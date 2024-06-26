Трое игроков «Барсы» включены в состав сборной Испании на Олимпийские игры — один все еще на Евро

Пау Кубарси, Эрик Гарсия и Фермин Лопес попали в состав сборной Испании из 22 человек на Олимпийские игры.

Фермин все еще выступает на Евро, он сыграл на турнире одну игру в качестве запасного.

Кубарси был исключен из состава сборной на чемпионат Европы, поскольку его сочли не отвечающим требованиям команды. Но он будет полностью готов к Олимпийским играм.

Между тем, Ламин Ямаль избавился от стресса, связанного с участием в двух турнирах за два месяца.

Вот полный состав футбольной сборной Испании на Олимпийских играх: