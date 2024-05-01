«Барселона» нашла замену провалившемуся Витору Роке. За этого игрока каталонцы не заплатят ни цента 😏
19-летний Витор Роке, как ожидается, покинет «Барселону» на правах аренды. На его место, скорее всего, придет Марк Гиу.
Гиу провёл восемь матчей за «Барселону» трёх возрастов в этом сезоне. Он сыграл пять матчей за основную команду, забив два гола, в том числе в Лиге чемпионов.
По слухам, Хави ценит юного нападающего за голевое чутье и умение выбирать позицию.
Контракт Гиу с «Барселоной» заканчивается в июне 2025 года, но каталонцы уже сделали заявление о намерении продлить соглашение.
Хави его почти не использует, хотя до левого удаления, Роке себя хорошо показывал.
Но потом в составе выходил один только Левандовский и почти всегда играл полные матчи.
Так что у Роке просто не было возможности что-то показать.