Названы помощники Ханси Флика в «Барселоне»: один из них — близкий друг Мануэля Нойера

По словам Флориана Плеттенберга из Sky Sports, Ханси Флик привлечет своих доверенных тренеров в тренерскую команду в «Барселоне».

Немецкий наставник готов пригласить с собой тренера вратарей Тони Тапаловича и бывшего помощника тренера сборной Германии Маркуса Зорга.

Оба тренера в прошлом много работали с Фликом и имеют большой опыт. Тапалович — бывший тренер вратарей мюнхенской «Баварии», проработавший там 12 лет.

Ему приписывают то, что он помог Мануэлю Нойеру стать лучшим вратарем в мире, и он является его близким другом. Тони даже был шафером Нойера на его свадьбе. Фактически, после неожиданного ухода Тапаловича из «Баварии» в прошлом году Нойер заявил, что это «самое жестокое событие, которое он испытал в своей карьере».

Тапалович известен как тренер вратарей мирового класса. Его пригласили помочь Марку-Андре тер Стегену исправить ошибки в его игре и стать еще лучше.

Сорг даже опытнее Тапаловича. Он работал помощником тренера в Германии под руководством Флика, пока их обоих не уволили в 2023 году.

58-летний футболист имеет большой опыт тренерской работы в молодежной команде «Баварии» до 17 лет.