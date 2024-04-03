У «Барселоны» есть необычный претендент на тренерский пост. Его команда идет на 11-м месте в АПЛ 🤨

«Барселона» активно следит за главным тренером «Борнмута» Андони Ираолой, сообщает испанская газета Sport.

Ираола во многом интересен «Барсе» из-за схожего стиля игры и опыта тренерской работы в Ла Лиге. 41-летний специалист ранее тренировал «Райо Вальекано», после чего переехал в Премьер-лигу, где продолжил использовать схему 4-3-3 и 4-3-2-1.

После трудного начала сезона, «Борнмут» набрал приличный ход. Команда взяла 13 очков в последних пяти матчах АПЛ.

Контракт Ираолы с английским клубом действует до 2025 года, однако, как ожидается, тренер охотно согласится на переезд в Каталонию.