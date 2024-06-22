«Продолжаем мечтать»: первый пост Марка Касадо после продления контракта с «Барсой»

Марк Касадо дорос до первой команды «Барселоны»! Полузащитник продлил контракт с «блауграной» до 2028 года. Теперь он будет выступать за команду Ханси Флика.

Игрок уже поделился эмоциями от нового соглашения с пресс-службой клуба. Теперь Марк вышел на связь с фанатами в соцсетях:

«Очень рад и горд тем, что могу продолжать защищать эмблему и цвета, которые ношу в своем сердце с самого детства 💙❤️ Благодарю всех, кто сделал это возможным, особенно мою семью и агента. Продолжаем мечтать».

И несколько фотографий.

Пожелаем парню удачи!