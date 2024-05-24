Стоичков словно глядел в будущее в 2021-м. Вспоминаем его слова после назначения Хави

В октябре 2021 года «Барселона» попрощалась с Рональдом Куманом после ряда неутешительных результатов и упущенных трофеев.

Жоан Лапорта назначил Хави новым главным тренером, несмотря на сомнения в его опыте – на тот момент бывший полузащитник успел провел всего два сезона в катарской лиге.

Прошло три года, и Лапорта увольняет Хави. В январе тренер заявил о намерении покинуть «Камп Ноу» в конце сезона, но передумал после того, как президент убедил Хави остаться... и лишь месяц спустя уволил.

Экс-игрок каталонцев Христо Стоичков, похоже, предвидел такой исход. Вот его слова после назначения Хави:

«Лапорта сказал, что Хави еще не готов и ему нужно больше опыта. Сегодня он просыпается и говорит, что Хави – лучший вариант для клуба. Неужели он хочет выставить еще одну легенду через черный ход?».