Тер Стеген может упустить трофей Заморы - хотя идет впечатляюще. В чем дело?

Марку-Андре тер Cтегену придется сыграть во всех восьми оставшихся матчах «Барселоны», чтобы претендовать на трофей Саморы . Немец еще не сыграл требуемого количества матчей - 28.

В настоящее время тер Cтеген проводит 493 минуты без забитых мячей. На его счету 17 пропущенных в 20 матчах, в среднем 0,85 за игру. Текущий лидер сезона - Унаи Симон, который пропустил 26 мячей в 29 матчах, 0,90 за игру.

Награда, учрежденная испанской газетой MARCA в 1958 году, вручается вратарю, имеющему наименьшее соотношение «голы за матч». Тер Стеген является действующим обладателем этой награды.