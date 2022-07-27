Усиления, смены тренеров и перестройки. Как клубы Суперлиги проводят межсезонье

15 июля состоялся Исполком федерации баскетбола, по итогам которого определился полный список участников Суперлиги в сезоне 2021/22. В нем примут участие 16 клубов:

«Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа), СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Зенит»-2 (Санкт-Петербург).

Все клубы уже готовятся к новому сезону. Рассказываем о главных новостях лета в Суперлиге:

Чемпион меняет тренера, сохраняет костяк и подписывает топ-скорера чемпионата Великобритании

Первую половину 2022-го года «Уралмаш» провел триумфально: выиграл 23 матча подряд, прошелся по плей-офф вообще без поражений и закономерно стал чемпионом Суперлиги-1.

Но все хорошее, как известно, рано или поздно заканчивается. Екатеринбургский клуб не сумел попасть в Лигу ВТБ, вследствие чего не удержал главного тренера – Евгений Пашутин, не проигравший вообще ни одного матча у руля «Уралмаша», покинул команду, чтобы возглавить «Парму». А вслед за наставником в Пермь переехал и MVP сезона Суперлиги-1 Джастин Роберсон.

Впрочем, на данный момент это едва ли единственные потери уральцев в межсезонье-2022. Клубный офис старается по-максимуму сохранить чемпионский состав и уже продлил контракты с 8 российскими игроками: капитаном Максимом Кривошеевым, Александром Захаровым, Антоном Глазуновым, Никитой Балашовым, Максимом Кондаковым, Кириллом Пискловым, Кириллом Михеевым и Артемом Писарчуком.

Но едва ли не самой приятной новостью для болельщиков «Уралмаша» наверняка стало переподписание Джавонте Дагласа. Еще в мае центрового сватали в чемпионат Новой Зеландии, однако он в итоге решил помочь уральцам с защитой титула.

Нашел «Уралмаш» и замену своему MVP: из британского «Чешира» в Екатеринбург приехал 27-летний защитник Нэймон Райт, набиравший в чемпионате Великобритании 17 очков, 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон помог своей команде выиграть Кубок Великобритании, а также стал победителем данк-контеста на матче всех звезд лиги.

Решил «Уралмаш» и вопрос с главным тренером – им стал Михаил Терехов, 34-летний российский специалист. В прошлом сезоне он возглавлял «Новосибирск», с которым завершил сезон в 1/4 финала плей-офф, всухую проиграв как раз «Уралмашу» (0-3). Ранее Терехов руководил «Буревестником» и «Алтай-Баскетом».

«Руна» точечно усиливает состав, но теряет лучшего скорера в истории клуба

Второй финалист сезона – московская «Руна» – пошла по схожему с «Уралмашем» пути. Столичный коллектив постарался сохранить костяк, способный продолжить борьбу за титул, и переподписал соглашения с капитаном Федором Ключниковым, Виктором Заряжко, Андреем Сопиным, Артемом Комиссаровым и Ильей Поповым. Иными словами, с теми, кто внес серьезный вклад в выход в финал Суперлиги-1.

Тем не менее, «Руна» понесла серьезную потерю в лице Эддисона Спрюилла. Форвард провел в Москве 3 года и стал лидером клуба по результативности, набрав в сумме 1360 очков.

Да, «Руна» потеряла Спрюилла, но сразу же показала, что не станет умерять амбиции. Сначала она переманила из «Самары» Максима Дыбовского – 34-летний форвард выиграл Кубок России-2022 и набирал 9,1 очка в минувшем сезоне. А затем сумела вытянуть в свой состав многолетнего капитана «Пармы» Николая Жмако – защитник не брал на себя много в нападении, но приносил много пользы в защите.

Третьим подписанием «Руны» стал Майк Дэвис – атакующий защитник, который в минувшем сезоне успел поиграть в Украине, Польше и Греции. Дэвис – MVP чемпионата Грузии-2021, и наверняка именно вокруг него будет строиться нападение московского коллектива.

На тренерском мостике у «Руны» все стабильно: Олег Бартунов продолжит руководить командой. Российский специалист возглавляет «викингов» с 2020-го года и привел коллектив к 64 победам, серебру Суперлиги-1 и бронзе Кубка России. Вместе с Бартуновым в «Руне» продолжат работать и его ассистенты.

«Темп-СУМЗ» возвращает Гаврилова в Суперлигу

На фоне финалистов трансферная активность ревдинской команды впечатляет не так сильно. Но и здесь есть о чем рассказать. В первую очередь, нужно выделить переход Александра Гаврилова. Защитник начинал сезон 2021/22 в «Самаре», неплохо проявил себя и пошел на повышение в «Автодор». Где, впрочем, не сумел закрепиться: 6 матчей, 2,8 очка и 1,8 передачи.

Сыграет за «Темп-СУМЗ» и еще один экс-саратовец – Егор Бестужев. Правда, предыдущий сезон 23-летний защитник он завершал в «Уфимце», где набирал 7,6 очка и 3,3 передачи за почти 19 минут на паркете.

Неплохим усилением выглядит и переход Артема Кузьмина. 23-летний форвард попробовал свои силы в Единой Лиге за «Цмоки», но по ходу сезона перебрался в курские «Русичи», помог совершить сенсацию и выбить победителя «регулярки» Суперлиги-2, а затем завоевал серебро турнира.

«Иркут» теряет лидеров

Команда-сенсация сезона 2021/22 проводит лето не так позитивно, как того хотелось бы иркутским болельщикам. «Иркут» уже объявил об уходе четырех едва ли не самых полезных игроков – Дмитрия Незванкина, Руслана Абдулбасирова, Дмитрия Коршакова и Александра Стуленкова. С учетом потери Колина Догерти, уехавшего еще в начале марта, сибирская команда недосчиталась всех баскетболистов, набиравших больше 10 очков в минувшем сезоне.

В то же время, Иван Нелюбов принял решение остаться в команде – он набирал 9,6 очка и 6,3 подбора за матч. Продлил контракт и опытный Алексей Вздыхалкин. А для Сергея Михалева, например, грядущий сезон в «Иркуте» станет уже 11-м подряд.

Есть и новые лица в сибирской команде. Самым ярким трансфером стал переход экс-самарца Алексея Нестерова – 3-кратного чемпиона Суперлиги и двукратного обладателя Кубка России. Нельзя не отметить подписание Дениса Величкина – в прошлом сезоне защитник в составе «Динамо Владивосток» набирал 4,6 очка и 1,9 передачи.

«Динамо Владивосток» уже сформировало состав на сезон

«Динамо» не слишком радовало новостями на протяжении межсезонья, а вот на последней неделе июля опубликовало в своих соцсетях полный состав на новый сезон. И изменения впечатляют: из 13 баскетболистов лишь 5 выступали во Владивостоке ранее!

«Динамо» сумело сохранить своего лучшего скорера – американского защитника Тайрона Харриса, набиравшего 14,9 очка. Также остались в команде Михаил Пеньковский, Вячеслав Грачев, Геннадий Денисов и Даниил Соловьев.

Кто же переехал в Приморский край?

Сергей Митусов – воспитанник «Енисея», имеющий опыт выступления в Единой Лиге. Михайло Богданович – 25-летний сербский защитник, набиравший 18,1 очка и 4,1 передачи в чемпионате Румынии в минувшем сезоне. Александр Корчагин – опытный разыгрывающий из «Химок». Александр Семенюк – центровой сборной Беларуси, поигравший и в Лиге ВТБ, и в Суперлиге. Игорь Смыгин – 6-кратный чемпион Суперлиги, на протяжении последних 4 лет защищавший цвета «Самары». Александр Стуленков – один из тех, кто помог «Иркуту» провести один из лучших сезонов в истории клуба. Виталий Ионов – 36-летний центровой и 3-кратный чемпион Суперлиги. Георгий Пилипчук – самый молодой игрок команды, 21-летний защитник из УНИКСа-2.

«Барнаул» меняет тренера

Один из самых молодых участников Суперлиги («Барнаул» как профессиональный клуб существует всего 2 года) завершил дебютный сезон в турнире на 10-м месте и практически сразу заявил об изменениях:

«Сейчас в клубе нет ни тренера, ни состава. Но это не крах, банкротство или что-то другое страшное — просто контракты с главным тренером и большинством игроков подписываются на сезон, и они закончились 30 апреля», – говорил в мае директор «Барнаула». В том же интервью он отмечал, что, вероятнее всего, при комплектовании состава клуб обратит внимание на молодых воспитанников местной баскетбольной школы.

Но уже конец июля, а трансферных новостей с Алтая практически нет. Практически – потому что в «Барнауле» решили сменить главного тренера. Теперь руководить командой будет Олег Тен – 48-летний специалист, который в марте-2022 присоединился к тренерскому штабу «Автодора». Вероятно, под его руководством и будет происходить формирование состава на новый сезон.

«Новосибирск» возглавил чемпион Суперлиги-2

Изменения произошли и в Новосибирске. Вместо Михаила Терехова, уехавшего в «Уралмаш», командой будет руководить Александр Михайлов. В минувшем сезоне под его руководством «Металлург» из Магнитогорска стал чемпионом Суперлиги-2. Причём это не первое чемпионство Михайлова во втором дивизионе – до этого он выигрывал золотые медали вместе с «Тамбовом».

В составе также уже есть изменения. К примеру, ушли капитан Глеб Голдырев, центровые Александр Семенюк и Игорь Каныгин, форварды Андрей Семенов и Александр Лавников. Зато в «Новосибирске» теперь будут выступать сразу 6 новичков, некоторые из которых уже знакомы местным болельщикам: Иван Евстигнеев, Азат Тукмаков, Андрей Кирдячкин, Руслан Абдулбасиров, Александр Мартынов и Алексей Курцевич.

«Купол-Родники» ищет усиление в низших лигах и за рубежом

В июле Ижевск порадовал болельщиков новостями о переходах. В первую очередь, стоит сказать о возвращении в команду Дениса Викентьева – центровой сборной Беларуси провел сезон 2021/»2 в «Барсах Атырау» и стал вице-чемпионом Казахстана.

Есть еще 3 новичка – все они проводили предыдущий сезон не в Суперлиге-1. Разыгрывающий Александр Кузнецов выступал за «Челбаскет» из Суперлиги-2, центровой Кирилл Архипов был игроком «Тамбова» из Суперлиги-2, а Дмитрий Иванов последние 4 года провел в молодежной Лиге ВТБ за «Енисей-2».

«Русичи», «Тамбов» и «Зенит-2» – новые участники Суперлиги

По итогам заседания Исполкома РФБ в состав участников Суперлиги вошли два клуба из Суперлиги-2 – это курские «Русичи» и «Тамбов».

«Тамбов» – двукратный победитель «регулрки» Суперлиги-2, который, впрочем, не сумел доказать свою силу в плей-офф и оба раза оступался. «Русичи» же завершили регулярный чемпионат 2021/22 на 4-м месте, но в полуфинальной серии сенсационно выбили из борьбы как раз «Тамбов» и в итоге стали серебряными призерами турнира.

Также в Суперлиге будет выступать «Зенит-2». Для питерцев это будет не первый опыт выступления в Суперлиге – фарм-команда «Зенита» уже играла в турнире на протяжении сезонов 2017/18 и 2018/19. Руководить командой будет Борис Ливанов, а одним из его ассистентов станет Егор Вяльцев.

Фото: vtb-league.com