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Лишения очков не будет? Судья сделал выводы о влиянии арбитров на исход матчей «Барселоны»

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
Футбол Футбол

По данным Cope Diario Sport со ссылкой на судью Хоакина Агирре, занимающегося делом Негрейры, следствие не нашло доказательств того, что «Барселона» фальсифицировала результаты своих матчей в период с 2001 по 2018 год.

Дело расследуется лишь потому, что в нем видят налоговые преступления, а не спортивную коррупцию. Такой вывод был сделан после того, как запросили и проанализировали все банковские выписки.

Ранее несколько арбитров уже заявили, что платежи Негрейры не могли повлиять на ход игры и они не были замешаны в подтасовках. Таким образом, все указывает на то, что сам клуб будет признан в деле Негрейры невиновным. Однако окончательный вердикт вынесут позже.

Ранее несколько арбитров заявили, что платежи Негрейры не могли повлиять на ход игры и они не были замешаны ни в каких подтасовках.

«Барселону» обвиняют в том, что на протяжении 17 лет она пользовалась благосклонностью арбитров. Клуб давал деньги бывшему вице-президенту Испанского комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Однако в клубе утверждают, что это делалось ради получения «технических отчетов» о судьях и игроках соперника.

5 комментариев
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Отмывать деньги же нужно именно с судьями. Чисто совпадение. А виновные не признали себя виновными. Невероятно.
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Что то слишком тихо под таким постом. Где сливочные то?
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Точка всем хейтерам
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Ложь гнали больше года, достаточно было повторить ее несколько раз и она уже все равно превратилась бы в"правду". Увы, сила пропаганды такова, уже ничто не сможить переубедить убежденных )))
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как это так,это же не справедливо! хоть фанатов Реала пожалейте,они же вовлечены в судебные процессы по делу Негрейры,больше чем прокурор, юристы Барсы и даже сам судья. и над чем после этого им ухмыляться? (Эвребё уже не покатит,потому что Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо,переплюнул его с запасом)
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