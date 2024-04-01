Эпичная развязка регулярки, Глонти – MVP, триллер в Курске и другие события марта

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором пишут о женском баскетболе. Не забывайте о плюсах, они поднимают настроение.

Главное, чем запомнилось начало весны в Премьер-лиге.

Кульминацией самой богатой на сенсации «регулярки» за долгие годы стала последняя неделя марта, в начале которой на золото по итогам первого этапа чемпионата России претендовали курское «Динамо», УГМК и МБА.

Глонти – MVP

Самым ценным игроком «регулярки» стала форвард МБА Нина Глонти, которая приняла участие во всех 30-ти матчах своей команды (22 – в «старте»). Глонти набирала в этом сезоне по 11,2 очка и совершала по 7,5 подбора, 3,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за игру.

Отдельного упоминания заслуживает бросковая линейка Нины: 56% – двухочковые (шестой показатель лиги), 41% – трехочковые (восьмой показатель лиги) и 92% – штрафные (лучший показатель лиги).

Нина Глонти стала лучшим российским игроком Премьер-лиги по среднему коэффициенту полезности (16.7), вошла в пятерку лучших по подборам и в топ-10 по результативным передачам.

В символическую пятерку регулярного чемпионата вошли Эшли Беверли-Келли («Надежда»), Мария Крымова (МБА), Анна Кузнецова («Спарта энд К»), Александра Штанько («Динамо», Курск) и Олаири Косу (УГМК).

– Не повлияло ни раннее начало матча, ни перенос – обычно в это время мы уже заканчиваем тренировку, так что не стоит искать каких-то оправданий. Все зависит только от того, насколько мы готовы навязывать борьбу – сегодня УГМК оказалась готова лучше. Соперницы забили сложные броски, а мы смазали очень много свободных попыток, намазали штрафные броски. Если бы использовали свои шансы, счет был бы другим. Теперь готовимся к плей-офф – чтобы получить не бронзу в очередной раз, а нечто большее. Стала ли награда MVP самым важным моментом «регулярки»? Самый важный момент будет, когда после плей-офф будем получать медали, – сказала Нина Глонти после матча с УГМК (68:83).

Победный бросок Томпсон

Свой вклад в эпичную развязку «регулярки» внесла «Надежда». Команда Александра Ковалева, лишенная турнирной мотивации, на выезде взяла верх над курским «Динамо» (77:75), которое упустило великолепную возможность досрочно завоевать золото.

Защитник гостей Эшли Беверли-Келли за полминуты до финальной сирены исполнила «энд уан», восстановивший равенство на табло, а центровая оренбурженок Юник Томпсон набрала очки «второго шанса» за 1.2 секунды до конца встречи.

После тайм-аута форвард курянок Кайла Торнтон не забила открытый бросок – «Надежда» во второй раз подряд взяла верх над «Динамо»!

3:2 в пользу «Динамо»

Через несколько дней уже УГМК упустил прекрасную возможность досрочно завоевать золото «регулярки», проиграв на своей площадке курскому «Динамо» (62:71).

Команда Игоря Грачева взяла верх над «лисицами» во всех трех встречах чемпионата России-2023/24, но потерпела два поражения от них в матчах за трофеи – в Суперкубке России и в финале Кубка России.

Невероятно, но в важнейшей домашней игре екатеринбурженки не забили ни одной «трешки» (0/16) и продемонстрировали слабую реализацию штрафных бросков (61%, 20/33), а вся стартовая пятерка УГМК набрала всего лишь 8 очков.

Перед последним игровым днем УГМК попал в ситуацию, при которой – в случае поражения от МБА – финишировал бы с бронзой, а золото забрала бы команда Александра Дирацуяна. Впрочем, здесь действующий чемпион России одержал уверенную победу (83:68) и завершил «регулярку» с серебром.

Триллер в Курске

Реклама 18+

Самый результативный матч сезона, два овертайма, безумный клатч и обилие впечатляющих индивидуальных достижений – встреча курского «Динамо» и МБА в начале весны (95:98 2OT) вобрала в себя все лучшее, что есть в женском баскетболе, и подарила болельщикам первоклассное зрелище, а защитник МБА Мария Крымова устроила потрясающий перфоманс, который наверняка войдет в историю чемпионатов России.

К середине заключительной десятиминутки «Динамо» увеличило свое преимущество до «+8», но включила форсаж Крымова: Мария забила «трешку», после которой отличилась со средней дистанции и в проходе, сократив отставание МБА до «-3» за две минуты до конца четвертой четверти.

Марина Голдырева запрессинговала Анну Буровую, вынудив ее нарушить правило 24-х секунд, а Ольга Фролкина и Нина Глонти в разных эпизодах отзащищались против Моник Биллингс. После неравноценного размена Буровая сфолила на Виктории Черен, которая с линии штрафных сократила отставание МБА до минимума (69:68).

За 12.3 секунды до конца четвертой четверти Голдырева совершила тактический фол – Торнтон забила оба штрафных броска (71:68), после чего Александр Дирацуян использовал тайм-аут.

После тайм-аута продолжился звездный час Крымовой, на которой нарушила правила Торнтон. Судьи выписали неспортивный фол Кайле – Крымова хладнокровно реализовала оба штрафных, а через несколько секунд еще и забила «трешку», набрав 5 очков за последние 12 секунд заключительной десятиминутки (71:73)!

За 1.9 секунды до сирены форвард «Динамо» Аделина Дерюгина «нашла» на себе фол Глонти при броске из-за дуги, после чего забила два из трех штрафных (73:73) и перевела встречу в овертайм.

В первом овертайме Моник Биллингс и Кайла Торнтон набрали 11 очков на двоих, но пик-н-ролл Ольги Фролкиной и Валерии Яковлевой вновь сократил отставание гостей до минимума (84:83) за 20.8 секунды до конца дополнительной пятиминутки.

После тайм-аута, взятого Игорем Грачевым, «Динамо» ошиблось при вводе мяча из-за лицевой – Алена Кириллова, заменившая Крымову, великолепно разобралась в ситуации: совершила перехват и забила лэй-ап за 16.4 секунды до очередной сирены (84:85).

В ответной атаке Биллингс допустила пробежку, поэтому мы вновь увидели тактический фол: за 8,1 секунды до конца Буровая сфолила на Крымовой, которая вновь забила оба штрафных (84:87).

За 1.9 секунды до конца Кайла Торнтон забила «трешку», которая перевела встречу во второй овертайм (87:87)!

Героиней второго овертайма стала экс-капитан курского «Динамо» Ольга Фролкина, набравшая в нем 8 из 10 своих очков в этой встрече. Победный же бросок на свой счет записала Мария Крымова, выдавшая поистине исторический матч: защитник МБА оформила карьер-хай по очкам (36; 11/15 – с игры, 10/11 – с линии штрафных) и обновила рекорд Премьер-лиги-2023/24 по результативности, к которому добавила 4 подбора, 5 передач, 2 перехвата при двух потерях за 34:12 на площадке.

Своей игрой Мария Крымова затмила Кайлу Торнтон и Моник Биллингс, набравших 32 и 30 очков соответственно (второй и третий показатели текущего сезона), и заработала рекордный КПИ в текущем сезоне чемпионата России («45»).

Автор материала Антон Виноградов

Фотографии МБА , УГМК и курского «Динамо»