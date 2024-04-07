Лучший друг, партнер мечты и самый известный контакт - блиц Гюндогана

Икай Гюндоган не перестает удивляться качеству игры Ламина Ямаля в этом сезоне. Ямаль, несомненно, является главной молодой звездой нынешнего сезона Ла Лиги.

Когда немца спросили, кто из игроков «Барселоны» удивил его больше всего, он ответил: «Ламин Ямаль».

А вот еще несколько моментов из интервью.

Q. Лучший друг в «Барселоне»?

A. Тер Стеген.

Q. Мечта, которую вы хотели бы осуществить в «Барселоне»?

A. Дойти до финала Лиги чемпионов.

Q. Кто выбирает музыку в раздевалке?

A. Думаю, экипировщик!

Q. С кем из игроков вы хотели бы сыграть?

A. Месси, но, наверное, это уже нереально.

Q. Какой полузащитник вам больше всего нравится сейчас?

A. Фил Фоден.

Q. Самый известный контакт в вашем телефоне?

A. Пеп Гвардиола.