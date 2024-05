Есть Here we go! Фабрицио Романо поделился подробностями назначения Флика в «Барсу»

Похоже, саге с увольнением Хави пришел конец. Фабрицио Романо дал свое фирменное Here we go назначению Ханси Флика в «Барсу»:

«Ханси Флик назначен новым главным тренером «Барселоны», подтверждено и here we go!

Двухлетнее соглашение было заключено, проработано и теперь одобрено его агентом Пини Захави. Контракт рассчитан до 2026 года.

Известно, что в штаб Флика войдут два немецких специалиста».

Кто те два немца, которых Ханс-Дитер собирается взять с собой в столицу Каталонии? Флориан Плеттенберг считает, что речь идет о Маркусе Зорге и Тони Тапаловиче. Зорг последние годы трудился в сборной Германии, он был ассистентом и Лева, и Флика. Тапалович долгое время работал с вратарями «Баварии», но в 2023 году был уволен из-за разногласий с менеджментом Рекордмайстера.

По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, Флик может быть представлен в качестве нового тренера каталонцев во вторник, 28 мая.

Ранее MD сообщило , что в «блаугране» Ханси будет получать 5 млн евро – как и Хави. При этом Эрнандес не осведомлен о планах клуба и все новости получает из прессы. Встреча Хави с руководством назначена на понедельник, 27 мая, добавляло издание.

А вот журналист Виктор Наварро передает, что Хави уже связался с начальством. По сведениям корреспондента, тренер не просил Лапорту о встрече, но отправил ему сообщение с вопросом, уволен ли он. Президент на сообщение не ответил, сразу отправившись на базу клуба, где прошла 20-минутная встреча руководства и тренерского штаба.

На встрече присутствовали Лапорта, Деку, Юсте, Алегре, Хави и Оскар Эрнандес. Президент сообщил Хави, что решение о его увольнении было принято еще вечером 23 мая. У «Барсы» остался еще один матч – 26 мая «блауграна» на выезде сыграет с «Севильей» в заключительном туре Ла Лиги.

Как вам такие новости? Что думаете о назначении Флика?