Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

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В мае Международная федерация баскетбола (ФИБА) и ее европейское подразделение отстранили Россию от международных соревнований. Бан коснулся и клубов (Лига чемпионов + Кубок ФИБА-Европа у мужчин, Евролига и Еврокубок у женщин, плюс в баскетболе 3x3 — Мировой тур), так и сборных. Вообще всех национальных команд: основных, молодежных, юниорских — мужских и женских, 5x5 и 3x3).

Как результат — наши клубы не доиграли прошлый евросезон и полностью пропускают следующий. Юниорские сборные России пролетают мимо летних чемпионатов Европы (юноши и девушки U16, U18, U20) и мира (девушки U17).

Основным сборным досталось больнее всего. Женская команда, только что отобравшаяся на чемпионат мира (кстати, впервые за 12 лет), так и не сыграет этой осенью в Австралии. Мужская, прошедшая квалификацию на Евробаскет-2022 еще под руководством Сергея Базаревича, не поедет в Грузию и с новым главным тренером Зораном Лукичем. А самое жесткое — и мужская, и женская сборные России потеряли практически все шансы на Олимпиаду в Париже. Участие в Играх-2024 завязано на результатах крупных турниров 2023 года (у мужчин это чемпионат мира, у женщин — Евробаскет), а там россиян уже точно не будет — потому что их только что сняли с квалификации обоих соревнований.

Теперь самое раннее, когда наши сборные смогут провести официальные матчи — это ноябрь 2023 года, старт отборов на мужской и женский чемпионаты Европы-2025.

Но мужская и женская национальные команды все равно съехались в июне в Новогорск и провели полноценные сборы. Зачем?

Причины бана — на поверхности. Во власти ли сборной России изменить ситуацию? Нет. Что же действительно во власти сборной России? Использовать время с умом.

— Когда говорят, что спорт вне политики — всё равно это политика, — говорил в своем недавнем интервью президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Чемпионату». — И мы все прекрасно это знаем. Но мы-то как раз не политики. Мы играем в баскетбол и занимаемся баскетболом. Два года назад все были вирусологами, сейчас все стали политиками. Моя задача не изменилась — уделять максимальное внимание баскетболу и отталкиваться от существующих условий, какими бы они ни были. Есть такая ситуация, мы не участвуем с детского до взрослого уровня ни в каких международных соревнованиях — значит, будем делать вот так. Лето у нас свободное, значит, дадим ветеранам отдохнуть, а молодые будут иметь свою тренировочную практику.

Собирать основные составы этим летом в самом деле бессмысленно. Условные Мария Вадеева и Семен Антонов сейчас не помогут национальной команде, пусть лучше отдохнут после клубного сезона — это тот редкий случай, когда неприезд лидеров в сборную действительно разумен.

И вообще давайте честно: вся эта история может стать окончанием карьеры Антонова в главной команде страны. Сейчас ему 32, а сколько будет, когда ФИБА снова допустит Россию в свои турниры? Может, 34, а может, и больше — точно не знает никто. Последний на сегодня официальный матч за сборную Семен провел 29 ноября прошлого года — в Санкт-Петербурге против Исландии в квалификации ЧМ-2023. Только теперь это матч Шредингера: он вроде как и был, но результат его аннулирован, а все следы этой игры удалены из официальных источников ФИБА (лишь сайт РФБ пока держится — благодаря ему мы хотя бы помним итоговый счет 89:65).

Из трех «несуществующих» матчей мужская сборная России выиграла все три. Крутой победы над Италией в ноябрьском Питере теперь как будто не было. Первые официальные игры в российской сборной провели и главный тренер Зоран Лукич, и его ассистенты, и несколько игроков (Сергей Торопов, Александр Ганькевич, Владислав Емченко, Александр Хоменко, Тимофей Герасимов, Макар Коновалов) — но задним числом эти матчи превратились в неофициальные.

С учетом фантомов или без — а ни у кого из собравшихся в Новогорске игроков не было больше двух матчей за сборную. Даже просто потренироваться в сборной для каждого из них — большая польза. Ближе к концу лагеря даже подъехали настоящие школьники из системы «Зенита» — звезды молодежной лиги ВТБ Егор Рыжов и Павел Земский сначала сдали выпускные экзамены, а только потом присоединились к сборной. Никто ведь не знает сейчас, когда сборная России снова сможет с кем-то сыграть. Может быть, эти двое успеют за это время вырасти в лидеров главной команды страны. И нынешние сборы — как раз про это.

Вот что говорил в начале месяца главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич:

— Большая часть тех, кто здесь находится, — это будущее российского баскетбола. Всем нужно научиться каким-то деталям. Сейчас мы все варимся «в одной каше», в одном котле. И работаем над тем, чтобы каждый стал сильнее и ближе к уровню национальной команды.

Его коллега из женской команды Александр Ковалев видит преимущество в том, что на нынешнем сборе работал не с основой, а с более юными игроками (были даже 17-летние Олаири Косу и Яна Эльберг):

— Есть своя специфика у младшего возраста, это безусловно. Молодых где-то даже приходится притормаживать. Понятно, что они не могут показать идеальную техническую базу — ее часто не хватает. Но компенсируют скоростью, большим желанием. С возрастом у многих спортсменов в разных видах может снизиться мотивация. А здесь настраивать девчонок не надо — они сами рвутся и друг друга подталкивают. Даже за несколько первых дней сбора мы увидели прогресс и ресурс этих игроков.

Любая дисквалификация рано или поздно закончится. И когда сборной России придет время вернуться, она должна быть готовой.

Фото: russiabasket.ru