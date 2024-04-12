🤯 Иньиго Мартинес празднует с «Атлетико» победу в Кубке Испании. Через два матча «Барса» играет с «Кадисом» 😱

Всего за 48 часов до матча «Барселоны» и «Кадиса» Иньиго Мартинес был замечен на празднованиях «Атлетика Бильбао», посвященных победе в Кубке Испании.

Баски завоевали первый титул с 1984 года, в честь чего устроили массовый парад чемпионов по реке.

В торжествах был замечен защитник «Барсы» Иньиго Мартинес.

Иньиго защищал цвета «Барселоны» с 2018 по 2023 год, прежде чем перешел в «Барселону».

Но не стоит возмущаться. Защитник все равно не сможет помочь «Барсе» в игре с «Кадисом» из-за перебора желтых карточек.