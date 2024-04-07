Лучший друг, партнер мечты и самый известный контакт - блиц Гюндогана
Икай Гюндоган не перестает удивляться качеству игры Ламина Ямаля в этом сезоне. Ямаль, несомненно, является главной молодой звездой нынешнего сезона Ла Лиги.
Когда немца спросили, кто из игроков «Барселоны» удивил его больше всего, он ответил: «Ламин Ямаль».
А вот еще несколько моментов из интервью.
Q. Лучший друг в «Барселоне»?
A. Тер Стеген.
Q. Мечта, которую вы хотели бы осуществить в «Барселоне»?
A. Дойти до финала Лиги чемпионов.
Q. Кто выбирает музыку в раздевалке?
A. Думаю, экипировщик!
Q. С кем из игроков вы хотели бы сыграть?
A. Месси, но, наверное, это уже нереально.
Q. Какой полузащитник вам больше всего нравится сейчас?
A. Фил Фоден.
Q. Самый известный контакт в вашем телефоне?
A. Пеп Гвардиола.