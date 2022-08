«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

Обмен Патрика Беверли из «Юты» в «Лейкерс» на Тайлера Хортона-Такера и Стэнли Джонсона – лучший за это межсезонье в плане сочащейся из него ироничности. Все лето калифорнийцы выдумывали самые разные варианты для того, чтобы избавиться от Расселла Уэстбрука, но неизменно находили их чересчур дорогостоящими. И вот, когда атлетичный разыгрывающий уже смирился с тем, что начнет сезон в «Лейкерс», а Леброн Джеймс пообещал, что его одноклубника вот-вот «прорвет», ему и тут подпортили настроение: ведь Беверли – тот, кто не давал Уэстбруку спуску на протяжении всей его карьеры.

Что еще нужно знать об этом обмене?

Беверли мог играть с Леброном еще в «Майами» и занять место Джей Ар Холдена в сборной России

Если бы Патрик Беверли был более медийной фигурой и щеголял в кремовой юбке на показах Тома Брауна (как это делает Расселл Уэстбрук), то его обмен в «Лейкерс» непременно назвали бы «Возвращением домой» или как-нибудь еще более высокопарно. Про его четыре сезона в составе «Клипперс» никто бы не вспомнил, зато профильные издания непременно акцентировали внимание на том что на драфте-2009 именно «Лейкерс» выбрали Беверли под общим 42-м номером. Однако Патрик Беверли есть Патрик Беверли, поэтому в англоязычной Википедии в графе «карьера» не отображено, что он играл за днепропетровский «Днепр», греческий «Олимпиакос» и питерский «Спартак», а его обмен в «Лейкерс» рассматривают то ли как очередную покупку антиквариата со скидкой, то ли как издевку над Уэстбруком, чьи отношения с Беверли удобрены изрядным количеством стычек и открытых оскорблений. И дело тут, наверное, не столько в личной неприязни, сколько в том, что эти двое – полные противоположности. Пока Уэстбрук через упорный труд взращивал талант и максимализм на грани эгоизма, его беспокойный антагонист Беверли элементарно выживал.

Мать Патрика работала на трех работах, чтобы обеспечить сына едой и одеждой, пока глава семейства пребывал в героиновом угаре. Вместо отца у Патрика была вереница торговцев наркотиками, с которыми встречалась его мать. С одним из таких – Адлаем Худом по кличке «Декстер» – она жила четыре года перед тем, как в него всадили восемь пуль в его же машине. Патрика нисколько не смущает, что человек, бывший его приемным отцом, торговал наркотиками, в противном случае он бы не назвал в честь него свою дочь Адлаю. Дешевые отели, заброшенные парковки, ночевки на заднем сидении подержанных авто, ледяные чикагские сквозняки – типичная среда обитания Беверли, который очень рано понял, что за все в этой жизни нужно бороться.

Сам Патрик уже спустя годы подтверждал: ему помогло раннее осознание того, что инструментом для выживания его матери и его самого может стать баскетбол. Именно сосредоточенность на игре и посвящение себя ей целиком помогли ему сделать первые шаги к профессиональной карьере, пусть походка эта и не была твердой.

«Я прошел через все. Торговал наркотиками, чтобы прокормить семью, пережил смерть кузена, наблюдал, как моя бабушка борется с раком. Нет таких трудностей в жизни, которые могли бы меня удивить, – спокойно констатировал Беверли. – Если бы не баскетбол, я бы сейчас, наверное, был лучшим торговцем наркотиками».

Будучи игроком студенческой команды университета Арканзас – за которую он выступал вместе с небезызвестным болельщикам ЦСКА Сонни Уимсом – Беверли показывал добротную статистику (13,9 очка, 3,1 передачи, 4,5 подбора в среднем за игру), но через полтора года был отчислен. Как и многие спортсмены, Беверли плохо учился, но, поскольку он не принадлежал к касте элитных атлетов и учителя не проставляли ему оценки автоматом, Патрик просто жульничал с бланками и подделывал оценки. Когда это вскрылось, Беверли выгнали.

Имея на руках новорожденную дочь и понимая, что денег за наркотики не хватит, чтобы прокормить семью, Беверли нанял агента и уехал в БК «Донецк» к Бобу Доневальду, который до этого работал ассистентом в нескольких командах НБА.

«Предложение из Украины пришло спустя два дня после того, как застрелили моего кузена Донни Морриса. Мы играли в кости, я уговаривал его пойти со мной на ужин к бабушке, но он решил остаться, а на следующий день его обнаружили с множественными пулевыми ранениями. В тот момент я понятия не имел, где находится Украина, что это за чемпионат, я просто знал, что мне нужно радикально менять свою жизнь», – рассказывал Беверли о своем решении ESPN.

Резкий старт, попадание на Матч Звезд украинской лиги, эффектная победа на слэм-данк контесте, поспособствовали переходу в греческий «Олимпиакос», с которым Беверли выиграл кубок Греции, вышел в финал Евролиги, а еще получил возможность заглянуть в будущее.

Беверли пригласили в тренировочный лагерь «Хит», где Патрик впервые пересекся с Леброном. Впоследствии тот высоко отзывался о рабочей этике разыгрывающего. Несмотря на это, Беверли не удалось закрепиться в составе «Майами», поэтому игрок был вынужден поехать окультуриваться в питерский «Спартак». Беверли играл настолько искренне и успешно, что в какой-то момент РФБ даже видела в нем преемника Джей Ар Холдена и всерьез раздумывала над привлечением Беверли в национальную команду. Сам игрок тоже рассматривал этот вариант, но ровно до того момента, как в 2012-м ему поступило предложение из «Хьюстона». Беверли слишком долго шел к этому, поэтому сразу же дал понять, что сосредоточится на НБА, и переговоры с РФБ скоренько свернули.

Попадание Беверли в НБА стало исполнением мечты, но вместе с тем и столкновением с миром спортивного гламура, индивидуализмом отдельных игроков – иными словами всем тем, что Патрик никогда не терпел и о чем никогда не стеснялся высказаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Беверли быстро нашел для себя врага – воплощения всего, что он ненавидит. Короче, Беверли встретил Расселла Уэстбрука.

Беверли всю жизнь воевал с Уэстбруком

Беверли начал булить Уэстбрука сразу же и без раскачки.

Уже в плей-офф сезона-2012/2013, 24 апреля, во втором матче первого раунда против «Тандер», Беверли, пытаясь перехватить мяч, оттолкнул Расса, да так, что тот надорвал правый мениск и присел до начала следующего чемпионата. Для того чтобы окончательно оправиться от последствий, ему пришлось перенести три операции. «Оклахома» прошла «Хьюстон» (4-2), но во втором раунде без Уэстбрука с Реджи Джексоном на подмене проиграла без шансов (1-4).

11 марта 2014-го парочка устроила свару во время матча после того, как Беверли выбил у Уэстбрука мяч, когда тот брал тайм-аут – разнимать пришлось усилиями обеих команд.

5 января 2017-го состоялся очередной раунд, в котором Расселл прибег к борцовским приемам, завалив Беверли на паркет через бедро.

25 апреля 2017-го «Рокетс» красиво выбили «Оклахому» из плей-офф (4-1), а Беверли не отказал себе в удовольствии поиронизировать над Уэстбруком, который набрал 47 очков.

«Меня шокировали его слова о том, что никто не может защищаться против него. 47 очков – великолепно. Только для этого ему понадобилось сделать 34 броска, из которых он реализовал 15. Просто посмотрите на это. Мужчины лгут, женщины лгут, цифры не лгут», – закруглил Беверли свое высказывание цитатой Jay-Z.

Менялись ростеры, названия команд, но только не отношения Уэстбрука и Беверли.

30 октября 2018-го Уэстбрук после нескольких удачных розыгрышей демонстрировал жест с покачиванием ребенка, обращенный к Беверли. «Против него проще играть, чем против ребенка», – пояснил Расс после игры.

13 ноября 2019-го, уже будучи игроком «Клипперс», Беверли кинулся в ноги улетавшему в прорыв Уэстбруку, заставив того приземлиться плашмя на площадку. И, судя по последующим разборкам, неспортивный фол Беверли воспринял скорее как комплимент, нежели как наказание за опасную игру. Тем более что по технарю в итоге схлопотали оба.

И, естественно, такие ученые мужи, памятуя о древнегреческих традициях соревноваться не только в борьбе, но и в риторике, не могли лишить себя такого удовольствия.

«Беверли просто дурит вас. Все, что он делает – это бегает вокруг и суетится. Он не способен защищаться. Вы видели, что случается, когда его ставят играть персонально. Сегодня он играл против Джеймса Хардена. Что произошло? Джеймс набрал 47 очков. Вы все видели сами», – ответил Уэстбрук на вопрос журналиста после игры.

Беверли не стерпел и ответил на эту шпильку в подкасте Джей Джей Реддика «The Old Man and the Three»: «Он нанес вред моей карьере. Игроки, представители тренерских штабов, болельщики – они и впрямь смотрят на меня по-другому. Как будто я действительно ни на что не способен, а только бегаю и создаю видимость защиты. Некоторые из них действительно так думают».

19 декабря 2019-го, после того как Беверли дисквалифицировали за перебор фолов, Уэстбрук не примкнул проводить его саркастичным помахиваем на прощание и парой смачных реплик, за что удостоился технического фола.

17 марта 2022-го, когда «Лейкерс» играли с «Миннесотой», Беверли предоставил наглядную доказательную базу. Обыграв Уэстбрука в одном из владений, Патрик в обращении к скамейке «Лейкерс» назвал его мусором. Уэстбрук после игры высказался обо всех «Тимбервулвс» показательно уничижительно: «Меня вообще не заботит трэшток. Из них никто не сделал в лиге чего-то выдающегося, чтобы я закатил глаза и сказал: «Боже, они несут какую-то чушь, я должен им ответить. Нет. Все нормально».

Беверли мгновенно отреагировал в твиттере: «Плей-офф в каждом сезоне. Два финала Западной конференции с разными командами. Индивидуальная статистика или показатели команд? Мне казалось, это командный спорт».

Когда же дела у Уэстбрука пошли совсем грустно, Патрик счел долгом напомнить Уэстбруку его же знаменитое высказывание: «Кто-то говорил, что я только и делаю, что бегаю и обманываю всех вокруг. Что ж, мой пацан в этом сезоне просто маг и волшебник».

Касаемо «Лейкерс» в целом Беверли добавил, что, будь он в команде, калифорнийцы дошли бы до финала Западной конференции: «Не хочу выказывать неуважение к Леброну, но он вынужден делать слишком много. Леброн настолько занят, что у него уже не хватает сил быть лидером этой команды. Раньше роль лидера брал на себя Рондо. Сейчас таких игроков в «Лейкерс» нет. Я бы помог «Лейкерс», потому что я не из тех игроков, которые стремятся набрать 20 очков или раздать 15 передач. Все, что я хочу, это выигрывать».

Сложно выдумать более эффектный маркетинговый ход для привлечения будущего работодателя. Вот и «Лейкерс» купились.

Зачем Беверли нужен «Лейкерс»

Не нужно быть Бенуа Бланком, чтобы уличить прошлогодних «Лейкерс» в немереном количестве просчетов и огрехов, но некоторые из них выпирают из-под фиолетово-золотой парчи уж чересчур заметно. Команда позволяла соперникам набирать в среднем по 112,8 очка в пересчете на 100 владений, это 21-й результат во всей лиге. И если искать причины неудач «озерников» не в частностях вроде травмы Дэвиса и эгоцентризме Уэстбрука, а выявить причину фиаско «Лейкерс» как единого организма, то именно дырявая защита стала причиной результата 33-49 в регулярке и непопадания в плей-офф.

Беверли не решит всех проблем, но определенно не будет лишним. В свои 34 года Пэт по-прежнему держит марку одного из самых упрямых и дотошных опекунов на периметре и, как минимум, задает совершенно другое настроение для всей команды. Во многом его оборона поспособствовала тому, что в прошлом чемпионате «Миннесота» впервые с сезона-2017/2018 пробилась в плей-офф. Причем не лишним будет отметить, что при среднестатистических 9,2 очка, 4,6 передачи и 4,1 подбора на дистанции регулярки в постсезонке показатели Беверли только увеличились. В заведомо мало обнадеживающей серии против «Мемфиса» защитник набирал в среднем 11 очков, 4,8 передачи и 3,2 подбора. Последний раз подобную результативность и креативность в плей-офф Беверли демонстрировал еще в составе «Хьюстона» в сезоне-2016/2017. Ершистый разыгрывающий обожает любое противодействие, обожает конфронтацию, в особенности, когда все против него, и расцветает именно в таких моментах. Проще говоря, Патрик Беверли при своих 185 сантиметрах в холке – наглядное подтверждение того, что «важен не размер собаки в бою, а уровень боевитости самой собаки».

Вы еще можете с этим поспорить, а вот «Лейкерс» вряд ли: доставучий малыш неизменно преследовал Леброна Джеймса во время противостояния с «Клипперс», явно его бесил, навязывая чрезмерный контакт, и даже накрыл его бросок на спасение в рождественском матче.

Именно из-за репутации склочного трэштокера и защитника, умеющего залезать под кожу соперникам, атакующие умения Беверли частенько не попадают в фокус всеобщего внимания. Пэта нечасто вспоминают, когда речь заходит о реализации дальних бросков, а между тем он был частью идеального нападения вокруг Хардена в «Хьюстоне». Преимущество Беверли не столько в его результативности, сколько в рачительности. Средний показатель реализации трехочковых Беверли после десяти сезонов в НБА равен 37% на 4,2 попытки за игру. Эти цифры практически идентичны статистике Эрика Гордона, с которым он выступал в «Хьюстоне» и который во времена Хардена стабильно считался ключевым игроком ротации. У Гордона за 14 лет в НБА 37% реализации дальних бросков, хотя, конечно, эту точность он демонстрирует на большем количестве попыток, чем Беверли (6,3 в среднем за карьеру). Тем не менее, конкретно в реализации дальних бросков эти двое сопоставимы. Так что Беверли это не только узкопрофильный цепной пес, но и отчасти тот самый шутер, которыми так любит окружать себя Леброн.

Так что приобретение Патрика – это, помимо всего прочего, очередное напоминание Уэстбруку, что его нынешние полномочия не идут ни в какое сравнение с теми, что были у него в предыдущих командах, и «Лейкерс» по-прежнему будут руководствоваться тем, что лучше для Леброна и победы в кратчайшие сроки.

