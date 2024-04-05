Пике назвал самого недооцененного игрока, с которым играл - он взял требл с Пепом

Жерар Пике назвал Педро самым недооцененным игроком, с которым ему довелось играть.

Бывший защитник «Барселоны», который делил поле со многими талантами в «Барсе» и «Ман Юнайтед», выделил Педро за его вклад в команду.

Известный своей универсальностью как нападающий, способный действовать на обоих флангах, испанец был вынужден постоянно конкурировать за место в стартовом составе со свездами вроде Месси и Неймара. В 2015 году он покинул клуб детства и перешел в «Челси».

За более чем десять лет в «Барсе» Педро провел 321 матч, забил 99 мячей и отдав 62 голевые передачи. За это время он завоевал 20 трофеев, включая 5 титулов Ла Лиги, 3 титула Копа дель Рей и 3 Лиги чемпионов.