«Барселона» нашла замену провалившемуся Витору Роке. За этого игрока каталонцы не заплатят ни цента 😏

19-летний Витор Роке, как ожидается, покинет «Барселону» на правах аренды. На его место, скорее всего, придет Марк Гиу.

Гиу провёл восемь матчей за «Барселону» трёх возрастов в этом сезоне. Он сыграл пять матчей за основную команду, забив два гола, в том числе в Лиге чемпионов.

По слухам, Хави ценит юного нападающего за голевое чутье и умение выбирать позицию.

Контракт Гиу с «Барселоной» заканчивается в июне 2025 года, но каталонцы уже сделали заявление о намерении продлить соглашение.