Лишения очков не будет? Судья сделал выводы о влиянии арбитров на исход матчей «Барселоны»
По данным Cope Diario Sport со ссылкой на судью Хоакина Агирре, занимающегося делом Негрейры, следствие не нашло доказательств того, что «Барселона» фальсифицировала результаты своих матчей в период с 2001 по 2018 год.
Дело расследуется лишь потому, что в нем видят налоговые преступления, а не спортивную коррупцию. Такой вывод был сделан после того, как запросили и проанализировали все банковские выписки.
Ранее несколько арбитров уже заявили, что платежи Негрейры не могли повлиять на ход игры и они не были замешаны в подтасовках. Таким образом, все указывает на то, что сам клуб будет признан в деле Негрейры невиновным. Однако окончательный вердикт вынесут позже.
Ранее несколько арбитров заявили, что платежи Негрейры не могли повлиять на ход игры и они не были замешаны ни в каких подтасовках.
«Барселону» обвиняют в том, что на протяжении 17 лет она пользовалась благосклонностью арбитров. Клуб давал деньги бывшему вице-президенту Испанского комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Однако в клубе утверждают, что это делалось ради получения «технических отчетов» о судьях и игроках соперника.