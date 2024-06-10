5 игроков, за которыми «Барса» будет внимательно следить на этом Евро

«Барселона» традиционно готовит несколько топ-трансферов этим летом. Как и другие гранды, каталонцы могут позволить себе отправить скаутов на Евро в Германию, чтобы вживую оценить игроков. Представляем список футболистов, за которыми «Барса», скорее всего, будет следить особенно пристально.

Йозуа Киммих. Немец – давняя цель «Барсы» на роль оборонительного полузащитника. И Хави, и Ханси Флик считают его идеальным вариантом для команды... по крайней мере, на бумаге.

Амаду Онана. Бельгиец считается вторым лучшим вариантом на роль нового опорника. По слухам, он является фаворитом Деку.

Хави Симонс. Бывшая жемчужина «Ла Масии» хочет вернуться на «Камп Ноу», пусть даже на правах аренды. Посмотрим, как он проявит себя на Евро.

Нико Уильямс. Главный кандидат на позицию левого полузащитника, Уильямс уже находит сыгранность с Педри, Фермином и Ямалем.

Флориан Виртц. Хотя переезд из Леверкузена этим летом кажется маловероятным, лето 2025 года, как ожидается, за полузащитника разгорится серьезная борьба. На его приобретение претендуют «Барселона» и «Реал Мадрид», и «сливочные» пока в фаворитах.