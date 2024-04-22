Де Йонг больше не сыграет за «Барсу» в этом сезоне. Детали очередной травмы

Френки де Йонг больше не сыграет в этом сезоне сезоне, сообщает ESPN.

Голландский полузащитник получил травму лодыжки в первом тайме матча с мадридским «Реалом». Тем не менее, ожидается, что он будет готов к Евро.

Де Йонг уже в третий раз в сезоне получает травму лодыжки. Он пропустил 10 матчей с сентября по ноябрь после растяжения в игре с «Сельтой Виго» и еще четыре матча в марте с аналогичной проблемой.

В прошлом сезоне он также боролся с мышечными проблемами и пропустил пять матчей.