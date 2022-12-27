Рекорды результативности, дебют Руженцева, победные серии лидеров. Итоги января в суперлиге

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Первый месяц 2023-го года завершен – самое время рассказать о главных событиях в чемпионате России – Суперлиге.

Лидеры выигрывают все матчи в январе

По итогам 2022-го года в чемпионате России – Суперлиге фактически образовалось троевластие: «Уралмаш» и «Руна» делили первую строчку всего с одним поражением за 3 месяца, «Темп-СУМЗ» чуть отставал от конкурентов с 3 неудачными играми.

И в январе это трио лидеров только упрочило свои позиции в турнирной таблице, выиграв по 4 матча подряд. Во многом это стало возможным благодаря легкому календарю. С кем играли сильнейшие коллективы чемпионата в январе:

«Уралмаш»: «Русичи» (109:75), «Тамбов» (107:62), «Купол-Родники» (79:73), ЦСКА-2 (87:66)

«Руна»: «Купол-Родники» (98:71), «Новосибирск» (87:67), «Барнаул» (91:65), «Иркут» (101:67)

«Темп-СУМЗ-УГМК»: «Тамбов» (103:92), «Русичи» (106:71), «Купол-Родники» (76:63), «Зенит-2» (91:72)

Проще всего пришлось действующему чемпиону: все 4 соперника «Уралмаша» идут вне зоны плей-офф. При этом в матче в Ижевске уральцы с большим трудом забрали победу у «Купола» – в третьей четверти они уступали «-9», но сумели оформить мини-камбэк.

По схожему расписанию шел и «Темп-СУМЗ» – правда, заключительный матч января он проводил не против армейского «дубля», а против питерской молодежки. В отличие от екатеринбуржцев, «Темп-СУМЗ» не испытал серьезных проблем в Ижевске, где оформил рывок 20-0 и уже к большому перерыву вел «+23».

Сложнее всех график был у «Руны», у которой сразу 2 соперника – «Новосибирск» и «Иркут» – занимают места в Топ-8. Но при этом «Викинги» визуально легко прошлись по календарю, разгромив всех со средней разницей в 26,8 очка.

Учитывая сразу несколько факторов, выделить лучшего игрока месяца не так просто – ведь сразу 3 команды прошли этот отрезок сезона без поражений. Можно было бы отметить Александра Захарова – форвард «Уралмаша» набрал рекордные (на тот момент) 35 очков с «Русичами». Но Александру не хватило стабильности – в самом сложном матче января в Ижевске он отметился всего 2 очками, проведя всего 13 минут на паркете.

Выделить яркого лидера в «Темп-СУМЗ» также сложно – сразу несколько игроков внесли весомый вклад в эту победную январскую серию. Пожалуй, самым стабильным из них стал Александр Гаврилов: защитник не демонстрировал высокую результативность, набирая в среднем 10,5 очка, но при этом раздавал по 6,3 передачи, а также совершал 5,3 подбора и 2,3 перехвата.

А вот у «Руны» кандидат на MVP месяца очевидный – это Майкл Дэвис. 18,3 очка, 5 подборов, 3,8 передачи – все это в среднем за 23 минуты на паркете. В недавней игре в гостях у «Иркута» защитник устроил настоящий перформанс: 32 очка и 9 трехочковых! Неудивительно, что «викинги» выиграли этот матч с разницей в «+34».

А вот что говорит сам Дэвис о своей игре и о выступлении «Руны» в этом месяце:

- В январе команда играла очень хорошо, но я думаю, что мы еще не достигли своего максимума. Я играл нормально, за исключением последнего матча месяца. Я определенно доволен своей игрой в Иркутске, но этом матч уже завершился, так что нужно двигаться дальше.

Январский рекордопад

Первый месяц сезона получился богатым на новые рекорды. Началось все в первый же игровой день: Александр Захаров из «Уралмаша» устроил настоящий перформанс для болельщиков в Екатеринбурге: 35 очков, 6 из 8 с периметра, 6 передач и 3 подбора. При этом за неполные 3 четверти форвард набрал уже 32, а в заключительном игровом отрезке появился на паркете лишь на 2 минуты – и этого хватило, чтобы обойти достижение Малика Трента из «Университета-Югры» (33 очка). В итоге Захаров набрал 35 очков, что стало не только рекордом сезона, но и лучшим результатом карьеры самого форварда.

Но уже менее чем через 2 недели рекорд Захарова пал – а новый установил Владимир Карпенко. Молодой защитник ЦСКА-2 вышел со скамейки и за 35 минут набрал 38 очков с достаточно хорошим процентом: 14/24 с игры, 6/11 с периметра! Примечательно, что, как и Захаров, Карпенко установил рекорд результативности в игре с дебютантом сезона – курскими «Русичами».

Еще один рекорд установил Майкл Дэвис из «Руны» – 9 трехочковых во встрече с «Иркутом». Предыдущий рекорд – 8 точных попаданий издали – принадлежал Максиму Григорьеву из «Барнаула».

Наконец, Сергей Токарев из «Университета-Югры» отдал 14 передач в матче с курчанами, улучшив предыдущие достижение Дмитрия Злобина из «Русичей» (12 ассистов). К слову, для трипл-дабла Токареву не хватило всего одного попадания с игры: помимо 14 передач защитник набрал 8 очков и 10 подборов.

«Тамбов» и «Иркут» тормозят «Химки» и продолжает борьбу за плей-офф

«Химки» в новом сезоне выглядят достаточно мощно: в ноябре выиграли 4 матча подряд, а в конце декабря и начале января провели серию из 5 побед подряд. Это позволило подмосковной команде подняться на 4-ю строчку.

Но этот спурт химчан прервался достаточно неожиданно – сначала желто-синие уступили «Иркуту» (70:75), а затем «Тамбову» (64:74). Коллектив Андрея Мальцева продемонстрировал нетипично низкую для себя результативность – ведь в среднем по сезону он набирает 77,9 очка.

Оба обидчика «Химок» – «Иркут» и «Тамбов» – являются прямыми конкурентами на место в плей-офф, занимая соответственно 8-е и 9-е места в таблице. Эти команды серьезно прибавили: «Иркут» выиграл 6 из последних 9 матчей, «Тамбов» – 6 из 10 матчей этой зимой.

Дебют

Свой первый матч в PARI Чемпионате России – Суперлиге провел Самсон Руженцев. Молодой форвард ЦСКА, который примет участие в данк-контесте Матча Звезд Лиги ВТБ, помог армейской «молодежке» в игре против «Тамбова» (87:64) и стал самым результативным на паркете с 20 очками.

Помимо Руженцева за ЦСКА-2 сыграл также Филипп Гафуров, вернувшийся в столичную команду из аренды в «Самаре». Центровой оформил дабл-дабл – 14 очков и 10 подборов.

Передача месяца

Антон Глазунов из «Уралмаша» сотворил настоящий шедевр:

Фото: pbcruna.ru; bcuralmash.ru; cskabasket.com