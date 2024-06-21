Как «Барселона» может решить проблему с ФФП Ла Лиги? Есть несколько вариантов

Испанское правило финансового фэйр-плей 1:1 становится привычной темой для болельщиков «Барселоны». Оно позволяет клубам тратить только столько, сколько он зарабатывает, или экономить на зарплате.

На данный момент «Барселона» действует по правилу 1:4, что означает, что на каждый евро они могут потратить только 0,25. Остальное должно оставаться в бюджете, чтобы сбалансировать бухгалтерию.

По данным The Athletic, до конца июня «Барсе» необходимо привлечь 130 млн евро, чтобы перед предстоящим сезоном сбалансировать свои счета в Ла Лиге.

Вопрос в том, где «Барсе» найти деньги, если до этого времени не удастся продать ни одного крупного игрока?

Mundo Deportivo сообщает, что «блауграна» близка к завершению сделки по продаже 15% акций Barca Studios другой компании после того, как немецкий бренд Libero после заключения соглашения не смог выплатить деньги. Некоторые источники утверждают, «Барса» подала на Libero в суд за срыв сделки.

Однако ожидается, что от продажи Barca Studios на счет поступит лишь около 50 млн евро. Откуда же возьмутся оставшиеся 80-100 млн евро?

«Барса» обратится за помощью к техническому спонсору Nike. Американская компания может выделить «Барсе» 100 млн евро из 10-летнего контракта, который будет заключен в ближайшее время.

Кроме Nike, «Барса» ожидает, что два крупных криптоспонсора − Socios и Orpheus − выплатят им 30 млн евро до конца июня. Таким образом, «Барса» настроена оптимистично и должна уложиться в срок до 30 июня 2024 года.

Вы можете задаться вопросом, что произойдет, если «Барса» не уложится в срок. Для начала, тогда команда не сможет этим летом подписать ни одного нового игрока, но это меньшая проблема.

Более серьезной проблемой станет регистрация уже имеющихся игроков. Такие футболисты, как Араухо, Гюндоган, Иньиго Мартинес, Витор Роке и даже тренер Ханси Флик, к моменту начала сезона в августе могут быть не допущены для работы в Ла Лиге.

В противном случае президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова возьмет «Барсу» за яйца.