Как будет выглядеть новая «Барса» Флика? Вспоминаем его чемпионскую «Баварию»

Ханси Флик был настолько успешен в «Баварии», что выиграл шесть трофеев за восемь месяцев в период с 2020 по 2021 год. Немец выиграл Лигу чемпионов в последний год на посту тренера «Баварии».

По данным многочисленных источников, «Барселона» намерена заменить Хави Фликом.

С новым тренером команду однозначно ждут изменения. Подумаем, как может выглядеть новая «Барса».

Непобедимая тактика Флика в «Баварии»

Это была расстановка 4-2-3-1. Система оказалась практически непобедимой для всей Европы. Мюнхенцы громили «Челси» 7:1 и «Барсу» 8:2 на пути к финалу ЛЧ.

Роберт Левандовски был важным игроком для Флика, забив 15 голов в Лиге чемпионов и 55 во всех соревнованиях в сезоне-2019/20 – в котором был фаворитом на «Золотой мяч».

Флик также полагался на быстрых вингеров и умных полузащитников. Вот так выглядела его чемпионская «Бавария».

Как может быть в «Барселоне»?

У Флика уже достаточно инструментов, чтобы построить 4-2-3-1 в «Барсе», но скорее всего, он попросит одного или двух новичков, чтобы сделать систему идеальной.

Одним из игроков, которого он мог бы привезти из «Баварии», является Йозуа Киммих. «Барса» уже давно рассматривает переход немецкого полузащитника.