2024-м). К текущему однолетнему соглашению были добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. Благодаря этому продлению суммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов и станет самой крупной в истории НБА. До Леброна на рекорд претендовал форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (508 млн долларов). В контракте есть еще и трейд-кикер, который может увеличить эту сумму, если «Лейкерс» захотят расстаться с форвардом.

Все ясно: деньги, статус, любимое дело и тело, которое позволяет им заниматься в солидном возрасте. Однако продление Джеймса и его готовность играть дальше вызывает какую-то иную степень уважения, когда понимаешь, что Леброн провел большую часть своей жизни в качестве игрока НБА. Он дебютировал в лиге 30 октября 2003 года, когда его возраст составлял 6 878 дней. С того момента прошло 6 879 дней. Грядущий сезон будет для него юбилейный – 20-й. И тут сложно подобрать какие-то пышные красивые слова даже самому Джеймсу.

«Как же мне повезло».

Как к нему ни относись, но нельзя не согласиться с тем, что и нам повезло наблюдать подобный баскетбольный феномен. Как повезло и сыновьям Леброна, с которыми он – да, с обоими – намеревается сыграть в НБА. Ну а пока этого не случилось, гордый папаша, как и большинство родителей в эти дни, провожает отпрысков в школу.

«Хроники возвращения в школу! Бронни предстоит выпускной класс. Брайс пойдет в 10-й. Удачи вам, молодые короли! Мою любовь к вам невозможно выразить словами. Двигайтесь вперед и помогайте друг другу».

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Ben Jackson; Instagram/kingjames