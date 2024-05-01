В «Барсе» — новый Роналдиньо: так игроки каталонцев теперь называют одного партнера. Но почему именно он?

После победы над «Валенсией» некоторые игроки «Барсы» стали называть Иниго Мартинеса Роналдиньо!

💭 Гави: «Гений Диньо❤️».

💭 Педри: «Роналдиньо 🤹‍♂️🤹‍♂️🤹‍♂️».

💭 Серджи Роберто: «Роналдиньоооо».

💭 Маркос Алонсо: «Хорош Диньо🤙».

Хотя не до конца ясно, какой контекст скрывается за этой фразой.

Иньиго вышел на поле в перерыве матча с «Валенсией» (4:2), заменив Пау Кубарси, который получил желтую карточку в первом тайме. Опытный центральный защитник выглядел очень уверенно как в обороне, так и в поддержке атак.