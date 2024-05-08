Хави Симонс очень поможет «Барсе». Может выручать на флангах и в центре – а еще создаст связку с близким другом

В Испании загремели инсайды, что Хави Симонс хочет перейти в «Барселону» на правах аренды этим летом.

Отличная новость для Хави-тренера, который точно не расстроится еще одному юному гению в центр поля. Вот как 21-летний Симонс может вписаться в состав «Барсы».

Вариант 1

Делить левый фланг с близким другом Алехандро Бальде – эти двое знают друг друга еще со времен «Ла Масии». Учитывая способность Бальде бежать вперед, а Симонса – раздавать передачи и подключаться, они могут отлично дополнять друг друга.

Вариант 2

Голландец может стать одним из полузащитников и играть в роли меццалы, продвигаясь вперед для поддержки атак, или просто быть атакующим полузащитником позади Роберта Левандовского.

Вариант 3

Иногда Симонс может подменять Ламина Ямаля, играя на правом фланге, который также является одной из его родных позиций. Таким образом, Симонс может выручать Хави на разных позициях в случае травм основных игроков.