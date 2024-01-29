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«Барса» подписывает 17-летнего гения из Швеции. Откуда у клуба деньги и как выиграли конкуренцию у «Сити»?

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В последнее время «Барселона» была экономной, учитывая ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, но это не значит, что у нее нет денег на трансферы.

Потратив 40 миллионов евро на приобретение Витора Роке, «Барс» снова залезла в кошелек – на этот раз ради Лукаса Бергвалля.

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» предложила «Юргордену» за 17-летнего плеймейкера фиксированную сумму в размере 7 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

«Ожидается, что официальное предложение по шведу будет сделано на следующей неделе», – пишет Романо в твиттере.

«Бергвалль ясно дал понять, что хочет перейти в «Барсу» – сделку закроют сейчас, но она будет действовать с 1 июля 2024 года. Все почти готово», – заключает инсайдер.

За Бергваллем пристально охотились и другие топы, средни них даже «Манчестер Сити». Но игрок предпочел каталонский клуб.

10 комментариев
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а потом опять будут крики "да у нас одни школьники играют"
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+6
Ответ Kirill IA
Эти 40 млн. могли выиграть матч в субботу, если б не удачный отскок от ноги вратаря
Я бы мог стать миллиардером, ЕСЛИ бы женился на дочери Билла Гейтса...
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-1
+3
40 лямов уже полируют лавку. На подходе очередной старшеклассник, но подешевле...
Очередное выбрасывание 10 лямов на ветер... Ничему жизнь не учит руководство Барсы...
+4
-3
+1
Ответ Kirill IA
Эти 40 млн. могли выиграть матч в субботу, если б не удачный отскок от ноги вратаря
В том то и проблема, что не выиграли. Его уже раз пять выводили один на один с вратарем, а он пока не забил. Возможно, адаптация, но факт есть факт.
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Считаю, что правильное решение Барсы по покупке 17 летнего парня Лукаса - дубль конкретный набирается - на перспективу!! - через 2 года будут всех разрывать на десятилетие вперед:))
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Перспективной молодежи у Барсы по традиции много, только вот прямо сейчас играть некому))
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Ответ Гласящий Истину!
40 лямов уже полируют лавку. На подходе очередной старшеклассник, но подешевле... Очередное выбрасывание 10 лямов на ветер... Ничему жизнь не учит руководство Барсы...
Время покажет
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Ответ Гласящий Истину!
40 лямов уже полируют лавку. На подходе очередной старшеклассник, но подешевле... Очередное выбрасывание 10 лямов на ветер... Ничему жизнь не учит руководство Барсы...
Ты как Тебас всегда критикуеш барсу чтобы не было хватит оскорблять, если ты такой умный и деловой иди в барсу работай вместо Лапорты ? Посмотрю как ты работаешь
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