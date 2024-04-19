Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»

«Барселона» вернется на «Камп Ноу» 15 декабря, сообщает Mundo Deportivo.

Первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться к 125-летию клуба (29 ноября); однако этот день выпадает на пятницу, поэтому «Барса» решила немного отложить возвращение.

В период с начала сезона до середины декабря «Барселона» попросила Ла Лигу запланировать как можно больше выездных игр. домашние матчи клуб проводит на «Монжуике».

Сначала вместимость «Камп Ноу» будет 60% – 63 000. Со временем пропускная способность будет увеличиваться, достигнув полной отметки в 105 000 в 2026 году.