«Барса» подписывает 17-летнего гения из Швеции. Откуда у клуба деньги и как выиграли конкуренцию у «Сити»?

В последнее время «Барселона» была экономной, учитывая ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, но это не значит, что у нее нет денег на трансферы.

Потратив 40 миллионов евро на приобретение Витора Роке, «Барс» снова залезла в кошелек – на этот раз ради Лукаса Бергвалля.

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» предложила «Юргордену» за 17-летнего плеймейкера фиксированную сумму в размере 7 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

«Ожидается, что официальное предложение по шведу будет сделано на следующей неделе», – пишет Романо в твиттере.

«Бергвалль ясно дал понять, что хочет перейти в «Барсу» – сделку закроют сейчас, но она будет действовать с 1 июля 2024 года. Все почти готово», – заключает инсайдер.

За Бергваллем пристально охотились и другие топы, средни них даже «Манчестер Сити». Но игрок предпочел каталонский клуб.