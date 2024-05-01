В «Барсе» — новый Роналдиньо: так игроки каталонцев теперь называют одного партнера. Но почему именно он?
После победы над «Валенсией» некоторые игроки «Барсы» стали называть Иниго Мартинеса Роналдиньо!
💭 Гави: «Гений Диньо❤️».
💭 Педри: «Роналдиньо 🤹♂️🤹♂️🤹♂️».
💭 Серджи Роберто: «Роналдиньоооо».
💭 Маркос Алонсо: «Хорош Диньо🤙».
Хотя не до конца ясно, какой контекст скрывается за этой фразой.
Иньиго вышел на поле в перерыве матча с «Валенсией» (4:2), заменив Пау Кубарси, который получил желтую карточку в первом тайме. Опытный центральный защитник выглядел очень уверенно как в обороне, так и в поддержке атак.
Не до конца ясно.
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